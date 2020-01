El Mandato del Cielo llega a Total War: Three Kingdoms. Guía a China en un período de rebeliones incentivadas, traicioneros eunucos y un imperio sumido en el caos

Discurre el año 182 d. C. El Imperio Han se encuentra en crisis y China se está dirigiendo hacia el ocaso. La corte del Emperador está paralizada por la corrupción y una gran hambruna ha devastado el norte. A ojos de la gente, el Emperador Ling ha perdido el Mandato del Cielo y con él, el derecho a gobernar. Ya disponible Mandate of Heaven, el nuevo contenido descargable de Total War: THREE KINGDOMS.

Puedes echarle un vistazo a los nuevos contenidos en el siguiente enlace en el tráiler de lanzamiento :

Cronología en evolución

En el histórico Total War, el primer Mandato del Cielo presente una línea cronológica en evolución que otorga la posibilidad de jugar a través de la configuración de precuela directamente en el juego base, THREE KINGDOMS. Reescribe la historia a medida que la línea temporal del tu juego evoluciona hasta alcanzar el año 190 d. C., a medida que los sucesos se desarrollan según tus elecciones y nuevas facciones que se unen a la refriega.

Señores de la Guerra que definen una era

Con seis nuevos señores de la Guerra jugables, desde el autoritario Emperador Ling, hasta el unificador Zhang Jue, así como todas las nuevas campañas de precuela favoritas de los fans, tales como el astuto Cao Cao y el leal Liu Bei, los jugadores pueden hacer la guerra con su majestad del Imperio Han, alentar rebeliones con las tribus devastadoras de turbante amarillo o escribir su propio capítulo único en uno de los períodos más turbulentos de la antigua China.

Unidades devastadoras

Con el poder de China al alcance de tu mano, puedes arrasar a tus enemigos en una escala sin precedentes con más de cuarenta nuevas unidades disponibles para reclutar. La nueva infantería y la caballería abarcan desde campesinos hasta élites dinásticas como los Chen Peacekeepers, los Yaoguai Hunters y los Imperial Conscripts.

Actualización gratuita

Mandate of Heaven también da la bienvenida a una nueva actualización para todos los usuarios de THREE KINGDOMS que da acceso a una serie de nuevas unidades, entre las que se incluye un nuevo señor de la Guerra, maquinaria de asedio, despliegues antes de la batalla, y nuevas unidades de infantería, ¡todo ello fortalece tu reivindicación de China!

THREE KINGDOMS, el título más reservado con antelación de la historia Total War, en una espectacular recreación de uno de los mayores conflictos de la historia mundial. Toma las armas y une a una nación en este esperado regreso a las raíces históricas de la serie.

A quienquiera que elijas, el camino a la gloria es el tuyo. Sigue los libros de historia o forja nuevas

Total War: THREE KINGDOMS ya está disponible hoy en formato PC. La Edición Limitada también disponible en las cadenas de tiendas adscritas a la promoción.