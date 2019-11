Nintendo trae al 25 Manga Barcelona el último grito en Japón: ponerse en forma con un videojuego

La compañía nipona traerá a la feria la fantasía fitness de Ring Fit Adventure para Nintendo Switch. Además, los visitantes podrán disfrutar de un emocionante homenaje a la capital nipona con Mario & Sonic en los Juegos Olímpicos: Tokio 2020 o jugar la última entrega de Pokémon antes de su lanzamiento mundial.

En una feria dedicada la cultura japonesa, no podía faltar su compañía de videojuegos más longeva. Este año, Nintendo llega al 25 Manga Barcelona con lo último en exergaming (videojuegos para hacer ejercicio) entre los jugadores del país del sol naciente: Ring Fit Adventure, un videojuego de fantasía fitness en el que, para combatir a tus enemigos, debes moverte tú mismo. Además, los visitantes podrán probar, antes de su lanzamiento mundial, la última entrega de una de las franquicias más queridas por los seguidores de la cultura manga: Pokémon Espada y Pokémon Escudo para Nintendo Switch .

Japón es la cuna del videojuego, y es imposible entender su historia y su impacto social sin hablar de Nintendo, que desde sus inicios ha encontrado la manera de repensar y revolucionar la manera de jugar. Una vez más, la compañía presenta un título que es una vuelta de tuerca a lo que estábamos acostumbrados e incluso supone el comienzo de un género totalmente distinto: la fantasía fitness. Ring Fit Adventure ya es la última moda en Japón, un ejercicio en forma de videojuego en el que el jugador se embarca en una aventura épica y se enfrenta a un villano culturista… eso sí, en combates de fitness, haciendo sentadillas, abdominales o posturas de yoga.

Tampoco iba a faltar en una feria como el 25 Manga Barcelona el fenómeno de masas que nació en Japón como un videojuego para Game Boy hace 23 años y que ya ha dado la vuelta al mundo en forma de anime, manga, películas, figuras, peluches, más videojuegos y mucho, mucho más. Pokémon regresa con una nueva entrega: Pokémon Espada y Pokémon Escudo llegan el 15 de noviembre en exclusiva para la familia de consolas de Nintendo Switch, aunque los visitantes de la feria podrán jugar a su demo antes del lanzamiento para descubrir las habilidades de nuevos Pokémon como los tres iniciales (Grookey, Scorbunny y Sobble), y hasta ver en su forma Dinamax a las populares nuevas incorporaciones como Wooloo, Yamper y Corviknight.

Y si pensamos en Japón, ¿cómo no tener en mente los Juegos Olímpicos? En la ceremonia de clausura en Río 2016, el propio Shinzo Abe (primer ministro japonés), surgía de una tubería disfrazado de Mario para anunciar los JJ.OO. de Tokio 2020. Semejante guiño evidenciaba que una figura tan icónica para el país no iba perderse este evento por nada del mundo. Para ir calentando motores, Mario & Sonic en los juegos Olímpicos: Tokio 2020 llega para Nintendo Switch este 8 de noviembre, aunque los visitantes del Salón del Manga podrán probarlo antes que nadie, echarse unas risas con sus divertidos minijuegos y disfrutar del cuidado homenaje a la capital nipona. Además, los nostálgicos de lo retro disfrutarán comprobando que este título esconde un emocionante viaje al pasado, porque su modo historia incluye una versión en 2D de los anteriores Juegos Olímpicos de Tokio, en 1964.

A los fans de Super Mario les espera una aventura escalofriantemente divertida… esta vez, acompañando a su hermano Luigi. Luigi’s Mansion 3 llega a Nintendo Switch justo el 31 de octubre, día que da comienzo el Salón del Manga y, para celebrarlo, sus visitantes no solo podrán probar el juego, sino también sacarse una divertida foto en un croma para llevarse un bonito recuerdo y participar en un concurso en redes sociales con el que podrán ganar una Nintendo Switch*.

En Luigi’s Mansion 3, el hermano de Mario sigue tan asustadizo como siempre, pero esta vez deberá enfrentarse a sus miedos para rescatar a sus amigos en un siniestro hotel con multitud de trampas orquestadas por el Rey Boo. Por suerte, esta vez cuenta con más herramientas y habilidades que nunca para deslumbrar o aspirar fantasmas, así como con la estrafalaria nueva invención del Profesor Fesor, Gomiluigi, un doble de Luigi que puede colarse por espacios estrechos o incluso caminar sobre pinchos.

Otro de los grandes lanzamientos de este otoño, que también se podrá probar durante la feria, ha sido The Legend of Zelda: Link’s Awakening, una revisión del conocido juego de Game Boy en 1993, que revive ahora en Nintendo Switch, actualizado y con muchas novedades como un creador de mazmorras. En esta aventura, perfecta tanto para los amantes de la saga Zelda como para aquellos que quieran empezarla por primera vez, los jugadores acompañan a Link a la isla Koholint, recorriendo sus laberintos, resolviendo puzles y enfrentándose a los monstruos y sus ingeniosas trampas.

Y aquí no acaban las sorpresas para los visitantes de Manga Barcelona, porque tendrán la oportunidad de conocer de primera mano a los creadores de Underworld Dreams, un videojuego de terror psicológico que llega a Nintendo Switch. El equipo de Drop of Pixel, un estudio independiente con sede en Tarrasa, estará en el stand de Nintendo recibiendo a los curiosos que se acerquen, para guiarles en su demo, hablar de Underworld Dreams y contar cómo es el proceso de desarrollo de un videojuego.

Los amantes del manga saben de buena tinta que la Nintendo Switch es una opción perfecta para disfrutar de una infinidad de títulos. Desde disfrutar de los combates frenéticos de PlatinumGames en Astral Chain, hasta títulos como Fire Emblem Three Houses, Dragon Quest XI S: Ecos de un pasado perdido – Edición Definitiva, Daemon X Machina, Ni no Kuni, Dragon Ball FighterZ, Little Town Hero, Doraemon Story of Seasons, Kill La Kill – IF, Xenoblade Chronicles 2, Children of Mana, Final Fantasy XII, Dragon Ball Heroes, God Eater 3… ¡y muchos más!

Y es que, en total, Nintendo ha dispuesto más de 100 puestos de juego, lo que garantiza infinidad de opciones para cada tipo de jugador. Y los visitantes podrán redescubrir los mejores títulos del catálogo, esta vez para la nueva consola portátil Nintendo Swith Lite, como The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Mario Kart 8 Deluxe, Splatoon 2 o New Super Mario Bros. U Deluxe. O, por qué no, demostrar sus mejores movimientos a ritmo de k-pop con lo nuevo de Just Dance. Además, esperan sorteos, competiciones y sorpresas que se irán desvelando en los próximos días.

Acércate y pásalo en grande, desde el 31 de octubre hasta el 3 de noviembre en el stand de Nintendo en el 25 Manga Barcelona.

Más información: http://www.nintendo.es