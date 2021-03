Yakuza Like A Dragon llega hoy a PS5. El conjunto de trajes de leyenda disponible gratis por tiempo limitado. Los usuarios de PS4 podrán actualizar el juego de forma gratuita

SEGA® y Ryu Ga Gotoku Studio han lanzado hoy Yakuza: Like a Dragon en PlayStation 5, que trae al nuevo protagonista Ichiban Kasuga y a su pandilla de forasteros a la nueva generación de Sony. Los propietarios de la versión PlayStation 4 de Yakuza: Like a Dragon pueden actualizar el juego de forma gratuita a la versión PlayStation 5.

Para celebrar el lanzamiento en PlayStation 5 de Yakuza: Like a Dragon, todos los usuarios que dispongan de esta última entrega de la serie Yakuza pueden descargar el conjunto de trajes de leyenda de forma gratuita en todas las plataformas hasta el 2 de abril. Este conjunto de trajes incluye ocho vestimentas diferentes que rinden tributo a los personajes favoritos de los fans del universo Yakuza, entre los que se incluye el esmoquin de Goro Majima, el traje de hielo de Kazuma Kiryu, la ropa de calle de Daigo Dojima y mucho más.

Se han añadido subtítulos en portugués brasileño y en ruso al juego, que suman al sólido conjunto de opciones de localización que incluyen una completa pista de doblaje en inglés (opcional) y subtítulos junto con el doblaje original en japonés.

Yakuza Like A Dragon llega hoy a PS5 – Tráiler de lanzamiento Gustavo Voces

https://youtu.be/WUBUoCXMV7Y

En Yakuza: Like a Dragon, los jugadores toman el papel de Ichiban Kasuga (interpretado por Kaiji Tang), un miembro de la yakuza que está a la caza de la verdad después de ser misteriosamente traicionado por su clan después de cumplir voluntariamente una condena de 18 años de prisión por un crimen que no cometió con el fin de proteger a su patriarca y figura paterna Masumi Arakawa (interpretado por George Takei). En su camino, Ichiban se topará con un elenco de personajes entre los que se incluye el deshonesto policía (interpretado por Andrew Morgado), la antigua enfermera Nanba (interpretada por Greg Chun) y Saeko (interpretada por Elizabeth Maxwell), una anfitriona en pos de una misión. Juntos, Ichiban y su equipo deben alzarse juntos para convertirse en los héroes que nunca pensaron que llegarían a ser.

En el papel de Ichiban, los jugadores se abrirán camino a través de la ciudad de Yokohama con un sistema de combate RPG por turnos completamente nuevo para disfrutar de peleas realmente sorprendentes. También se podrán experimentar diversos minijuegos en la ciudad, entre los que se incluyen las carreras de karts, jaulas de bateo, recreativos arcade y karaoke.

La edición Day Ichi Edition, disponible por 59.99€ en formato físico y digital, incluye el conjunto de vestimentas Legends Costume Set que incorpora ocho trajes que representan a los personajes favoritos de los fans de la saga Yakuza, desde Kazuma Kiryu a Daigo Dojima. La edición física denominada Day Ichi SteelBook Edition, también incluye el conjunto Legends Costume Set y llega con una elegante caja SteelBook® para tu colección.

Cómo actualizar el juego

Juego físico

Al insertar un disco de PS4 en PS5, pulsa copiar el juego en tu consola. Cuando acabe de copiar este juego, pulsa en el menú desplegable de los tres puntos (al lado de la opción jugar) y selecciona la opción ver producto, para luego optar por la actualización gratuita.

Aceptas y comienza el proceso. Luego pulsas descargar.

En los juegos digitales

Busca el juego en tu librería. Pulsa descargar la actualización gratuita en tu PS5.

Vídeo explicativo:

Yakuza: Like a Dragon ya está disponible en Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4, Playstation 5, Steam y Windows 10. Los que dispongan de las edición física de Yakuza: Like a Dragon en PlayStation 4 pueden utilizar el disco original para actualizar el juego a la versión de PlayStation 5, mientras que los usuarios de las copias digitales tendrán la opción de descargarla a través de PlayStation Store. Los datos de guardado no serán transferibles entre las versiones PlayStation 4 y PlayStation 5 del juego.