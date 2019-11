Rescata a tambaleantes ciudadanos en The Stretchers, ya disponible en Nintendo eShop

Rescata a tambaleantes ciudadanos en The Stretchers, ya disponible en Nintendo eShop. Desarrollado por Tarsier Studios y publicado por Nintendo, el juego exclusivo de Nintendo Switch trae a tu consola un “comédico” caos de puzles cooperativos.

Tarsier Studios, creadores de Little Nightmares, estrenan hoy en Nintendo eShop, The Stretchers, un juego de puzles cooperativo lleno de humor, exclusivo de Nintendo Switch. Publicado por Nintendo, en este título, los jugadores adoptan el rol de dos paramédicos que deben rescatar a tambaleantes ciudadanos, conocidos como “mareadines” en el juego, de todo tipo de situaciones estrambóticas. Échale un ojo al juego en acción en el tráiler de lanzamiento de The Stretchers en el canal de YouTube de Nintendo España.



Para rescatar a los mareadines, conduce la ambulancia hasta donde se encuentran los pacientes, ¡pero ojo, que el viaje será movidito! Destruye muros, surca los cielos y enfréntate a mil peligros en tu afán de ayudar al prójimo. Cuando llegues a tu destino, encuentra a todos los mareadines y súbelos a la ambulancia. Junto a un amigo, apila a los mareadines en la camilla (o agárralos de las extremidades si es necesario) y llévalos hasta tu vehículo mientras esquivas peligros y resuelves todo tipo de puzles. Mueve los muebles para protegerte de láseres, utiliza bolas de demolición para derribar muros ¡y mucho más! Si prefieres ayudar a los enfermos en solitario, ¡adelante! Eso sí, recuerda que un par de manos extra aligera mucho el trabajo…

Cuando esté todo listo, atraviesa la ciudad a toda pastilla para llegar cuanto antes hasta una máquina llamada «Desmareadora 3000», con la que podrás curar a los mareadines, justo a tiempo para atender a la siguiente llamada a la acción.

Los jugadores pueden pasarle un Joy-Con a un amigo para formar equipo* y así evitar trampas, encontrar tesoros adicionales y resolver puzles juntos, todo mientras ayudan a aquellos que están en apuros. Si juegan en solitario, los jugadores pueden controlar a ambos médicos al mismo tiempo.

Además de rescatar a mareados ciudadanos en apuros, el juego ofrece una serie de misiones adicionales que van desde jugar al escondite y talar árboles, hasta la construcción de rampas, pasando por hacer saltar por los aires las rocas usando fuegos artificiales.

The Stretchers, un juego cooperativo de puzles desarrollado por Tarsier Studios y publicado por Nintendo, está ya disponible para descarga en la Nintendo eShop de Nintendo Switch.

Más información:

https://www.nintendo.es/Juegos/Programas-descargables-Nintendo-Switch/The-Stretchers-1655738.html