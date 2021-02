Se centrará en los contenidos de la demo jugable gratuita. Transmisión en vivo de Outriders – Trailer

SQUARE ENIX se complace en anunciar que el quinto episodio de la transmisión de OUTRIDERS™ se estrenará el próximo 24 de febrero de 2021. La nueva emisión de OUTRIDERS ofrecerá a los jugadores más información acerca de la demo de OUTRIDERS, el intenso juego de rol y disparos donde para sobrevivir hay que luchar, creado por People Can Fly, los desarrolladores de Gears of War: Judgment y BULLETSTORM, junto a Square Enix External Studios, responsables de SLEEPING DOGS® y JUST CAUSE®.

Puede ver el tráiler de la quinta transmisión de OUTRIDERS

La quinta transmisión de OUTRIDERS ofrece un vistazo al emocionante contenido que llegará con la demo gratuita del 25 de febrero, cuando los Jugadores podrán experimentar el capítulo inicial de la campaña de OUTRIDERS.

El quinto episodio de la transmisión de OUTRIDERS Broadcast se emitirá el miércoles 24 de febrero a las 18 horas.

Síguela en: www.twitch.tv/squareenix

La demo jugable gratuita de OUTRIDERS se lanzará el 25 de febrero a las 18 horas en PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One y PC/Steam.

OUTRIDERS es un brutal e intenso juego de rol y disparos que cuenta con una mezcla única de armas y poderes que te convertirán en un dios sobrehumano sobre el campo de batalla. El título te reta para que des forma a tu estilo de juego y combines a la perfección los diferentes poderes, clases de personajes y equipamiento. Juega en solitario o forma equipo con uno o dos jugadores más para crear un grupo letal en partidas cooperativas mientras os aventuráis por un entorno peligroso y hostil.

OUTRIDERS saldrá a la venta en PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC y Google Stadia el 1 de abril de 2021.

Para obtener más información, visita www.outriders.net