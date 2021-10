Stranger of Paradise Final Fantasy Origin se lanzará el 18 de marzo de 2022 – Segunda versión de prueba

SE HA ANUNCIADO EL LANZAMIENTO DE STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN PARA EL 18 DE MARZO DE 2022

La segunda versión de prueba ya está disponible para PlayStation®5 y Xbox Series X|S

Durante la transmisión en directo de la compañía en el Tokyo Game Show, Square Enix Ltd. ha anunciado que STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN™ llegará el 18 de marzo de 2022 a PlayStation®5 (PS5™), PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One y PC a través de la Epic Games Store. Este nuevo RPG de acción está siendo desarrollado por Team NINJA de KOEI TECMO GAMES (series NINJA GAIDEN y Nioh) en colaboración con Tetsuya Nomura (FINAL FANTASY® VII, KINGDOM HEARTS), y brinda una nueva visión para la serie FINAL FANTASY que cautivará tanto a los fans de FINAL FANTASY como a los jugadores nuevos.

El tráiler del anuncio de la fecha de lanzamiento de STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN puede verse aquí:

STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN combina una desafiante jugabilidad de acción estratégica con el mundo y la tradición de la serie FINAL FANTASY para crear un RPG de acción único. Acompaña a Jack y a sus aliados cuando abren las puertas del Templo del Caos y se adentran en un mundo de fantasía oscura con combates trepidantes para descubrir si de verdad son ellos los Guerreros de la Luz de la profecía.

La empresa también ha publicado STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN TRIAL VERSION 2 para PS5 y Xbox Series X|S, una versión ampliada de la demo inicial del juego que se publicó en junio. En ella será posible explorar un escenario adicional del juego (La floresta distorsionada) junto a un nuevo aliado, descubrir nuevos estilos de combate con la incorporación de varios trabajos adicionales y enfrentarse a un montón de enemigos nuevos. Además, los jugadores podrán probar por primera vez el modo multijugador.

La segunda versión de prueba STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN TRIAL VERSION 2 está disponible a partir de ahora y hasta el 11 de octubre de 2021 a las 16:59 (CEST). Quienes descarguen y jueguen a STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN TRIAL VERSION 2 podrán participar en una encuesta para hacer llegar sus comentarios acerca de su experiencia de juego al equipo de desarrollo y contribuir a moldear el juego final. La encuesta estará disponible hasta el 18 de octubre de 2021 a las 16:59 (CEST) y será posible acceder a ella desde el menú de la segunda versión de prueba.

STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN estará disponible el 18 de marzo de 2022 como edición estándar física y digital en PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X | S y Xbox One, con una edición estándar solo digital disponible para PC a través de Epic Games Store . Una Edición Digital Deluxe también estará disponible en todas las plataformas. La Edición Digital Deluxe de STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN incluye un libro de arte digital, una mini banda sonora digital y un Pase de Temporada DLC, que incluirá las misiones adicionales; «Trials of the Dragon King,» Wanderer of the Rift «y» DIFFERENT FUTURE «. Aquellos que compren la edición estándar física o digital de PS5 ™ o PS4 ™ pueden comprar una actualización de la Edición Digital Deluxe en el momento del lanzamiento, que proporcionará las bonificaciones de la Edición Digital Deluxe antes mencionada.

Los jugadores que compren STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN para PlayStation®4 pueden actualizarse* con una copia digital gratuita para PS5 que incluye todas las mejoras visuales y de jugabilidad de la nueva generación sin coste adicional para jugar en la consola PS5. Los usuarios de Xbox que compren las ediciones físicas o digitales del juego podrán aprovechar Smart Delivery para jugar en cualquier consola Xbox One o Xbox Series X|S. El sistema seleccionará automáticamente la versión óptima del juego para la consola que se está usando.

. Más información: https://www.square-enix-games.com/sopffo