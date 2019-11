Romancing SaGa 3 ya disponible en Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation Vita, Windows 10, STEAM , el App Store , Google Play y Xbox One

Romancing SaGa 3 ya disponible en Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation Vita, Windows 10, STEAM , el App Store , Google Play y Xbox One. SaGa es una de las franquicias más abanderadas del RPG japonés. Square Enix ha anunciado que la remasterización en HD de Romancing SaGa 3 llegará a occidente el mismo día que a tierras japonesas: el 11 de noviembre. Saldrá en formato digital para PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, y sorprendentemente también para PS Vita.

También se ha anunciado el lanzamiento en 2020 de la aventura para móviles Romancing SaGa Re;univerSe

Square Enix Ltd. ha anunciado hoy que el clásico juego de rol Romancing SaGa™ 3 ya se puede comprar en formato digital para Nintendo Switch™, PlayStation®4, PlayStation®Vita, Windows 10, STEAM®, el App Store®, Google Play® y la familia de dispositivos Xbox One, incluyendo Xbox One X.

El juego salió por primera vez en 1995 para Super Famicom, o lo que es lo mismo, la SNES japonesa. Esta será la primera vez que lo podremos jugar oficialmente fuera de su país de origen.

24 años después de su publicación original en Japón, ahora Romancing Saga 3 se encuentra disponible por primera vez en Occidente en las plataformas modernas. Romancing Saga 3 ofrece a los jugadores la posibilidad de labrar su propio camino eligiendo entre las ocho historias diferentes de los ocho protagonistas, cada uno con motivaciones y personalidades propias. Desarrollado por veteranos de la industria de la talla de Aikitoshi Kawazu (FINAL FANTASY®, Romancing SaGa, SaGa Frontier), esta versión remasterizada en alta definición contará con gráficos optimizados, una nueva mazmorra para explorar llamada Phantom Maze y la función nueva partida+. Romancing Saga 3 añade nuevas tramas a la historia del juego original, así que esta es la ocasión perfecta para que los jugadores noveles y veteranos disfruten de la serie SaGa.

Para celebrar el lanzamiento de Romancing Saga 3 y llevar esta aventura épica a un montón de jugadores nuevos, el juego contará con un 20 % de descuento en todas las plataformas a partir de hoy y hasta el 4 de diciembre de 2019.

Los usuarios de PlayStation 4 necesitan estar suscritos a PlayStation Plus para beneficiarse del descuento en Europa.

Para los fans que necesiten otra dosis de la serie SaGa, SaGa SCARLET GRACE: AMBITIONS™ se lanzará el 3 de diciembre en Nintendo Switch, PlayStation®4, STEAM, el App Store® y Google Play®. Además, Romancing SaGa Re;univerSe™, un popular juego para móviles inspirado en Romancing SaGa 3 y que suma 15 millones de descargas, estará disponible en todo el mundo en 2020 para dispositivos iOS y Android. Aquí se puede ver un avance de Romancing SaGa Re;univerSe:

Romancing SaGa 3 ya está disponible para Nintendo Switch, PlayStation®4, PlayStation®Vita, Windows 10, STEAM®, el App Store®, Google Play® y la familia de dispositivos Xbox One, incluyendo Xbox One X.