Vuelven los Descuentos Dobles a PlayStation®Store para los suscriptores de PlayStation Plus

Sony Interactive Entertainment anuncia que los Descuentos Dobles regresan a PlayStation Store con importantes descuentos para los suscriptores de PlayStation®Plus.

Hasta el 22 de noviembre los suscriptores del servicio PlayStation®Plus podrán disfrutar de grandes descuentos en multitud de títulos del catálogo de Playstation®4 y ahorrar hasta un 70% de su precio. Por ejemplo, podrán encontrar Red Dead Redemption 2 por solo 34,99€, Far Cry 5 Gold Edition por 26,99€, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Gold Edition por 29,99€ o The Surge 2 por 41,99€.

Aquellos usuarios que aún no sean suscriptores del servicio podrán encontrar en PlayStation Store, también hasta el 22 de noviembre, los mismos juegos con hasta un 35% de descuento.