El año de los juegos para móviles, nunca ha habido tantos juegos disponibles

Corren buenos tiempos para los usuarios de dispositivos móviles que disfrutan de los juegos online. Y eso que esto solo acaba de empezar. Recientemente, hemos podido ver como títulos que solo estaban disponibles para PC o videoconsola como el Apex Legends, Fortnite, Call of Duty o Ni no Kuni; Cross World lanzaban al mercado su versión móvil. Algo que nos ha dado mucho qué pensar, teniendo en cuenta que cada vez son más títulos propios de estos los que están disponibles para usuarios de smartphones y tabletas. Por lo que podemos predecir cuál será su popularidad y avance durante lo que queda de año y en un futuro no muy lejano.

Fuente: Pixabay

El crecimiento de los títulos disponibles

Como mencionábamos con anterioridad, no solo la cantidad de juegos está aumentando de manera progresiva, sino también la calidad que estos ofrecen. Haciendo que grandes desarrolladores se estén centrando en ofrecer una experiencia única a los usuarios de estos aparatos. Si bien es cierto que tanto el sector de los videojuegos como el de los casinos online, que también ha comenzado a ofrecer juegos adaptados a estos dispositivos, siempre han estado a la última en tanto a innovación.

En la última década, se han volcado con estos, añadiendo incluso servicios externos como la atención al cliente o la posibilidad de hacernos con alguna de las promociones, o en el caso de los casinos online con bonos de diversos tipos (entre los que están los bonos con y sin depósito, los de bienvenida o los de fidelización de clientes). Y es que ambos sectores forman parte ya de lo que se conoce como el proceso de gamificación móvil en el que estamos inmersos.

Jugar nunca ha sido tan fácil

Hace ya unos años que los desarrolladores de dispositivos móviles no solo se centran en ofrecer unas especificaciones de hardware muy buenas, como una buena cámara, sino también internas, con procesadores muy potentes. Por no hablar de cómo el tamaño de las pantallas ha evolucionado desde que estos aparecieron en el mercado. Durante años hemos visto como se trabajó para ofrecer celulares de pequeños tamaños. Algo que ha cambiado en los últimos años, dando paso a dispositivos de mayor tamaño, sobre todo debido a sus pantallas que nos permiten disfrutar de los grandes gráficos que se ofrecen en los juegos online disponibles para ellos.

Fuente: Pixabay

Por no hacer mención a la bajada de precios que estos han sufrido debido a la extensión de su uso, haciéndolos más accesibles para todos los públicos. Ya que no tenemos que gastarnos un dineral para conseguir uno de estos aparatos con grandes especificaciones con la creación de los celulares de gama media.

Como podemos ver ninguna de las partes, ni los gigantes tecnológicos de la industria de los celulares móviles hasta los desarrolladores de juegos online de todo tipo, quieran perder la posibilidad de formar parte de esta nueva forma de jugar que cada vez está más extendida en todo el mundo. Y que, según los datos que encontraremos en la red, seguirá en crecimiento durante los próximos años.