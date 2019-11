PlayStation VR ya suma más de 500 juegos y experiencias en su catálogo. Sony Interactive Entertainmnet (SIE) estrena una divertida nueva campaña publicitaria para PlayStation®VR titulada «The Return» y, además, se anuncia que el dispositivo de realidad virtual de PlayStation®4 ya suma más de 500 experiencias y juegos en su catálogo. Además de títulos tan reconocibles como ASTRO BOT Rescue Mission, Trover Saves the Universe, Five Nights at Freddy’s: Help Wanted o el espectacular Blood & Truth –el primer AAA para la realidad virtual de PlayStation®4- desarrollado por London Studios, próximamente también se sumará al catálogo, el próximo 28 de febrero, MARVEL’s Iron Man VR, el espectacular nuevo videojuego protagonizado por el superhéroe homónimo.

Puedes ver la nueva campaña publicitaria de PlayStation®VR

Además de alcanzar este enorme hito y de estrenar el nuevo contenido de PlayStation®VR, recientemente se anunció el nuevo Mega Pack PlayStation®VR (PS VR), un increíble pack ideal para que todos los jugadores puedan iniciarse en la realidad virtual de PlayStation®4. Este pack incluye, además del propio dispositivo de realidad virtual de PlayStation®4 (PS4™) y PS Camera, cinco de los más importantes títulos del catálogo desde su lanzamiento: ASTRO BOT Rescue Mission, Resident Evil 7 Biohazard, Everybody’s Golf VR, The Elder Scrolls V: Skyrim y PlayStation VR Worlds. El pack ya está disponible en los puntos de venta habituales a un precio recomendado de 329,99 €.

Nueva Newsletter de PlayStation®VR

Ya está disponible la última Newsletter de PlayStation®VR. Para verla,

y descubre más información sobre el Mega Pack #2 y todas las novedades de la realidad virtual de PlayStation®.

Para más información de PlayStation®VR, visita la Web oficial de PlayStation®,