FIFA 22, Tribes of Midgard, Curse of the Dead Gods y Twogether: Project Indigos los juegos gratis del mes de mayo en PlayStation Plus

EA Sports™ FIFA 22, para PS4™ & PS5™, e stará disponible para los suscriptores de PlayStation®Plus y sin coste adicional junto a un contenido exclusivo con ítems para FIFA Ultimate Team desde el 3 de mayo hasta el 6 de junio.

Tribes of Midgard para PS4™ & PS5™ y Curse of the Dead Gods para PS4™ e starán disponibles para los suscriptores de PlayStation®Plus y sin coste adicional desde el 3 de mayo hasta el 6 de junio.

Como título extra del mes, los usuarios de PlayStation®Plus podrán continuar descargando Twogether: Project Indigos para PS4™ y compatible con PS5™, perteneciente a la iniciativa de apoyo al videojuego nacional, PlayStation®Talents, sin coste adicional hasta el 6 de junio.

EA Sports™ FIFA 22 para PS4™ & PS5™ + FIFA 22 Plus DLC Pack para FIFA Ultimate Team. Tribes of Midgard para PS4™ & PS5™. Curse of the Dead Gods para PS4™. Apoyando el talento nacional, y como juego extra del mes, los suscriptores de PlayStation®Plus podrán descargar sin coste adicional Twogether: Project Indigos para PS4™ y compatible con PS5™.

A su vez, los suscriptores de PlayStation®Plus de PS5™ pueden disfrutar de una ventaja sin coste adicional a su suscripción, La Colección PlayStation®Plus, una biblioteca de 20 juegos de PS4™ que definieron su generación, como por ejemplo Batman Arkham Knight, Bloodborne, Fallout 4, God of War, Monster Hunter: World y muchos más.

El servicio de suscripción PlayStation®Plus además de ofrecer a los suscriptores contenidos gratuitos adicionales cada mes, ofrece la mejor forma de estar conectado con amigos o con otros jugadores del mundo para que el jugador encuentre un rival a su medida y pueda sacar el máximo partido a los videojuegos, descuentos exclusivos en una amplia variedad de contenidos en PlayStation™Store que el usuario podrá identificar con el logo de PlayStation®Plus, La Colección PlayStation®Plus para los usuarios de PlayStation®Plus de PS5™ donde podrán jugar a 20 títulos de PS4™ que definieron su generación, acceso a torneos y retos con grandes premios como PlayStation®Plus Trophy Challenge, 100Gb de almacenamiento en la nube para guardar los progresos de todas las partidas, contenidos gratuitos descargables para juegos y un programa de recompensas en PlayStation®Plus Rewards.

El jugador puede acceder al servicio PlayStation®Plus por 8,99 € un mes, 24,99 € por tres meses o 59,99 € el año comprando su suscripción en PlayStation™Store o en su tienda habitual de videojuegos.

Juegos del mes

EA Sports™ FIFA 22, para PS4™ & PS5™ + FIFA 22 Plus DLC Pack

EA SPORTS™ FIFA 22 Powered by Football™, es la nueva entrega de la aclamada franquicia de videojuegos de fútbol. FIFA 22 acerca aún más el juego a la realidad gracias a mejoras significativas en la jugabilidad y una nueva temporada de novedades en todos los modos. A su vez, en PlayStation®5 mejora aún más el juego con la nueva tecnología HyperMotion, que hace que cada momento sea más vibrante.

Esta tecnología integra la información de las capturas de movimiento avanzadas de todo el equipo y un sistema de aprendizaje automático para mejorar las mecánicas de cada partido de FIFA 22, sirviéndose de la potencia de las consolas de nueva generación para proporcionar la experiencia de juego más realista y fluida hasta la fecha.

Las innovaciones en las mecánicas de juego de FIFA 22 ofrecen un comportamiento más consistente entre los palos gracias a unos porteros reprogramados que muestran una mayor compostura en la posición más importante del campo, nuevas físicas del balón, un sprint explosivo que refleja con exactitud la aceleración de los jugadores más rápidos y nuevas tácticas de ataque que le dan todo el control del estilo de juego del equipo al jugador.

Sea cual sea el estilo de juego del usuario, podrá disfrutar de una autenticidad sin parangón en todos los aspectos, con más de 17.000 jugadores, más de 700 equipos y más de 30 ligas, como la UEFA Champions League, la CONMEBOL Libertadores y la nueva UEFA Europa Conference League, solo disponible en FIFA 22.

Además, los jugadores de FIFA 22 podrán disfrutar este mes de un contenido adicional exclusivo para FIFA Ultimate Team, que contiene: Pack Pro-Starter con 11 jugadores con valoración +82 y 3 jugadores ICONO SUPERSTAR cedidos para 5 partidos.

Tribes of Midgard , para PS4™ & PS5™.

Tribes of Midgard es un título cooperativo con una mezcla única de acción, supervivencia y elementos típicos de los juegos de mazmorras. En este título, el jugador deberá defender su aldea de las hordas invasoras de espíritus y gigantes que cada noche amenazarán con destruir la semilla de Yggdrasil, el árbol sagrado que ha jurado proteger. Solo si se mantiene la semilla a salvo, se conseguirá detener el fin del mundo: ¡el Ragnarök!

El jugador se adentrará, junto a su tribu, en las tierras salvajes de Midgard y tendrá que reunir recursos valiosos, cazar bestias míticas, derrotar a poderosos enemigos, derribar a gigantes y encontrar tesoros. Cuanto más explore alejado de la aldea, mayor será el desafío y podrá conseguir mejores recompensas. ¡Que serán necesarias para derrotar a los terribles esbirros del apocalipsis!

Curse of the Dead Gods para PS4™.

Curse of the Dead Gods es un título roguelike ambientado en un en un oscuro y cruel templo con incontables salas y corredores, en el que el jugador buscando riquezas, vida eterna y poder divino, se verá envuelto en un laberinto infinito con fosos sin fondo, trampas mortales y monstruos.

El jugador deberá combatir contra hordas de enemigos en túneles llenos de trampas y secretos de todo tipo, estatuas que escupen fuego, explosivos, pinchos ocultos y más cosas. A su vez, el jugador deberá recoger reliquias místicas y un arsenal de armas para ser imparable.

Los suscriptores podrán continuar descargando de forma extra y sin coste adicional el título Twogether: Project Indigos, perteneciente a la iniciativa de apoyo al videojuego local, PlayStation®Talents.

Twogether: Project Indigos para PS4™ y compatible con PS5™, es un videojuego de plataformas y puzles en tercera persona que plantea al jugador puzles originales ambientados en Hexacells, un laboratorio que investiga de forma clandestina con niños que poseen poderes sobrenaturales. En esta situación encontraremos a los protagonistas de la historia: Sam, capaz de teletransportarse y Rafi, que cuenta con el poder de la telequinesis. Ambos deberán combinar sus extraordinarios poderes para poder lograr su meta: escapar de Hexacells. En el camino descubrirán los valores de la amistad y la colaboración.

El título ha sido desarrollado por el estudio español Flaming Llama Games dentro de PlayStation®️Talents Games Camp.

