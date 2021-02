Romance of The Three Kingdoms XIV: Diplomacy and Strategy Expansion Pack ya disponible en formato digital para PS4, Switch y PC

BURLA A TUS ADVERSARIOS EN UNA ÉPICA LUCHA POR LA ANTIGUA CHINA EN ROMANCE OF THE THREE KINGDOMS XIV: DIPLOMACY AND STRATEGY EXPANSION PACK, YA DISPONIBLE

Un capítulo completamente nuevo de la serie clásica en formato digital para PlayStation 4, Windows PC a través de Steam, y, por primera vez, en Nintendo Switch

En el día de hoy, KOEI TECMO Europe y el afamado desarrollador Kou Shibusawa se complacen en lanzar en formato digital Romance of The Three Kingdoms XIV: Diplomacy and Strategy Expansion Pack en PlayStation®4, Nintendo Switch™ y en Windows PC a través de Steam®. Este Pack de Expansión es la última incorporación a la franquicia de simulación histórica RTK, un básico en los juegos de estrategia durante más de 35 años.

Puedes ver el tráiler de lanzamiento en el siguiente vídeo:

El conjunto Diplomacy and Strategy Expansion Pack incorpora cuatro nuevos escenarios en la experiencia de Los Tres Reinos, permitiendo a los jugadores tomar el papel de señores de la guerra únicos activos durante varias etapas de la época y, en función de las fuerzas elegidas, se les presentarán a los usuarios caminos completamente diferentes en sus intentos de unificar China. Entre los cuatro nuevos escenarios se incluyen “Las intenciones de Two Yuans” (octubre de 191), una historia que muestra cómo la ambición de los señores de la guerra choca después de que la Coalición anti Dong Zhuo se derrumbe; “La batalla de Chibi” (octubre de 208), el mayor punto de inflexión para el Romance de los Tres Reinos; la “Coalición anti-Guan Yu” (julio de 219), donde Wei y Wu unen fuerzas para evitar que Guna Yu avance hacia el norte; y “La Conquista de Liaodong” (enero de 238), que retrata la subyugación de Gongsun Yuan, el Rey de Yan, por Sima Yi. Y mientras el juego retrata eventos clásicos como la muerte repentina de Sun Jian y el plan de Zhou Yu para sembrar la disensión, los jugadores también podrán crear sus propios momentos llamativos con el nuevo Editor de Eventos. Aquí, los jugadores pueden combinar fondos, altavoces, música de fondo e imágenes de los oficiales en una recreación histórica propia.

La entrega original Romance of The Three Kingdoms XIV (RTK14) está disponible en formato físico en el sistema de entretenimiento PlayStation®4 con un precio de venta recomendado de 39,95 €.

