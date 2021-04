Capcom anuncia el lanzamiento digital de The Great Ace Attorney Chronicles para PS4, Switch y PC

THE GREAT ACE ATTORNEY CHRONICLES LLEGARÁ EL 27 DE JULIO

Prepárate para interrogar a tus oponentes y razonar tu camino hacia la justicia en The Great Ace Attorney Chronicles, que se lanzará por primera vez en Norteamérica y Europa el 27 de julio de 2021. Anunciado hoy en un mensaje de video de Shu Takumi, Director de la serie Ace Attorney, la colección cuenta la historia de un antepasado de Phoenix Wright, el protagonista de la icónica serie de aventuras judiciales. En The Great Ace Attorney Chronicles, los jugadores asumen el papel de un abogado defensor para buscar pruebas, argumentar en el tribunal y garantizar una sentencia justa. Con nuevas voces en inglés, The Great Ace Attorney Chronicles incluye The Great Ace Attorney: Adventures y The Great Ace Attorney 2: Resolve, ambos disponibles anteriormente solo en Japón. La colección estará disponible en formato digital para Nintendo Switch™, el sistema de entretenimiento PlayStation®4 y en formato PC a través de Steam. El conjunto digital con The Great Ace Attorney Chronicles y Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy estará disponible en Nintendo Switch, PlayStation 4 y Steam.

Ambientando a finales del Siglo XIX, durante el período Meiji de Japón y la época Victoriana de Inglaterra, The Great Ace Attorney Chronicles prosigue la estela de Ryunosuke Naruhodo en su empeño por descubrir la verdad en los testimonios de los testigos y limpiar los nombres de sus clientes en los tribunales. Los Jugadores desentrañarán los misterios que se esconden detrás de 10 emocionantes casos junto a un disparatado elenco de personajes exagerados, incluido el detective local Herlock Sholmes.

Al más puro estilo Ace Attorney, los usuarios pondrán a prueban sus habilidades como abogados para reunir pruebas, interrogar a testigos claves y defender a sus clientes en la sal del tribunal. Por primera vez en la serie, The Great Ace Attorney Chronicles estrena dos nuevas experiencias de juego que sin duda elevarán el nivel de exigencia, tanto dentro como fuera del juzgado. Durante las investigaciones, los jugadores formarán equipo con Sholmes para participar en un “Baile de la Deducción” para identificar errores en la lógica del detective y descubrir nuevos hechos. En la sala del tribunal, los jugadores participarán en los “Exámenes de Sumario” donde deberán señalar las discrepancias de los miembros del jurado con la esperanza de conseguir el codiciado veredicto de “No culpable”. Con estas características de juego añadidas, los futuros abogados deberían prepararse para investigaciones y batallas judiciales como nunca antes habían visto.

The Great Ace Attorney Chronicles incluye emocionantes contenidos adicionales, tales como ocho episodios en miniatura adicionales y tres trajes alternativos que se lanzaron previamente como contenido descargable en Japón. La colección ofrece también un vistazo pormenorizado al arte, la música y las grabaciones de voz de los juegos a través de la recién añadida Galería de Arte y el Auditorio.

