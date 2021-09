Real Racing Next el mejor juego de coches para móviles ya está en pruebas.

Coches reales. Pistas reales. Tiempo real. Real Racing Next. EA Games anuncia Real Racing Next, su gran apuesta para los juegos de carreras para móviles. Real Racing 3 ha sido un gran juego para móviles con carreras de coches que le ha valido a EA Games para situar ahora su próximo bombazo: Real Racing Next. Real Racing Next el mejor juego de coches para móviles está a punto de llegar

Jugar desde un móvil Android ya no es lo que era hace años y los amantes de coches estamos de enhorabuena.Firemonkey de EA Games ha anunciado su próxima llegada a los móviles. Real Racing Next va a suponer una revolución en la categoría de los juegos de carreras para móviles.

Real Racing Next es la última entrega de la galardonada franquicia de carreras de EA que cambia los juegos de carreras móviles a la siguiente marcha. Demuestre sus habilidades de conducción y compita con autos reales en pistas reales, en cualquier momento y en cualquier lugar.

Un juego que se valdrá de lo freemium para monetizar que estará presente tanto en Android como en iOS. El anuncio se ha hecho a través de la web oficial de EA, así que ya podemos entender el interés que hay detrás para asomarse a las tiendas de juegos para móviles con intención de reinarlas durante unos años.

¿Cómo puedo participar en las primeras pruebas Real Racing Next ?

Real Racing Next (Early Access) estará disponible en la sección Early Access en Google Play Store SOLAMENTE en Australia y Canadá por un corto período de tiempo. Si el juego está disponible en su país, diríjase a la tienda Google Play y busque Real Racing Next. Para participar en Early Access for Real Racing Next, necesitará un dispositivo con al menos las especificaciones mínimas que se enumeran a continuación, como un Samsung Galaxy S8.

SO: Android 6.0 (API 23) o superior RAM: 2 GB CPU: Snapdragon 830+, Exynos 8895+ GPU: Mali G71 +, Adreno 540+

Es una pena que aún no ha llegado a España. Ya tenemos ganas de probarlo.

¿Cuándo saldrá Real Racing Next?

Aún no hay una fecha de lanzamiento para Real Racing Next ya que todavía estamos en las primeras etapas de desarrollo. El juego final está bastante lejos de terminarse pero seguramente llegara a lo largo del 2022 a nuestro moviles

Coches de carreras de los mejores fabricantes como McLaren, Porsche, Chevrolet y Ford. Personalice sus controles de conducción para que se adapten a su estilo de conducción. Actualice su automóvil para que coincida con sus preferencias de manejo.

Corre en pistas populares de todo el mundo, incluido el Circuito de las Américas, Hockenheim, Lime Rock y más, en todo tipo de condiciones climáticas, desde el anochecer hasta el amanecer, llueva y haga sol, y en múltiples configuraciones de pistas. Disfruta de gráficos a nivel de consola en esta auténtica experiencia que no tiene paralelo en ningún otro juego para dispositivos móviles.

Avanza por Trophy Road recolectando trofeos para cada uno de tus autos y gana el codiciado título de campeón en tu carrera hacia la cima. Sube en las tablas de clasificación de carreras mientras te enfrentas a oponentes avanzados de IA y demuestra que tienes la velocidad para competir contra los mejores en las carreras.

Real Racing Next. Las carreras reales se encuentran con los juegos móviles.

REAL RACING SIGUIENTE CARACTERÍSTICAS

COCHES REALES

McLaren, Porsche, Chevrolet, Ford y otros fabricantes importantes

Personalización del vehículo con actualizaciones de élite para mejorar las estadísticas de su automóvil

Los controles de conducción son personalizables y ajustados para usted

GRÁFICOS DE CALIDAD DE CONSOLA

Experimente los mejores circuitos del mundo, meticulosamente traídos a la vida a través de la

representación física de datos de escaneo de nubes de puntos increíblemente precisos y la iluminación de alto rango dinámico trae una sensación fresca para cada carrera

Corre en una variedad de condiciones climáticas desde la mañana hasta la noche con superficies y reflejos dinámicos de carreteras mojadas y secas

Experimenta una variedad de pistas y modos de juego con una lista en constante cambio de rotaciones de eventos

PASE DE PATROCINADOR Supera los

desafíos a diario para ganar Patrocine puntos y avance a través del exclusivo sistema de pases de batalla de Real Racing. Los

desafíos únicos se actualizan a diario.

Cuantos más niveles progreses, mayores y mejores serán las recompensas

REAL RACING NEXT: ¡la experiencia de carreras Premier!

Esta es una compilación de acceso anticipado que muestra algunas de las primeras características en desarrollo. Las características que se muestran aquí pueden diferir del producto final.

* Este es un juego que consume muchos recursos y presenta imágenes de muy alta calidad. Asegúrate de tener al menos 1 GB de espacio libre en tu dispositivo *