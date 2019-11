El arduo camino desde la F2 hacía la máxima categoría en F1 2019.

El último vídeo centrado en la F2™ se fija en el tránsito de los pilotos hacia la Formula 1®

Tras la reciente actualización de F1® 2019, el videojuego oficial del Campeonato Mundial de Fórmula 1 2019 (FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP™ 2019), Codemasters ha lanzado hoy el último vídeo de la serie centrada en la temporada del Campeonato FIA Formula 2 Championship™. Con una versión de prueba gratuita ya disponible en el sistema de entretenimiento PlayStation®4y en la familia de dispositivos Xbox One incluyendo Xbox One X, nunca antes ha habido un mejor momento para adentrarse en el galardonado título. Puedes ver el vídeo:

Esta última entrega de la serie de vídeos centra sus miras en el arduo camino hacia la F1®, destacando los pilotos, tanto del presente como del pasado, que han subido en el escalafón de la F2™ y cuenta con la participación de Alex Albon, George Russell, Lando Norris quienes también han pasado de la F2™ a la F1®, junto a los expertos de la F2™, Davide Valsecchi y Alex Jacques y el CEO de la F2™, Bruno Michel.

El comentarista de la F2™, Alex Jacques, detalla cuántos nombres reconocibles han logrado pasar por la F2™: “muchos de los pilotos que se han abierto camino han pasado por la F2”. Jacques profundiza sobre que “han pasado por esta categoría Hamilton, Rosberg, Hulkenberg, Glock, Gasly, Giovinazzi, Leclerc y ahora Russell. Todos ellos son pilotos que componen la parrilla de salida de la F1”.

Al contar la historia de Hamilton compitiendo en Estambul, Jacques y Michel detallan cómo el británico preparó su automóvil contra el consejo de su equipo, giró al comienzo de la carrera y en un dramático momento culminante de la carrera saliéndose de la trazada para regresar a la pista y buscar su posición en el podio.

F1® 2019, el videojuego oficial del Campeonato Mundial de Fórmula 1 2019 (FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP™ 2019), se comercializará dos meses antes que anteriores entregas en plena temporada de F1® y se lanzará en todo el mundo el viernes 28 de junio de 2019. El juego se estrenará durante el fin de semana del Gran Premio de Austria y, a diferencia de anteriores entregas, antes de los grandes premios de Gran Bretaña, Alemania y Hungría. F1® 2019 ha estado en desarrollo durante casi dos años, convirtiéndose en el lanzamiento más ambicioso en la historia de la franquicia y se lanzará en el sistema de entretenimiento PlayStation®4, en la familia de dispositivos Xbox One incluyendo Xbox One X y en formato Windows PC (DVD y a través de Steam).

EL JUEGO

Tras establecerse como una de las franquicias de carreras con la puntuación más alta de todos los tiempos, F1® 2019 aprovechará el éxito de las anteriores entregas para ofrecer una experiencia que se asemeja en calidad y valores de producción con su equivalente en la vida real e incluye varias características nuevas.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

 F1® 2019 cuenta con todas las escuderías oficiales, pilotos y los 21 circuitos de la temporada 2019. Este año, cuenta con la incorporación de la F2™ donde los jugadores podrán completar la temporada 2018 con George Russell, Lando Norris y Alexander Albon. La temporada 2019 de F2™ estará disponible como contenido descargable gratuito durante la esta temporada.

 Supera a tus rivales. Modos F2™ y Carrera: enfréntate a los mejores rivales de la F2™ y la F1®. Empieza tu aventura en la F2™ y vuelve a vivir la temporada 2018 para dar el salto en la F1®, experimenta las mayores rivalidades en el deporte del motor, incluida la batalla de Lewis Hamilton con Sebastian Vettel. Establece tu reputación y vence a tus rivales en el ascen Modo Historia antes de pasar al completo Campeonato 2019 de F1®.

 Mejorada funcionalidad para compartir y ofrecer repeticiones. Comparte y repite tus mejores momentos con la nueva característica automática de momentos destacados de la carrera.

 22 vehículos clásicos de la F1®. 18 coches que regresan provenientes de F1® 2018 y cuatro nuevos clásicos de los años 1990 y 2010 para los que adquieran la “Legends Edition”. Los jugadores pueden controlar el Ferrari F1-90 y el McLaren Mp4/5B o avanzar veinte años hacia adelante para probar el Ferrari F10 y el McLaren MP4-25. Los vehículos de 2010 incluidos también en la Anniversary Edition.

• Integración de los eSports. F1® 2019 incluye un área de juego para los esports que aportará a los jugadores las últimas noticias y los últimos acontecimientos de temporada de F1® Esports Series. Ahora resulta mucho más fácil inscribirse y participar en las calificaciones online, así como ver los próximos eventos en el calendario.

• Efectos visuales mejorados: alucinante nueva iluminación nocturna, entornos mejorados y las mejoras visuales de marca de la F1® lo acercan mucho más a la acción real. Con un mayor énfasis en la fidelidad gráfica, los entornos se han mejorado significativamente y los circuitos cobran vida como nunca antes. Las carreras nocturnas se han remozado completamente creando niveles de realismo enormemente mejorados y los efectos visuales y la actualizada transmisión del sonido de la F1® y los efectos visuales añaden un mayor realismo a todos los aspectos del fin de semana de las carreras.

• Multijugador. La nueva funcionalidad de Liga permite a los jugadores encontrar y crear sus propis torneos. Compite en desafíos semanales y personaliza un nuevo vehículo regulado diseñado específicamente en colaboración con el equipo técnico de F1®, encabezado por Ross Brawn y Pat Symonds. El coche, que estará disponible en el modo multijugador, cumplirá con las normativas de 2019 y llega con una gama de diseños que ofrece a los usuarios un nuevo nivel de personalización.

• Los fichajes.

 Por primera vez en la franquicia de la F1, el modo Carrera de F1® 2019 ofrecerá una característica demandada desde hace mucho tiempo: los fichajes de pilotos. Al igual que el jugador (y los nuevos pilotos profesionales Devon Butler y Lukas Weber) los pilotos oficiales no podrán firmar contratos con diferentes escuderías.

 Los fichajes de pilotos suelen dares al final de cada temporada, pero también existe la posibilidad de que un solo piloto sea fichado durante el curso de la misma.

 Algunos pilotos avanzarán como resultado de su sólido desempeño, mientras que otros irán hacia abajo al no conseguir contratos tras un desafiante Campeonato mundial.

 El número exacto de pilotos que cambien de escudería puede variar con cada temporada. Algunos pilotos pueden trasladarse a asientos vacantes dejados por otros, mientras que otros fichajes pueden implican que un piloto se retire (eliminado de la parrilla de corredores) o devuelto a la lista tras un período de ausencia (en cuyo caso pueden esperar unirse a la parrilla en una posición inferior a la que estaban cuando corrieron por última vez).

 Los movimientos le serán comunicados al jugador por su agente a través del sistema de correo del modo Carrera y también serán destacados y comentados por los comentaristas David Croft y Anthony Davidson.

 La efectividad de los pilotos puede variar con el paso del tiempo, por lo que a lo largo de las diez temporadas del modo Carrera, los jugadores pueden esperar ver el dominio de los actuales pilares del deporte, desafiados por un grupo de prometedores y jóvenes pilotos.

Legends y Anniversary Edition

La Legends Edition celebra la mejor rivalidad en la historia de la F1®. Los jugadores podrán jugar como Ayrton Senna con su 1990 McLaren MP4/5B y con Alain Prost en su Ferrari F1-90, y enfrentarse en ocho desafíos así como adquirir la posibilidad de obtener la apariencia de Senna y Prost en el modo multijugador. Además, recibirán el contenido de la Anniversary Edition.

Anniversary Edition: dos coches clásicos de la temporada 2010: Ferrari F10, de Fernando Alonso y Felipe Massa, y el McLaren MP4-25 de Lewis Hamilton y Jenson Button.

Título: F1 2019

Editor/Desarrollador: Codemasters

Plataformas: PS4/Xbox One/PC

Género: Carreras/Conducción

Lanzamiento: 28 de junio de 2019

Idioma: Totalmente en castellano

PEGI: +3

PVPr: Legends Edtion -PS4/Xbox One_79,99€ –

PC_59,99€

Anniversary Edition- PS4/Xbox One_69,99 € –

PC_49,99€

Web: http://www.formula1game.com/