The Dog King eSports Academy

The Dog King eSports Academy, una academia de eSports que ha abierto sus puertas recientemente tanto en el ámbito formativo como en el competitivo.

The Dog King eSports Academy es una academia dedicada al mundo de los eSports. Ubicada en Premià de Mar, Barcelona, la academia acoge diversos grupos de niños con el fin de brindarles una formación en aquello que más les gusta: los videojuegos. Sin duda, los eSports se han convertido en el deporte revelación por eso en The Dog King Academy se trata a este fenómeno como lo que es, un deporte.

Todos los alumnos de la academia no solo se forman y mejoran en los principalesvideojuegos (League of Legends, Fortnite, FIFA20, CSGO, entre otros) sino que, además, lo hacen con una filosofía única basada en formar a todos los alumnos con nociones de nutrición, psicología deportiva, gestión de las emociones e inglés, de esta manera se ofrece una formación pero también una diversión. Las clases que se ofrecen desde The Dog King pueden ser presenciales o bien Online. La clases online son totalmente personalizadas y particulares de modo que el jugador puede mejorar en aquellos aspectos más específicos con la ayuda de un profesional.

El objetivo más importante de la academia es que los jugadores vengan a divertirse pero que al mismo tiempo aprendan. También se busca presentar el mundo de los eSports de la manera más controlada posible, siendo conscientes que aún es unmundo que prácticamente acaba de nacer.

Finalmente cabe destacar que desde la academia también se ofrece esa vertiente más competitiva ya que The Dog King Academy también tiene un equipo de competición que va creciendo poco a poco. Además, la academia también ha llegado a un acuerdo de colaboración con el equipo profesional S2V, de esta manera todos aquellos jugadores que presenten un buen rendimiento en su juego tienen la posibilidad de saltar al profesionalismo con ello.

Puedes encontrar la academia en: https://thedogkingacademy.com