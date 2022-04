Nacon: Hell is Us el nuevo videojuego de Rogue Factor

NACON se complace en anunciar Hell is Us, un nuevo proyecto importante del estudio de desarrollo Rogue Factor. El director creativo del proyecto es Jonathan Jacques-Belletête, mejor conocido por su trabajo en Deus Ex: Human Revolution, Deus Ex: Mankind Divided y, más recientemente, Guardianes de la Galaxia de Marvel antes de unirse al equipo. Habiendo estado en desarrollo durante varios años, Hell is Us es el proyecto más ambicioso del estudio hasta la fecha.

Hell is Us es un juego de acción y aventuras en tercera persona ambientado en un mundo semiabierto donde el personaje principal se propone aprender más sobre su pasado en un país devastado por la guerra civil. La autosuficiencia casi total del país esconde un oscuro secreto: la reciente aparición de criaturas sobrenaturales que se asemejan a antiguas lápidas y monumentos de la región. Los ciudadanos llaman a este fenómeno «la Calamidad». Armado con armas forjadas especialmente para luchar contra estos monstruos, el protagonista debe aprender a derrotarlos y usar su equipo sabiamente.

Hell is Us es un juego con un nuevo género, en el que los jugadores exploran entornos para encontrar información por su cuenta. «Nuestro objetivo con Hell is Us es traer de vuelta la verdadera aventura y exploración», dijo Jonathan Jacques-Belletête, director creativo del proyecto. «No hay necesidad de un registro detallado de misiones o un punto de ruta preciso en el mapa; queremos que los jugadores sientan la emoción de la aventura, guiados por sus sentimientos e instintos».

«Estamos encantados de finalmente poder anunciar este juego», dijo Alain Falc, CEO de NACON. «Como editor, siempre queremos ofrecer juegos con ideas originales que atraigan a la mayor cantidad de personas posible. El primer juego de Rogue Factor desde que lo adquirimos también es uno de nuestros proyectos más ambiciosos, y estamos ansiosos por revelar más». .» en este sentido en los próximos años». meses».

Desarrollado en Unreal Engine 5, Hell is Us estará disponible en 2023 para PC, PlayStation 5 y Xbox

Sobre NACON

NACON es una empresa del Grupo BIGBEN fundada en 2019 para optimizar su know-how a través de fuertes sinergias en el mercado de los videojuegos. Al reunir sus 16 estudios de desarrollo, la publicación de videojuegos AA, el diseño y la distribución de dispositivos de juego premium, NACON concentra 20 años de experiencia al servicio de los jugadores. https://corporate.nacongaming.com

Sobre Rogue Factor

Rogue Factor es un estudio de desarrollo de videojuegos canadiense, fundado en 2013 en Montreal. Su misión es ofrecer experiencias de videojuegos cautivadoras, maduras y memorables, hechas para una audiencia apasionada y experimentada en busca de sabores únicos y complejos. Rogue Factor ahora está trabajando en su próximo título insignia, Hell is Us, una nueva IP ambiciosa que presenta un diseño y una estética muy distintivos, que promete no dejar indiferente a nadie. https://rogue-factor.com/