Puyo Puyo Tetris 2 ya a la venta – Tráiler de lanzamiento

Entra en una nueva dimensión donde los mundos de los rompecabezas chocan

Apila, encadena, haz combos. Te esperan un montón de modos, Big Bang, Alterno, Fusión, Fiesta, Batalla de Dotes, Versus, en línea o sin conexión. Únete al equipo en una misión para salvar sus mundos Nuevas batallas Te esperan aún más desafíos.

SEGA lanza hoy Puyo Puyo™ Tetris® 2, secuela del cruce de dos icónicas series de puzles en Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, en las consolas Xbox Series X|S y Xbox One, y en PC a través de Steam más adelante mezclando Puyo Puyo, una de las marcas de puzles más reconocidas de Japón y Tetris, el fenómeno mundial de los puzles, esta colorida aventura ofrece una experiencia de juego única para fans de cualquier edad y nivel de habilidad.

Puedes ver el tráiler de lanzamiento de The Puyo Puyo Tetris 2 en el siguiente enlace:

Con el nuevo modo Batalla de Dotes inspirado en el género RPG, una nueva y colorida historia y personajes en el modo Aventura, un montón de características online y mucho más, Puyo Puyo Tetris 2 continúa el exitoso legado de su predecesor al tiempo que añade una nueva visión del reencuentro de dos leyendas de los puzles.

Una mezcla hecha para el caos

Con un sinfín de formas para que tanto los recién llegados como los veteranos muestren sus habilidades, aquí tienes algunas de las características destacadas de Puyo Puyo Tetris 2:

· Colorido cruce de juegos de puzles para hasta 4 jugadores online y offline.

· Navega por un nuevo mapa del mundo en el modo Aventura y sigue la nueva historia de la aventura, mientras los personajes atraviesan los mundos fusionados para rescatar a sus amigos de una oscura corrupción.

· Repite niveles para lograr más recompensas, experimentar con diferentes niveles de dificultad, poner a prueba tu estilo de juego favorito y desbloquear nuevos personajes, fondos, niveles de bonificación y mucho más.

· 28 personajes jugables, tanto nuevos como otras que regresan, cada uno con sus propias habilidades y estadísticas.

· Selecciona personajes con habilidades complementarias en el modo Batalla de Dotes para crear el equipo más poderoso posible y ver cómo se enfrentan a tus oponentes.

· Pon a prueba tus habilidades con las nuevas funciones en línea, incluyendo las desafiantes Ligas de Puzles, o juega con hasta cuatro jugadores en una variedad de partidas personalizables en el Juego Libre para una experiencia más casual.

· Los modos de Desafío incluyen el interminable Tetris y Puyo Puyo, que añaden aún más variedad al juego en solitario y online.

Apoyo poslanzamiento

El 8 de diciembre es solo el principio de los planes de SEGA con Puyo Puyo™ Tetris® 2. Después del lanzamiento, los jugadores podrán conseguir más características de juego, personajes adicionales y mucho más. Próximamente se ofrecerá más información.

Edición de lanzamiento por tiempo limitado

Mejora tu estrategia y potencia a tu equipo en el nuevo modo Batalla de Dotes de Puyo Puyo Tetris 2 con este conjunto de cartas de objetos raros, entre las que se incluyen 3 tarjetas especiales con objetos de la saga Sonic the Hedgehog series!

Parche de lanzamiento y actualización

Los datos de las repeticiones no se transferirán cuando se aplique este parche por lo que recomendamos realizar la actualización antes de empezar a jugar. Aunque hay una actualización gratuita de la versión PS4 a PS5, los datos de Guardado y los trofeos no se pueden trasladar.

Puyo Puyo Tetris 2 ya disponible para su adquisición en Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, y Xbox One con un precio de venta recomendado de 39,99€. La versión de Steam se lanzará más adelante.