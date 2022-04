Halo Infinite Lone Wolves: Temporada 2, anunciados los nuevos mapas y modos

Hoy 343 Industries ha compartido una publicación en el blog Halo Waypoint en la que se detallan tres nuevos modos de juego que llegarán a Halo Infinite Lone Wolves: Temporada 2: King of the Hill, Land Grab y Last Spartan Standing. En esta nueva publicación, que incluye comentarios de Zach Boyce, diseñador de sistemas y modos multijugador de Halo Infinite, se habla de las variaciones introducidas en los modos ya conocidos, así como de las nuevas experiencias que los fans de Halo pueden esperar de esta segunda temporada.

Asimismo, el viernes 15 de abril, 343 Industries mostró un adelanto de «Catalyst», el nuevo mapa de Arena, y «Breaker», otro nuevo mapa orientado al Big Team Battle. Ambos se lanzarán con la Temporada 2. Para obtener más detalles sobre «Catalyst» y «Breaker», echa un vistazo a la publicación en Halo Waypoint, en la que el diseñador de niveles multijugador Tyler Ensrude comparte información sobre el proceso de diseño de los mapas y lo que los jugadores pueden esperar cuando comience la segunda temporada.

Mientras seguimos con la cuenta atrás para el 3 de mayo, visita Halo Waypoint y @Halo en Twitter para conocer más noticias sobre Halo Infinite Lone Wolves: Temporada 2.