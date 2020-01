Legends of the Sea, la actualización gratuita de enero de Sea of Thieves, ya está disponible

Legends of the Sea, la actualización gratuita de enero de Sea of Thieves, ya está disponible. La actualización gratuita de enero de Sea of Thieves, Legends of the Sea, ya está disponible para todos los jugadores de Xbox One, Windows 10 PC y Xbox Game Pass.

¡Bienvenido en el Año Nuevo con una gran cantidad de nuevas incorporaciones en la primera actualización de contenido mensual gratuita de Sea of ​​Thieves de esta década, Legends of the Sea ! Ahora en vivo para todos los jugadores en Xbox One, PC con Windows 10 y con Xbox Game Pass, Legends of the Sea destaca las inmortalizaciones de los jugadores, envía a los aventureros en busca de los nuevos cofres de Reaper e introduce una cara nueva pero familiar.

Legends of the Sea homenajea a la comunidad de Sea of Thieves, inmortalizando a los jugadores por sus hazañas con referencias dentro del juego. Los jugadores pueden buscar esas referencias a lo largo y ancho del Mar de Ladrones para ganar elogios, títulos, doblones y tatuajes exclusivos. Además, pueden conseguir recompensas adicionales con las nuevas travesías doradas de Duke y los nuevos cofres de la Parca disponibles.

Obtenga nuevas recompensas

Con una calcomanía de oro, los nuevos Cofres de recompensa de Reaper funcionan de la misma manera que sus contrapartes que otorgan doblones, ¡excepto que estos recompensan a los valientes bucaneros con 25,000 de oro! La baliza emitida por los cofres de recompensa de Reaper tiene un tono dorado que indica su contenido, y se puede rastrear en el mapa de la nave como cualquier otro cofre de Reaper.

Según la solicitud de Duke, todos los cofres y recompensas de Reaper ahora deben llevarse a The Reaper’s Hideout, lo que permite una entrega de más alto riesgo.

Celebra a 10 millones de marinos

¡Nos honró anunciar la semana pasada que Sea of ​​Thieves ya ha superado los 10 millones de jugadores únicos ! Para celebrar este increíble hito, los jugadores que se sumerjan en Legends of the Sea durante su primera semana tendrán derecho a un emoticón gratuito «X» Marks the Spot y emparejar «X» Marks the Spot Sails. Juega durante la primera semana de la actualización de enero (el período de elegibilidad finaliza el 22 de enero a las 4 p.m. GMT) para obtener el derecho, ¡luego los regalos estarán disponibles para ti más tarde como parte de la actualización de febrero! Obtenga más información aquí .

Para celebrar los 10 millones de jugadores en Sea of Thieves, los piratas obtendrán gratis el gesto y las velas “X” Marca el Lugar si juegan durante la primera semana de la actualización Legends of the Sea (el periodo de validez para jugar y llevarse los regalos concluye el 22 de enero a las 17:00 CET). Puedes leer el sincero mensaje de Rare tras el hito de los 10 millones de jugadores aquí.

Para más detalles sobre la actualización Legends of the Sea, visita la publicación de Xbox Wire o la página web de Sea of Thieves.