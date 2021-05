Análisis Resident Evil Village Gráficos Sonido Jugabilidad Historia Duración En definitiva, Resident Evil Village es otro gran Resident Evil, por la gran variedad de situaciones que ofrece su nuevo entorno y los nuevos personajes. Si eres de los que disfrutaron el anterior Resident Evil no puedes perderte este juego. User Rating: 5 ( 1 votes)

Prepárate para una experiencia de terror y supervivencia como nunca antes con la nueva producción de Capcom, Resident Evil Village, la octava entrega principal de la icónica saga que definió el género y que este año celebra su 25 aniversario. Ayer presentarón el juego Resident Evil Village al gran público y ya hemos podido jugarlo.

Resident Evil™ Village, es uno de los juegos mas esperadso deurvival horror de Capcom, ya está disponible en todo el mundo en PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, Steam y Stadia. Resident Evil Village sumerge a los jugadores en una intensa batalla para sobrevivir a los horrores de un remoto pueblo nevado donde les espera un variado elenco de misteriosos lugareños y aterradoras criaturas.

Este videojuego está repleto de acción y es la octava entrega principal de la galardonada franquicia Resident Evil que ha vendido más de 107 millones de unidades en todo el mundo y celebra este año su 25 aniversario.

ANÁLISIS RESIDENT EVIL VILLAGE

Me encanta cualquier juego de terror que me haga pasar un «mal rato»·. Y si esto lo aplicamos al mundo de los videojuegos, me encantan tanto los Resident Evil que esta entre las franqucias que siempre espero una nueva entrega. llega la vesión 8 de videojuego para empezar a sacar partido a la PS5.

Como secuela directa de Resident Evil 7: Biohazard, es de suma importancia saber qué pasó en esa aventura de Ethan Winters. Y de hecho, el propio juego nos ofrece la opción de ver desde el principio un resumen de lo que sucedió en Luisiana antes de adentrate en Rumania y conocer a Lady Dimitrescu. Resident Evil 8 Village aprovecha aquel paso de gigante y depura todos los elementos que se introdujeron en el juego anterior. Es un desarrollo que perfecciona el uso de la cámara, que se atreve a explorar nuevas facetas del terror, y que mejora en el diseño, en todos los aspectos jugables y en la narrativa.

Village of Shadows (la aldea de las sombras) es el título de un cuento tradicional que Mia Winters leía a su hija Rose antes de acostarla. También es una descripción perfecta de la ambientación del juego. La acción se traslada a Rumanía, a un pequeño pueblo al pie del castilo Dimitrescu, en los Cárpatos. Es un entorno rural y frío que se baña en las creencias más oscuras del folclore local. En efecto, como sabéis, en este caso los zombies dejan paso a licántropos, brujas y vampiros.

La jugabilidas es fantástica.La fórmula la tiene muy estudiada Capcom y funciona perfectamente. En esta entrega los puzzles son sencillos pero los momentos de acción son épicos.

El mapa ofrece muchos detalles, no solamente para no perdernos, sino también para saber dónde utilizar una llave, qué zonas nos faltan por visitar y de las que podemos extraer algún objeto, o directamente si hemos «limpiado» una sala. Y ahí también cuentan los cristales valiosos. Porque para comerciar, también será necesario vender los bienes más preciados si queremos mejorar las armas al máximo, ampliar el espacio del maletín o desbloquear diagramas de fabricación.

La historia es valiente en ciertas decisiones de la trama, teniéndonos en vilo hasta el final. Ambientado varios años después de lo acaecido en Resident Evil 7 Biohazard, en Resident Evil Village la historia te lleva de nuevo a jugar en el papel de Ethan Winters que tendrá que lugar por salvar a su hija en un pueblo misterioso habitado por personajes terroríficos, tanto nuevos como ya conocidos, incluyendo a uno de los favoritos de los fans, Chris Redfield y a Lady Dimitrescu. Resident Evil Village prosigue la historia de Ethan Winters, que apareció por primera vez en Resident Evil™ 7 biohazard. Con héroes legendarios como el veterano de la saga Chris Redfield, junto con imponentes adversarios como Lady Dimitrescu, son solo algunos de los enigmáticos personajes con los que Ethan se encuentra para salvar a su hija. Además de una intensa campaña de historia y una sólida jugabilidad, Resident Evil Village también da la bienvenida al modo de juego favorito de los fans, Los Mercenarios. Este modo adicional está disponible al terminar la campaña y cuenta con nuevas características añadidas, dando a los jugadores retos adicionales y formas de disfrutar de la aldea una vez que completen el viaje de Ethan.

El juego que merece mucho la pena. Es una de las entregas que más me han enganchado y que su duración de 10 horas te puede permitir rejugarlo para conseguir todos los trofeos. Atravesamos diferentes zonas controladas por alguno de los «hijos» de Madre Miranda. El castillo, donde nos encontramos a la imponente Lady Alcina Dimitrescu y sus hijas, apuesta por un estilo clásico de los Resident Evil, con un buen equilibrio entre enfrentamientos y puzles, en un entorno recargado.

Solo hay un pero nos quedamos sin Resident Evil Re:Verse de lanzamiento, al ver aplazada su salida hasta este mismo verano. Así que hay ganas de jugaro también online.

El sonido como buen genero de terror es inmersivo y te hacen saltar del sofa. El uso del sonido espacial también juega un papel clave. Un gran doblaje al castellano y los efectos ambientales y la música le dan un sobresaliente.

A nivel gráfico sí que hay un salto grande en PS5, con uan gran iluminación con trazado de rayos de la Playstation 5 y la velocidad de carga sin demoras mejora el uso del juego, se nota la mejoría respecto al séptimo capítulo, pero sin perder de vista que es un juego intergeneracionas PS5/PS4 y no llega a aprovechar todo el potencial. El motor RE Engine junto con la tecnología de la próxima generación de consolas elevará a nuevas cotas la experiencia de terror y supervivencia en Resident Evil Village, ya que el título mostrará los gráficos más realistas y aterradores hasta la fecha. PS5 se mueve con soltura a una resolución 1080p a 60 FPS y el motor RE Engine demuestra una vez más su versatilidad, con el uso de texturas Quixel Megascans. Resident Evil 8 se ve muy bien, y pese a tratarse de un juego intergeneracional que también está disponible en PS4 y Xbox One. Eso si no quites el trazado de rayos.

La reducción en los tiempos de carga es una gozada, y encima se aprovechan las funciones exclusivas del mando Dualsense, como la vibración háptica o el uso de los gatillos adaptativos hacen de un juego más realista.

En definitiva, Resident Evil Village es otro gran Resident Evil, por la gran variedad de situaciones que ofrece su nuevo entorno y los nuevos personajes. Si eres de los que disfrutaron el anterior Resident Evil no puedes perderte este juego.

Trailer Estreno del videojuego de terror RESIDENT EVIL VILLAGE

Resident Evil™ Village es la octava entrega de la serie superventas Resident Evil™. El nuevo título se está desarrollando actualmente con el motor gráfico RE Engine, propiedad de Capcom, que se ha utilizado para crear experiencias de juego vívidas en títulos de gran éxito como Resident Evil™ 7 biohazard, Resident Evil™ 2, Resident Evil™ 3 y Devil May Cry™ 5. El motor RE Engine junto con la tecnología de la próxima generación de consolas elevará a nuevas cotas la experiencia de terror y supervivencia en Resident Evil Village, ya que el título mostrará los gráficos más realistas y aterradores hasta la fecha.

Resident Evil Village prosigue la historia de Ethan Winters, que apareció por primera vez en Resident Evil™ 7 biohazard. La última entrega combina la acción trepidante con la jugabilidad survival horror característica de la saga Resident Evil. En el primer vistazo a la jugabilidad, el equipo de desarrollo ha revelado varios detalles nuevos, incluyendo algunas características que recuerdan a los elementos favoritos de los fans de anteriores juegos de la saga Resident Evil. El protagonista Ethan ahora podrá adquirir y vender objetos, comprar recetas para crear útiles y personalizar armas con un comerciante apodado “El Duque”. Utilizando los materiales que se encuentran a lo largo del juego, podrá fabricar consumibles de valor incalculable necesarios para sobrevivir a los terrores de la aldea. Utilizar estas provisiones también implicará una planificación más estratégica con un sistema de inventario revisado basado en la gestión del espacio que puede resultar familiar a los fans de la serie.

El variado elenco de enemigos que han aparecido en programa digital de hoy son solo algunos de los desvelados hasta ahora de Resident Evil Village. Ethan se enfrentará a muchas amenazas, como criaturas que se mueven rápidamente y le acechan sin descanso, o las misteriosas hijas de Lady Dimitrescu que pueden transformarse en enjambres de insectos. La disparidad de adversarios del juego tendrá sus propias formas de atacar, por lo que los Jugadores tendrán que adaptar sus estrategias con decisiones rápidas sobre cuándo atacar, protegerse o huir para sobrevivir. Ethan cuenta con un nuevo movimiento de patada en su arsenal para distanciarse de los enemigos y ganar un tiempo precioso para decidir su próximo movimiento.

Ambientado después de los terroríficos eventos del aclamado Resident Evil 7 Biohazard la historia comienza con Ethan Winters y su mujer Mia viviendo pacíficamente en una nueva localidad, libre de sus pasadas pesadillas Justo cuando empiezan a construir su nueva vida juntos la tragedia se ceba con ellos de nuevo Chris Redfield el héroe legendario de la saga Resident Evil vuelve a ponerse en contacto con la pareja y entra abruptamente en sus vidas, sumergiendo a Ethan en el caos absoluto Devastado, Ethan se encuentra en un remoto pueblo cubierto por la nieve buscando respuestas después de ser arrojado a una pesadilla completamente nueva.

Desde hoy ya está en marcha la campaña de reserva anticipada de Resident Evil Village, con opciones para las ediciones estándar digital y física, una edición digital Deluxe y una edición física de coleccionista. La Edición Digital Deluxe incluye el juego base y un “Pack Trauma” que consiste en contenido adicional para el juego. La edición física de coleccionista incluye el contenido de la edición digital Deluxe además de una llamativa estatua del veterano de la franquicia Chris Redfield, un estuche SteelBook, libro de arte, un mapa de la aldea impreso en tela y el arte principal impreso en tamaño A4.

Resident Evil Village puede actualizarse gratuitamente de PlayStation 4 a la versión digital PlayStation 5 y será compatible con Smart Delivery para la consolas Xbox Series X|S y Xbox One.

Resident Evil™ Village, el esperado título survival horror de Capcom, ya está disponible en todo el mundo para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Steam y Stadia. Resident Evil Village podrá actualizarse desde PlayStation 4 a la versión digital de PlayStation 5 y será compatible con Smart Delivery para las consolas Xbox Series X|S y Xbox One. Aquellos que adquieran Resident Evil Village obtendrán acceso a la experiencia multijugador gratuita Resident Evil™ Re:Verse que llegará más adelante en el verano de 2021.

Título: Resident Evil™ Village

Plataformas: PS4, PS5 & Xbox One/XSRX

Editor/Desarrollador: Capcom

Género: acción / survival horror

Lanzamiento: 7 de mayo de 2021

Idioma: Totalmente en castellano

PEGI: +18

PvPr.: 69,99€

Web: https://www.residentevil.com/village/es/