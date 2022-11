Star Wars: The Old Republic 7.2 Actualización “Showdown on Ruhnuk”

Durante el streaming especial de Star Wars: The Old Republic, BioWare ha revelado detalles de la nueva gran actualización del amago MMORPG: “Showdown on Ruhnuk”. L

a actualización 7.2 introduce un nuevo planeta en Star Wars, Ruhnuk, que incluye una nueva historia y área diaria, además de una gran variedad de mejoras en la interfaz y la experiencia de usuario, incluyendo un modo para daltónicos, un rediseño del PvP junto con un mapa nuevo de PvP, y algunos cambios en la progresión de la equipación.

«Showdown on Ruhnuk» will launch Winter 2022! Thank you for joining us for our livestream. A recap article and the VOD will be published at a later time. We’ll see you in Game Update 7.2! pic.twitter.com/qGod4akdnF — The Old Republic (@SWTOR) November 9, 2022

Os dejamos el trailer

Here’s a teaser scene of the beginning of «Showdown on Ruhnuk». pic.twitter.com/gVJmqEFxSx — The Old Republic (@SWTOR) November 9, 2022

Ruhnuk :

Historia: Shae Vizla, Mandalore la Vengadora, está buscando la base de operaciones principal del mandaloriano rebelde, Heta Kol. Su búsqueda le ha llevado hasta Ruhnuk, un planeta inhóspito en el centro de una nebulosa eléctrica.

Shae Vizla, Mandalore la Vengadora, está buscando la base de operaciones principal del mandaloriano rebelde, Heta Kol. Su búsqueda le ha llevado hasta Ruhnuk, un planeta inhóspito en el centro de una nebulosa eléctrica. Un planeta nuevo: Ruhnuk, un nuevo planeta de la saga Star Wars, que nadie ha visto antes, es seco y árido, pero presenta muchos valles fluviales que atraviesan el paisaje desértico.

Ruhnuk, un nuevo planeta de la saga que nadie ha visto antes, es seco y árido, pero presenta muchos valles fluviales que atraviesan el paisaje desértico. Área diaria de Ruhnuk: Con esta nueva historia los jugadores ayudarán a las fuerzas de Mandalore a lidiar con las consecuencias de la misión de la historia principal, donde aprenderán más sobre lo que es importante para los mandalorianos bajo el mando de Shae Vizla. Los jugadores ayudarán a localizar a uno de los despiadados seguidores del Capitán General, Heta Kol, mientras realiza experimentos secretos.

Mejoras de la interfaz y experiencia del usuario :

Se introducirán una variedad de mejoras en la experiencia e interfaz de usuario con la actualización 7.2, entre los que se incluyen la posibilidad de seleccionar varios elementos para deconstruir y eliminar, barras de utilidades personalizadas, un mini mapa para agilizar la búsqueda de caminos y la introducción del nuevo modo daltónico.

Rediseño del PvP y nuevo mapa PvP:

Rediseño del PvP: Los combates PvP ahora contarán con dos modalidades: 8v8 o 4v4, que permitirán duelos más equilibrados y emparejamientos más rápidos, cambiando la probabilidad de las victorias pactadas y ofrecerán más capacidad de elegir entre zonas de guerra y arenas. Además, los jugadores ahora podrán participar en grupos de ocho.

Los combates PvP ahora contarán con dos modalidades: 8v8 o 4v4, que permitirán duelos más equilibrados y emparejamientos más rápidos, cambiando la probabilidad de las victorias pactadas y ofrecerán más capacidad de elegir entre zonas de guerra y arenas. Además, los jugadores ahora podrán participar en grupos de ocho. Progresión PvP: Todos los jugadores que participen en combates PvP podrán disfrutar de una nueva ruta de recompensas de temporada, que se ejecutará en paralelo a las Temporadas Galácticas con tres temporadas de PvP planeadas por año.

Todos los jugadores que participen en combates PvP podrán disfrutar de una nueva ruta de recompensas de temporada, que se ejecutará en paralelo a las Temporadas Galácticas con tres temporadas de PvP planeadas por año. Nuevo mapa 4v4: Los jugadores disfrutarán de una nueva arena 4v4 ambientada en Onderon, llamada Las Ruinas Palaciegas de Onderon.

Actualizaciones de la progresión de la equipación :

Aumento del nivel máximo : Este aumento permite a los jugadores actualizar sus armaduras durante el juego para hacerlas más fuerte. La armadura Decurion noble, elite y suprema obtenida en Conquistas y Flashpoints, así como las armaduras Tionese, Columi y Rakata conseguidas en Operaciones, podrán actualizarte en el nivel 336. La armadura Thyrsian, disponible en PvP, se podrá actualizar en el nivel 332.

: Este aumento permite a los jugadores actualizar sus armaduras durante el juego para hacerlas más fuerte. La armadura Decurion noble, elite y suprema obtenida en Conquistas y Flashpoints, así como las armaduras Tionese, Columi y Rakata conseguidas en Operaciones, podrán actualizarte en el nivel 336. La armadura Thyrsian, disponible en PvP, se podrá actualizar en el nivel 332. Aumento del nivel mínimo: El nivel mínimo también se ha aumentado, lo que reducirá el tiempo requerido para que los nuevos jugadores se pongan al día y participen en las actividades finales. Esto cambiará el nivel mínimo de PvP de 322 a 318 y de 324 a 320 para PvE. Las recompensas de las misiones de la historia de Legacy of the Sith también se han aumentado al nivel 322.

