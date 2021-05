Información de FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE

Square Enix, Ltd. ha compartido hoy más detalles sobre FINAL FANTASY® REMAKE INTERGRADE, la versión mejorada y ampliada para la consola PlayStation®5 (PS5™) de FINAL FANTASY VII REMAKE, título que ha recibido múltiples premios y críticas positivas. Entre los nuevos materiales divulgados se han ofrecido imágenes de Nero, miembro de élite de la unidad de élite Tsviets; Scarlet, diretorca de armamante avanzado de Shinra; Y Sonon un personaje que no se puede controlar en batalla pero al que se pude dar órdenes, además de han divulgado de pantallas ilustrativas del esperado juego.

Quienes hayan comprado FINAL FANTASY VII REMAKE para PS4™ y se actualicen a PS5 podrán comprar el nuevo episodio protagonizado por Yuffie desde PlayStation®Store como una descarga independiente. Quienes tengan una copia física de FINAL FANTASY VII REMAKE para PS4 necesitarán una consola PS5 con ranura para disco para disfrutar de esta copia digital gratuita.

Habrá una versión física estándar y una versión digital estándar de FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE. Si reservas la versión digital estándar de FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE, recibirás como recompensa el arma Cactiestrella para usarla en el nuevo episodio protagonizado por Yuffie.

FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE ya se puede reservar en tiendas locales y en línea, y en formato digital (ya sea la versión estándar o la Digital Deluxe Edition) desde PlayStation®Store. Quienes descarguen la copia digital gratuita de FINAL FANTASY VII REMAKE para PS5 podrán comprar por separado a partir del 10 de junio de 2021 desde PlayStation®Store el nuevo episodio protagonizado por Yuffie, titulado FF7R EPISODE INTERmission.

FINAL FANTASY VII REMAKE está disponible para PlayStation®4. Para obtener más información, visitad www.ffvii-remake.com

* Si ya tienes una copia física o digital de FINAL FANTASY VII REMAKE para PS4 y tienes una consola PS5, puedes descargar una copia digital gratuita de FINAL FANTASY VII REMAKE para PS5. Ten en cuenta que con la versión de PS4 de FINAL FANTASY VII REMAKE para los miembros de PlayStation Plus no es posible obtener la copia digital gratuita para PS5. Esta copia no incluye el nuevo episodio protagonizado por Yuffie. Puedes comprar el nuevo episodio protagonizado por Yuffie por separado. Se necesita una conexión a internet para obtener la copia digital gratuita para PS5. Sin embargo, si tienes una copia física de FINAL FANTASY VII REMAKE para PS4 y tienes la edición digital de la consola PS5 (el modelo sin ranura para disco), no podrás descargar la copia digital gratuita.