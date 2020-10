Need for Speed: Hot Pursuit Remastered, disponible a partir del 6 de noviembre

La persecución vuelve a las calles con Need for Speed: Hot Pursuit Remastered, disponible a partir del 6 de noviembre. Experimenta imágenes mejoradas, todos los DCLs principales, actualizaciones y Autolog – la innovadora competencia asíncrona – ahora en formato multijugador multiplataforma.

Criterion Games, en colaboración con Stellar Entertainment, reavivará la emoción de la persecución y la fiebre automovilística con Need for Speed™ Hot Pursuit Remastered. El último videojuego de conducción de EA estará disponible en PlayStation®4, Xbox One y PC el 6 de noviembre, y en Nintendo Switch™ el 13 de noviembre.

El videojuego contará con imágenes mejoradas y modalidad multijugador asíncrona multiplataforma a través de la tecnología Autolog. La remasterización también incluirá todos los DCL principales que ofrecerán más de seis horas adicionales de juego y más de 30 desafíos, trayendo de vuelta el aclamado debut de Criterion en la saga Need for Speed™, que ganó el premio al mejor videojuego de carreras de los Game Critics Awards en 2010 y el premio al mejor videojuego multijugador de The British Academy en 2011.

«Need for Speed: Hot Pursuit fue todo un adelantado a su tiempo cuando fue lanado en 2010, ya que construimos un sistema automático de comparación y recomendación de amigos en el videojuego antes de que se convirtiera en la industria. Ahora, estamos encantados de traer de vuelta ese espíritu de competición de carreras atemporales a nuevas plataformas y jugadores donde podrán conectarse, comparar y competir sin importar en qué plataforma estén jugando, incluso hacerlo fuera de casa con Nintendo Switch«, destaca Matt Webster, vicepresidente de Criterion Games. «Impulsado por Autolog y algunos de los vehículos más deseados y clásicos del mundo, el videojuego creará la experiencia social de carreras más emocionante del momento.»

Need for Speed: Hot Pursuit Remastered contará con una serie de mejoras gráficas en el mundo abierto del condado de Seacrest, donde las sinuosas carreteras y los exóticos supercoches ofrecerán una sensación de velocidad a rebosar de adrenalina. El videojuego ofrecerá grandes dosis de acción y profundidad en carreras para un jugador a ambos lados de la ley, donde los interceptores de policía sobrecargados con armamento táctico podrán arrestar a los sospechosos y los corredores de élite podrán nivelar el campo de juego con contraataques y maniobras defensivas. A través de una experiencia multijugador a través de varios modos de juego, los jugadores podrán jugar sus carreras en solitario o hacerlas junto a sus amigos para ganar Bounty y desbloquear nuevos coches, armas y equipos. El videojuego también incluirá todo el contenido adicional ofrecido tras su lanzamiento, como los modos favoritos de la franquicia Armado y Peligroso y el Lamborghini Salvaje, integrados a la perfección en una experiencia sin precedentes. Nuevos logros, colores de coche, reducción de paradas bruscas, un modo de foto actualizado y múltiples actualizaciones de calidad de vida harán de Need for Speed: Hot Pursuit Remastered el mejor momento para reactivar la persecución a ambos lados de la ley. Tras su lanzamiento, Need for Speed: Hot Pursuit Remastered añadirá nuevas rotulaciones de vehículos, lo que ofrecerá a los jugadores aún más opciones de personalización.

La innovadora tecnología Autolog de Hot Pursuit Remastered regresará para conectar a jugadores con sus amigos en una competición asíncrona cara a cara, ofreciendo y recomendando desafíos basados en sus resultados. La función Autolog también permitirá a los jugadores comparar y compartir todas sus experiencias, imágenes y desafíos con el modo multijugador cross-play, dando a los jugadores la oportunidad de competir entre sí a través de cualquier plataforma.

Need for Speed: Hot Pursuit Remastered tiene una clasificación de PEGI +12. Para conocer más información sobre el juego, visita el sitio web,