¿Dónde ver el State of Play de PS5 y PS4? ¿A qué hora es el State of Play de PS5 y PS4 en todo el mundo?

Es hora de otro State of Play! En la transmisión de State of Play de este jueves tendremos nuevas actualizaciones y análisis de 10 juegos que llegan para PS4 y PS5, incluyendo nuevos anuncios y noticias sobre alguno de los juegos indie de third parties que ya conocisteis en la presentación de PS5 en junio.

Hoy tenemos nueva cita con PlayStation gracias al nuevo State of Play que Sony tiene previsto llevar a cabo. Un State of Play que, por supuesto, podréis seguir en directo en este mismo post a partir de las 23:00h (hora peninsular española, las 16:00h en CDMX).

La compañía no ha especificado nada concreto sobre qué juegos tiene previsto mostrar, pero lo lógico sería ver novedades sobre el nuevo Ratchet & Clank: Rift Apart, del que hace unos días que llega en junio , o alguna actualización sobre el desarrollo de juegos como el nuevo Horizon Forbidden West o el indi Kena: Bridge of Spirits.

¿Dónde ver el State of Play de PS5 y PS4?

El evento, que podremos verlo en directo en Twitch y YouTube, también nos dejará entre esa decena de juegos más información de títulos independientes. Os dejanmos aquí el vídeo de Youtube para que lo puedas seguir

¿A qué hora es el State of Play de PS5 y PS4 en todo el mundo?

España (Península y Baleares): a las 23:00 horas

Argentina: a las 19:00 horas

Bolivia: a 18:00 las horas

Brasil: a las 19:00 horas

Chile: a las 19:00 horas

Colombia: a las 17:00 horas

Costa Rica: a las 16:00 horas

Cuba: a las 17:00 horas

Ecuador: a las 17:00 horas

El Salvador: a las 16:00 horas

Estados Unidos (Washington D.C.): a las 17:00 horas

Estados Unidos (PT): a las 14:00 horas

Guatemala: a las 16:00 horas

Honduras: a las 16:00 horas

México: a las 16:00 horas

Nicaragua: a las 16:00 horas

Panamá: a las 17:00 horas

Paraguay: a las 19:00 horas

Perú: a las 17:00 horas

Puerto Rico: a las 18:00 horas

República Dominicana: a las 16:00 horas

Uruguay: a las 19:00 horas

Venezuela: a las 18:00 horas

