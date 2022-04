Guybrush Threepwood está de vuelta: Return to Monkey Island llegará en 2022 de su creador Ron Gilbert

Los frikis de 40 y pico años estamos de fiesta. La legendaria franquicia de los videojuegos de Monkey Island está de vuelta de forma totalmente inesperada con un nuevo título llamado Return to Monkey Island, el cual llegará en algún momento de este 2022 gracias a su creador Ron Gilbert y Disney.

Monkey Island regresará este 2022. La editora de videojuegos Devolver Digital ha anunciado por sorpresa que esta emblemática serie de aventuras gráficas surgida a principios de los noventa tendrá una nueva entrega este año. Return to Monkey Island será el nombre de esta continuación, que contará con la participación de su creador original, Ron Gilbert, y retomará la historia allí donde Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge la dejó hace tres décadas.

La noticia de una nueva aventura para el aprendiz de pirata Guybrush Threepwood, el protagonista de Monkey Island, ha cogido totalmente desprevenidos a los muchos aficionados que esta franquicia tiene en todo el mundo. De hecho, el propio Ron Gilbert anunció el pasado 1 de abril, coincidiendo con el famoso April Fools’ Day (el día de los inocentes en algunos países) que estaba trabajando en una nueva aventura, pero muy pocos tomaron en serio lo que se creía que era una broma.



Pasados unos días, la editora estadounidense ha confirmado hoy que el proyecto es real y que ha sido posible después de alcanzar un acuerdo con Lucasfilm Games, la compañía en posesión de los derechos del juego que, a su vez, es propiedad de Disney. Return to Monkey Island estará publicado por Devolver Digital, pero del desarrollo se encargará Terrible Toybox, el estudio de Ron Gilbert que ya estuvo detrás de la aventura de la vieja escuela Thimbleweed Park.

El anuncio del nuevo Monkey Island viene acompañado de un pequeño teaser que no muestra mucho del juego. Poca cosa más allá de ofrecer un primer vistazo al nuevo diseño visual y contar con el icónico tema musical del pirata zombi LeChuck. Eso y la (humillante) aparición de la calavera Murray, un personaje que se introdujo en The Curse of Monkey Island, la tercera entrega en la que Ron Gilbert no participó y que este nuevo juego pretende sustituir en gran parte.

En 2015, coincidiendo con el 25 aniversario de la aventura original, The Secret of Monkey Island, Ron Gilbert confesó que le gustaría desarrollar una nueva entrega, pero también tenía serias dudas de que Disney estuviera interesada en el proyecto. Casi siete años después ha logrado su objetivo.

Las aventuras gráficas eran el género estrella en ordenador a principios de los noventa. Después de que el diseñador estadounidense Ron Gilbert publicara Maniac Mansion (1987) e introdujera el sistema SCUMM (Script Creation Utility for Maniac Mansion), el movimiento del cursor a través de la pantalla —ya fuera con un ratón o mediante las teclas direccionales— se impuso definitivamente a la línea de comandos de las aventuras conversacionales.

En este contexto, The Secret of Monkey Island, que Ron Gilbert escribió y programó junto a Dave Grossman y Tim Schafer, supuso la consagración definitiva de Lucasfilm Games en este género. Esta aventura protagonizada por el aprendiz de pirata Guybrush Threepwood elevó el tono humorístico, el enfoque cinematográfico, los diálogos y la resolución de puzles absurdos a un nuevo nivel.

Inspirada en la atracción “Piratas del Caribe” de Disneyland, esta aventura pasó a la historia gracias a sus momentos irrepetibles, como la lucha de espadas mediante insultos. El título se convirtió en un icono y en la referencia sobre la que se basarían las siguientes títulos del estudio y casi de todo el género de la aventura gráfica.

Lo cierto es que el propio Ron Gilbert ha asegurado que lleva más de dos años trabajando en secreto para este bombazo de noticia que nos ha explotado en lo más hondo de nuestro corazón Gamers.

La franquicia de LucasArts se ha convertido en un referente absoluto de la comedia y las aventuras gráficas. Su apuesta por una versión desternillante del mundo de los piratas le granjeó una fama sin igual y el cariño de la comunidad durante décadas.