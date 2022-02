Cristiano Ronaldo es el jugador número 12 del Team of the Year de EA Sports FIFA 22 Ultimate Team y llega junto a los Honourable Mentions a PlayStation

Cristiano Ronaldo (Portugal – Manchester United FC) es el jugador número 12 del Team of the Year de EA Sports™ FIFA 22 elegido por la comunidad de FIFA Ultimate Team. A su vez, EA Sports™ reconoce el mérito deportivo a una selección de grandes jugadores que no han entrado en el Team of the Year bajo el nombre de Honourable Mentions que contarán con estadísticas mejoradas in game, estos jugadores son: Mohamed Salah (Egipto – Liverpool FC), Karim Benzema (Francia – Real Madrid CF), Erling Haaland (Noruega – Borussia Dortmund), Bruno Fernandes (Portugal – Manchester United FC), Leon Goretzka (Alemania – FC Bayern München), Antonio Rüdiger (Alemania – Chelsea FC), David Alaba (Austria – Real Madrid CF), Phil Foden (Inglaterra – Manchester City FC), Federico Chiesa (Italia – Juventus), Lorenzo Insigne (Italia – SSC Napoli), Édouard Mendy (Senegal – Chelsea FC), Jules Koundé (Francia – Sevilla FC), Leonardo Bonucci (Italia – Juventus), Jonathan David (Canadá – LOSC Lille) y Kyle Walker (Inglaterra – Manchester City FC).