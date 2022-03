Arranca la temporada Frontrunner de After the Fall – Tráiler

Disponible para todos los usuarios del juego, la temporada Frontrunner añadirá nuevos mapas, modos, armas y muchos en los próximos meses

Róterdam (Países Bajos), 10 de marzo de 2022 – Vertigo Games, la rama de edición y desarrollo especializado en Realidad Virtual de Koch Media Group, ha dado el pistoletazo de salida a la temporada Frontrunner para After the Fall su FPS de acción cooperativa de realidad virtual para 4 jugadores. El primer contenido de la temporada es el modo Horda, al que seguirán más contenidos en los próximos meses. La Temporada Frontrunner es gratuita para todos los usuarios que dispongan del juego. Tras su estreno el 9 de diciembre de 2021 en Meta Quest 2, PlayStation®VR y PC VR, After the Fall se mantiene como el título con soporte y más contenidos en preparación. Empezando por la Temporada Frontrunner, After the Fall el juego contará con una edición física en PS VR, cuyo estreno está previsto para el 25 de marzo. Esta edición física de After the Fall – Frontrunner Edition otorga también a los jugadores acceso automático a la temporada Frontrunner.

Vertigo Games ha lanzado un nuevo tráiler para destacar el estreno de la Temporada Frontrunner y el estreno del modo Horda. Puedes ver el tráiler en el siguiente enlace: https://youtu.be/PmYYlkhlt54

La Temporada Frontrunner ha comenzado

La Temporada Frontrunner de After the Fall ha dado comienzo hoy de forma oficial con el estreno de dos mapas del modo Horda; el Cruce y la Autopista, así como una nueva arma, el revólver. A continuación, el mapa de cosecha “Bulevar”, el modo PvP “Free-for all”, el mapa PvP “Acumulación”, el nuevo enemigo “Skimmer” y el atuendo de los jugadores en marzo. Para el mes de abril, Vertigo Games planea añadir más armas, consumibles y apariencias de armas para After the Fall.

En el modo Horda, hasta cuatro Harvest Runners se desplegarán en un área contenida donde los Snowbred vienen corriendo por todos los lados, al tiempo que tendrán que sobrevivir todo el tiempo que puedan. Vertigo Games presenta este modo de juego como un Modo Horda interminable. Junto a esta actualización está el arma revólver desbloqueable del modo horda.

La actualización de marzo incorporará el nuevo mapa de la Cosecha ‘Bulevar”, que se añade a las cinco Harvest Runs ya existentes y se puede jugar en todos los modos de dificultad existentes. Para añadir algo de picante a Harvest Runs, el nuevo Snowbreed, el Skimmer, llevará a los jugadores a cazarlo en lugar de resultar atrapados. También llegará en mayo el modo PvP “Free-for all” y en el nuevo mapa PvPV Stockpile. Como parte de esta actualización del apartado PvP, habrá recompensas de cosecha para los mejores jugadores de cada partida. A añadir el sistema de skins de los jugadores , Harvest runners también podrán elegir su apariencia preferida.

Para el mes de abril, el arsenal del jugador se ampliará con nuevas armas objetos y skins de armas para que los usuarios puedan elegir su carga para enfrentarse a los Snowbreed. Estos objetos incluyen dos armas adicionales nuevos consumibles y dispositivos de combate entre otros elementos.

Con un intenso modo cooperativo para 4 jugadores y juego cruzado (PC, PlayStation VR y Quest 2) como núcleo, After the Fall ofrece un juego cooperativo repleto de acción, creado desde cero para la Realidad Virtual. Comenzando en un espacio compartido con hasta 32 jugadores en todas las plataformas, los jugadores se adentrarán en los vestigios de una ciudad de Los Ángeles posapocalíptica en escuadrones de cuatro, empuñando armas con movimientos reales.. Para adelantarse a sus enemigos y alimentar la supervivencia de la humanidad un día más, los jugadores buscan en la ciudad de Los Ángeles infestada de muertos vivientes, con nuevos descubrimientos acechando en cada esquina. Cuando estén preparados, les aguarda el competitivo Tundradome y las interminables hordas del modo Horda.

Desarrollado por Vertigo Studios (Arizona Sunshine) y editado por Vertigo Games, After the Fall – Launch Edition ya está disponible en Quest 2, PlayStation y Steam con un precio de venta recomendado de 39,99 €, con una edición Deluxe en PlayStation VR y Steam con un precio de venta recomendado de 49,99 €. El estreno en Quest original será más adelante. After the Fall – Frontrunner Edition estará disponible en PlayStation VR con un pvpr de 49,99€ el 25 de marzo de 2022.

DETALLES DEL PRODUCTO

Título: After The Fall Frontrunner Edition

Plataforma: Meta Quest 2, PlayStation VR, Steam VR, Viveport

Género: FPS

Desarrollador: Vertigo Games

Jugadores 4 jugadores cooperativos

Coeditor: Koch Media

Fecha de lanzamiento: 25 de marzo de 2022

Nota para editores:

Para más información visita vertigo-games.com/press.