Análisis Far Cry 6

El análisis de Far Cry 6 nos lleva hasta la isla caribeña de Yara, en que nos enfrentamos a un villano memorable (el dictador Antón Castillo, interpretado por Giancarlo Esposito) con todo lo que tengamos a nuestro alcance. Far Cry 6 es un videojuego de disparos en primera persona desarrollado por Ubisoft Toronto y publicado por Ubisoft el 7 de octubre. Ubisoft está demostrando que no quiere bajar el ritmo de una de sus sagas estrella en la actualidad.

Far Cry 6 esun juego intergeneracional, que ha sido lanzado 7 de octubre de 2021 en consolas actuales (PS4 y Xbox One) y sus sucesoras (PS5 y Xbox Series X|S; sin coste extra), aparte de PC (Epic Store y Uplay) y Stadia. Lo hemso probado en uan PS5.

El juego promte. Es una historia que resulta bastante «real», pese a que localización y personajes sean de ficción.

Bienvenido a Yara, la joya del Caribe. Hace décadas, cuando yo era niño, Yara era un paraíso próspero; bajo mi liderazgo, volverá a serlo.Bienvendio a Yara, una isla perdida en el tiempo. La visión del paraíso de Antón está anticuada y diseñada para él, no para nosotros. Lucharemos por nuestro propio paraíso.

Far Cry 6 nos llevará hasta la isla tropical de Yara, inspirada en Cuba. Allí tiene lugar una revolución militar a cargo del presidente Antón Castillo, encarnado por el actor Giancarlo Esposito (Breaking Bad). Y junto a él le acompaña su hijo Diego. Antón tiene control total sobre la ciudad, para la que fue escogido por votación popular para que retomase sus años de gloria. Y es que en la actualidad, Yara parece una ciudad congelada en el tiempo, como si estuviese en los años 60. La revolución empezará desde abajo, teniendo que buscar aliados que se unan a la causa. Chorizo, el guerrillero: un perrito en silla de ruedas que «podrá matar literalmente con lo bonito que es». Y por supuesto un buen arsenal de armas a tu disposición, entre las que destaca «El Tostador», un lanzallamas casero para achicharrar a los enemigos. Tendrás una enorme variedad de armamento a tu disposición.

Los gráficos son muy buenos. Bellos parajes verdes y océanos cristalinos contrastan con los pueblos y las ciudades, que como la misma Yara, pertenecen a otro tiempo. Los edificios se ven descascarillados, las paredes, vestidas con grafitis, cantos a la revolución. Gracias a la potencia de la nueva generación, las texturas en alta definición lo convierten en el capítulo que mejor se ve de la saga. Es verdad que todavía se detecta algún leve problema de rendimiento en ciertos puntos, pero funciona a 60 FPS bastante estables.

La banda sonora original destaca por sus temas de guitarra, mientras que la música licenciada nos transporta a un universo sonoro de piezas de reggaeton (La Gozadera inclusive) y temas con aroma latinoamericano. Las voces originales suenan en inglés con líneas en español, al tiempo que para el doblaje en español han respetado el contexto y han utilizado actores de América Latina.

La jugabilidad es muy biena. Far Cry 6 se desarrolla en un enorme mundo abierto repleto de elementos. La estructura jugable nos parece familiar, puesto que se ha utilizado en otros capítulos de la serie. Por tanto, la historia principal nos invita a recorrer Yara, a explorar sus mapas paulatinamente, a descubrir sus secretos y a completar los diversos objetivo. El mapa de Far Cry 6 no sólo es enorme en tamaño, sino también en la cantidad de actividades que surgen al paso. Lo principal es llevar la revolución a buen puerto.

Far Cry 6 mantiene su personalidad de sandbox en primera persona y la engarza de forma inteligente con la muy revolucionaria necesidad de atacar de forma quirúrgica sobre objetivos estratégicos para hacer el mayor daño posible. Si optamos por el sigilo es la mejor forma dse jugarlo si no queremos estar rodeados de refuerzos.

Far Cry 6 es un juego extremadamente divertido. Todos o casi todos los elementos están presentes: mundo abierto, villano carismático,, acción a raudales, un puntito de sigilo, acompañantes, misiones principales, secundarias, etc.

La duración te da decenas de horas de diversión si haces todas las misiones y recorres todo el mapa.

Dani Rojas gana puntos de experiencia y sube en la jerarquía de la guerrilla. Con cada ascenso o subida de rango se desbloquean una serie de objetos de equipamiento y armas, que también vienen clasificados por niveles de poder. Dentro de esta fantasía guerrillera, se dibuja una situación en la que el gobierno dispone de todos los recursos y armas a su alcance. Mientras tanto, la guerrilla tiene que hacer uso de su imaginación. Ubisoft propone la modificación y la construcción de armas en un banco de trabajo con distintas opciones. Podemos utilizar diversos objetos acoplables en las ranuras correspondientes, de modo que dotamos al armamento de distintos efectos.

Far Cry 6 es, sin ningún género de dudas, una entrega muy biena. Conjugando las ya conocidas señas de identidad de la saga. La revolución de Far Cry 6 está más en el argumento que en el juego en sí, que conserva todos sus elementos habituales. Los que estén familiarizados con la saga no encontrarán cambios profundos en su fórmula jugable, pero sí un título tan divertido como caótico en su justa medida. Ubisoft ha construido un mundo abierto rico y lleno de contenido. Un juego muy divertido y recomendable. Una buena compra para amantes del género

Te damos la bienvenida a Yara, un paraíso tropical que se ha detenido en el tiempo. Far Cry 6 sumerge al jugador en el mundo lleno de adrenalina de una revolución guerrillera actual.

Únete a la revolución y haz retroceder el régimen opresor del dictador Antón Castillo y su hijo adolescente Diego, a los que darán vida la estrella de Hollywood Giancarlo Esposito (El mandaloriano, Breaking Bad) y Anthony González (Coco).

El despiadado dictador de Yara, Antón Castillo, ascendió al poder con la promesa de devolver la gloria a la antigua y próspera nación insular de Yara, y planea dar forma a su visión del paraíso haciendo todo lo que sea necesario. Junto a su hijo Diego de 13 años obedientemente a su lado, el futuro de Yara está sujeto a sus manos.

En el papel de Dani Rojas, sumérgete en el mundo caótico y lleno de adrenalina de una revolución guerrillera moderna. Enfréntate al régimen de Antón en intensos combates a través de exuberantes selvas y densas ciudades. En una lucha en la que debes usar lo que tienes para conseguir lo que necesitas, emplea un arsenal de nuevas armas, vehículos e incluso animales únicos y sorprendentes, con los que alentar la llama de un movimiento revolucionario que asolará al régimen tirano hasta reducirlo a cenizas.

Jugando como Dani Rojas, te sumergirás en la aventura de un militar inconformista que se une a la revolución guerrillera. Para equilibrar la balanza contra la milicia de Antón, tendrás que adaptar la filosofía «Resolver», utilizando un arsenal de nuevas, únicas y sorprendentes armas, vehículos y animales, para desatar un movimiento revolucionario que hará cenizas el régimen tiránico

Far Cry 6, desarrollado por Ubisoft Toronto, lleva a los jugadores hasta el corazón de una moderna guerrilla revolucionaria en Yara, un paraíso tropical detenido en el tiempo. El presidente Antón Castillo (Esposito) ha jurado restaurar la antigua gloria del país, y está preparando a su hijo Diego (Gonzalez) para que siga sus pasos. Pero alcanzar el paraíso tiene un precio, y para enriquecer el país Castillo tendrá que someter a todos aquellos que no compartan su visión. En esta isla sumida en la confusión, los jugadores conocerán de primera mano la adrenalina y el caos de una guerra de guerrillas, viéndose envueltos en un movimiento revolucionario que busca derrocar a un tirano.

“Los antagonistas poderosos y complejos forman parte del ADN de Far Cry, así que desde el primer momento tuvimos claro que había que superar las expectativas en cuanto a la identidad de estos personajes y la forma de darles vida”, afirma Navid Khavari, director narrativo en Ubisoft Toronto. “Trabajar con ese elenco increíble de talentos, que incluye al inigualable Giancarlo Esposito, y ver la forma en que han interpretado a nuestros antagonistas como seres humanos terroríficos y complejos, ha supuesto una experiencia alucinante, que estamos deseando compartir con nuestros fans”.

Los jugadores podrán elegir a un protagonista masculino o femenino, que llevará en ambos casos el nombre de Dani Rojas, un yarano que se ve arrastrado a una revolución contra Antón Castillo.

En la piel de Dani, los jugadores se convertirán en un guerrillero y unirán a toda una nación, explorando la isla de Yara desde sus frondosas selvas hasta su capital, Esperanza. Para vencer el poder abrumador del régimen de Antón, Dani tendrá que valerse de su ingenio y emplear un arsenal de armas, vehículos y colmillos de alquiler únicos, como Chorizo, un adorable perro salchicha sobre ruedas.

Ubisoft también ha anunciado que podrán reservarse las ediciones Gold, Ultimate y Collector’s

de Far Cry 6:

• La Gold Edition incluye el juego y el Season Pass.

• La Ultimate Edition incluye el juego, el Season Pass y el pack Ultimate, que reúne los packs Expedición en la jungla, Cazador de cocodrilos y Antivicio.

• La Collector’s Edition incluye el juego, el Season Pass, el pack Ultimate, una réplica de alta gama del “Tostador” (un lanzallamas del juego**** con siete piezas para montar y una longitud de 72 cm), una “hoja de instrucciones para el montaje” ilustrada por el famoso artista Tobatron, una caja de coleccionista basada en el estilo inconfundible de dicho artista, un Steelbook® exclusivo, un libro de ilustraciones de 64 páginas, una colección de 10 pegatinas, un llavero de Chorizo, un mapa y una selección de piezas de la banda sonora del juego.

Far Cry® 6 ya está disponible en todo el mundo para Xbox Series X | S, Xbox One, PlayStation®5, PlayStation®4, Stadia, y Windows PC (a través de Ubisoft Store y Epic Games Store). Los jugadores también podrán disfrutarlo con una suscripción a Ubisoft+ en PC, Stadia y Amazon Luna.



