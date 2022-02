Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream ya a la venta

¡UNA MISTERIOSA HISTORIA SOBRE UN MISTERIOSO SUEÑO!

ÚNETE A SOPHIE Y SUS AMIGOS EN UNA NUEVA AVENTURA EN ATELIER SOPHIE 2: THE ALCHEMIST OF THE MYSTERIOUS DREAM, YA DISPONIBLE

Explora el onírico mundo de Erde Wiege y descubre el misterio de su origen

En el día de hoy, KOEI TECMO Europe y el desarrollador GUST Studios se complacen en anunciar que Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream, su entrañable JRPG, ya está disponible para Nintendo Switch™, el sistema de entretenimiento PlayStation®4 y en formato Windows PC a través de Steam®. Con motivo del estreno se ha publicado un tráiler de lanzamiento para anunciar la nueva y misteriosa aventura en la que se embarcará Sophie en busca de un amigo perdido.

Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream ya a la venta. Trailer de lanzamiento

La secuela de Atelier Sophie: The Alchemist of the Mysterious Book, Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream comienza con una nueva aventura para las heroínas Sophie y Plachta. Tras abandonar Kirchen Bell el pueblo natal de Sophie, el dúo descubre un enorme árbol idéntico al que Plachta había visto en un sueño. Al cercarse, un misterioso vórtice las arrastra al interior, lanzándolas al mundo onírico de Erde Wiege, separando a la pareja. Sophie parte entonces en una búsqueda para encontrar a su mejor amiga y volver a casa conociendo por el camino a una serie de nuevos personajes dispuestos a unirse al grupo de búsqueda. ¿Podrá Sophie encontrar a Plachta y descubrir la verdad que se esconde tras este misterioso nuevo mundo?

A lo largo del viaje, Sophie explorará los vastos paisajes de la mágica Erde Wiege. Estas tierras están repletas de abundantes recursos y materiales que son perfectos para usar en la alquimia – con algunos puntos de recolección que destacan sobre el resto. Los nuevos Puntos de Recolección Principales desafiarán a los jugadores a un minijuego – si tienen la herramienta de recolección adecuada- y dependiendo de su resultado ¡la calidad y el número de materiales recolectados aumentarán! Una vez recogidos los materiales, pueden utilizarse en el sistema de síntesis básico de la saga Atelier. La última entrega utiliza un Sistema de síntesis de panel actualizado en el que los componentes de alquimia se colocan estratégicamente en el panel para aumentar los niveles de calidad y efecto del objeto final.

¡Al recolectar materiales en el mundo, los jugadores se darán cuenta de que hay una variedad de criaturas diferentes que rondan las tierras listas para atacar! Por primera vez en la saga, Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream cuenta con un sistema de combate que comienza de forma instantánea sin tiempos de carga ni pantallas separadas, lo que permite que el juego fluya sin problemas entre la exploración y el combate. Las batallas constan de equipos de seis miembros, tres en el frente (el equipo de asalto) y tres en la retaguardia (el equipo de apoyo) y los jugadores pueden cambiar las posiciones de los personajes según su voluntad. El cambio de posición de los personajes y la utilización de las nuevas habilidades de acción doble y de doble disparo resultan fundamentales para obtener ventaja sobre los monstruos más desafiantes que aparecen en algunas batallas, se puede utilizar el control del tiempo atmosférico para abatir a los enemigos gracias al poder de la Madre Naturaleza. ¿Podrán Sophie y sus amigos sobrevivir a la lucha y encontrar a Plachta antes de que sea demasiado tarde?

Para más información sobre Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream, visita el sitio web oficial

LA ENTRAÑABLE SAGA DE AVENTURAS REGRESA CON UNA NUEVA ENTREGA

Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream es la última entrega sigue las aventuras de la querida alquimista Sophie Neuenmuller, poco después de sus aventuras en el juego de 2016 Atelier Sophie: The Alchemist of the Mysterious Book. Esta nueva entrega ya está disponible para Nintendo Switch™, el sistema de entretenimiento PlayStation®4 y en formato PC a través de Steam®.

El juego

Cuando Sophie se embarca en una aventura para encontrar a una amiga desaparecida y desvelar el misterio que se esconde tras el mundo onírico de Erde Wiege, tendrá que luchar contra múltiples monstruos que habitan la tierra, ¡algunos de los cuales reconocerán los fans de las anteriores entregas de la serie Atelier! Por primera vez en la saga, Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream dispone de un sistema de combate de forma instantánea, sin tiempos de carga ni pantallas separadas, lo que permite que el juego fluya sin problemas entre la exploración y el combate. En este nuevo sistema, hasta seis componentes del grupo podrán unir sus fuerzas en “batallas por turno multienlazadas”. Una de las habilidades que incorpora este sistema son los combates de Acción Doble que ofrece a los jugadores la posibilidad de infligir más daño a sus enemigos en la batalla. Alternativamente, los usuarios pueden utilizar la Guardia de Apoyo que permite a un componente de la fila trasera proteger a un miembro de la delantera cuando esté siendo atacado.

Además, los jugadores podrán utilizar el Modo Foto integrado en el juego para capturar sus momentos favoritos dentro del juego, incluyendo imágenes de los hermosos entornos, de los miembros de su grupo, de la gente de Roytale y de las muchas especies de monstruos que vagan por la tierra. Con un amplio elenco de funciones de edición, los jugadores pueden crear imágenes memorables de su Aventura para ayudarles a recordar la aventura épica de Sophie.

Argumento

Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream prosigue la historia y las múltiples aventuras de Sophie y Plachta. Tras abandonar Kirchen Bell, el pueblo natal de Sophie, la pareja descubre un enorme árbol idéntico a cada uno que Plachta había visto en un sueño y, al acercarse, un misterioso vórtice las arrastra al interior. Sophie se despierte sola en un curioso mundo nuevo llamado Erde Wiege, y no tarda en oír hablar de un alquimista llamado Plachta que vive en las afueras de la ciudad. Sorprendentemente, cuando Sophie llega al taller se encuentra con una joven aficionada a la alquimia llamada Plachta, y aunque la alquimista comparte el mismo nombre que su amiga, no reconoce a Sophie. ¿Qué otras sorpresas aguardan a Sophie en su aventura? A medida que avanza la aventura, Sophie conoce a un aspirante a alquimista, Ramizel Erlenmeyer, que accede de buen grado a ayudarla en su momento de necesidad. La narración se desarrolla elegantemente con un nuevo y encantador estilo visual que combina el arte de la subsaga Mysterious y animaciones de alta calidad que aparecen en 2021 en Atelier Ryza 2: Lost Legends y the Secret Fairy.

Características principales

Los monstruos y el sistema de batalla. En su viaje para encontrar a su amiga desaparecida, Sophie tendrá que luchar contra los múltiples monstruos que habitan las tierras de Erde Wiege. En cuanto los Jugadores se encuentran con un enemigo en el campo, comienza la batalla de forma inmediata sin tiempos de carga o pantallas separadas, lo que es una primicia en la serie que permite que las batallas fluyan a la perfección. Además, los grupos de batalla ahora constan de seis miembros, tres en el frente y tres en la retaguardia, para conformar dos equipos que cooperan en batallas multienlazadas. Este nuevo Sistema de batalla abre una amplia gama de emocionantes estrategias de combate que los jugadores puedan utilizar para acabar con sus enemigos.

también se puede usar durante la batalla para crear situaciones favorables que debiliten el aura del monstruo. Además, los jugadores podrán utilizar el Modo Foto integrado en el juego para capturar sus momentos favoritos dentro del juego, incluyendo imágenes de los hermosos entornos, de los miembros de su grupo, de la gente de Roytale y de las muchas especies de monstruos que vagan por la tierra. Con un amplio elenco de funciones de edición, los jugadores pueden crear imágenes memorables de su Aventura para ayudarles a recordar la Aventura épica de Sophie.

Título: Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream

Formatos: PS4 / Switch / PC (Steam®)

Desarrollador/Editor: Gust Studios / Koei Tecmo

Género: Acción RPG

Idioma: Manual en castellano

Lanzamiento: 25 de febrero de 2022

PEGI: +12

PVPr: 59,99 €

Web oficial: https://www.koeitecmoeurope.com/sophie2/