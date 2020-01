Byleth, de Fire Emblem: Three Houses, se une al plantel de Super Smash Bros. Ultimate

El docente del monasterio de Garreg Mach es el nuevo luchador descargable que se une al plantel de Super Smash Bros. Ultimate. Además, también se ha anunciado que hay seis luchadores más en desarrollo y que el contenido descargable Fire Emblem: Three Houses – En la boca del lobo estará disponible el 13 de febrero

¡Comienza la clase! Byleth, el afamado mercenario y profesor de la serie Fire Emblem, está listo para darles una buena lección a los rivales en Super Smash Bros. Ultimate. En la presentación que se ha emitido hoy, el director de Super Smash Bros. Ultimate, Masahiro Sakurai, mostró por primera vez en acción al avezado luchador de Fire Emblem, que saltará a la arena de combate el 29 de enero. Masahiro Sakurai hizo una demostración del versátil estilo de lucha de Byleth y también desveló el escenario “monasterio de Garreg Mach”, así como 11 nuevos temas musicales de la serie Fire Emblem; todo esto llegará a Super Smash Bros. Ultimate para Nintendo Switch a finales de este mes. Por otro lado, el contenido descargable Fire Emblem: Three Houses – En la boca del lobo estará disponible a partir del 13 de febrero como parte del pase de expansión de Fire Emblem: Three Houses.

El nuevo contenido de Super Smash Bros. Ultimate estará disponible para los jugadores que tengan el Fighters Pass de Super Smash Bros. Ultimate o que adquieran el pack del aspirante 5 por separado*. Además de presentar a Byleth, la emisión también desveló nuevos detalles sobre el Fighters Pass Vol. 2 de Super Smash Bros. Ultimate, que incluirá seis luchadores más que actualmente se encuentran en desarrollo. Si los jugadores compran por anticipado el Fighters Pass Vol. 2, tendrán acceso a seis packs de aspirantes aún sin anunciar a medida que estén disponibles. Cada pack incluye un nuevo luchador, un nuevo escenario y varias pistas de música. Los usuarios que compren el Fighters Pass Vol. 2 también recibirán un disfraz exclusivo para espadachines Mii: la equipación ancestral de The Legend of Zelda: Breath of the Wild. El video completo de la presentación está disponible en el canal de YouTube de Nintendo España.

Durante la emisión en directo, es posible que muchos fans de Fire Emblem: Three Houses se quedasen sorprendidos, ya que se desveló la existencia de la cuarta casa de la Academia de Oficiales: los Lobos Plateados, a los que podrán conocer en el contenido descargable Fire Emblem: Three Houses – En la boca del lobo, disponible a partir del 13 de febrero como parte del pase de expansión de Fire Emblem: Three Houses.

Byleth se convierte en el 80.º personaje que se une al plantel de Super Smash Bros. Ultimate, que cuenta con el mayor número de personajes de videojuegos de la historia. Tras demostrar su valía y heroicidad en Fire Emblem: Three Houses, Byleth aportará un nuevo estilo de lucha a los combates, en el que destaca el uso de la estrategia a la hora de elegir los movimientos de defensa y ataque. Gracias a la Espada de la Creación y a otras tres reliquias más, los jugadores deberán esperar al momento adecuado para atacar o defenderse si quieren alzarse con la victoria.

En el nuevo escenario: monasterio de Garreg Mach se podrán ver varios personajes populares de Fire Emblem: Three Houses, entre ellos, Edelgard, de las Águilas Negras; Claude, de los Ciervos Dorados; y Dimitri, de los Leones Azules.

También se añadirán un nuevo tablero de espíritus a Super Smash Bros. Ultimate, en el que figuran la mayor parte de los personajes invitados de Fire Emblem: Three Houses, así como una nueva ruta en “Smash arcade”: Legado heroico, con escenarios de Fire Emblem que repasan la historia de la serie.

Por otro lado, un nuevo disfraz para luchadores Mii inspirado en el juego indie de disparos Cuphead estará disponible para comprar a partir del 29 de enero. Los jugadores que compren el disfraz de Cuphead para luchadores Mii también recibirán un nuevo tema musical, “Floral Fury”, que sonaba en el juego original durante la batalla contra el jefe Flor Ypondio.

Por último, a partir del 17 de enero se podrá adquirir en tiendas los amiibo de dos luchadores de Super Smash Bros. Ultimate: la misteriosa copia de Samus: Samus Oscura; y el luchador eco de Simon Belmont: Richter, un auténtico experto del látigo.

Más luchadores, escenarios y temas musicales se añadirán a Super Smash Bros. Ultimate con el Fighters Pass Vol. 2 de Super Smash Bros. Ultimate. Los jugadores también podrán seguir comprando el Fighters Pass actual por 24,99 € para acceder a los cinco primeros packs de aspirantes. Los luchadores Joker, héroe, Banjo y Kazooie, y Terry Bogard ya están disponibles: por su parte, Byleth se unirá al plantel el 29 de enero. Los jugadores también pueden adquirir cada pack del aspirante por separado por solo 5,99 €.

Para obtener más información sobre Super Smash Bros. Ultimate, se puede visitar https://www.smashbros.com/