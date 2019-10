Videojuego Romance of the Three Kingdoms XIV

Desarrolla tus dominios y conquitas a tus enemigos en el videojuego Romance of the Three Kingdoms XIV. Construye edificios y obstáculos y controla los enclaves emblemáticos mientras unificas Los Tres Reinos.

KOEI TECMO Europe ha desvelado diversas tácticas estratégicas y de batalla de su esperado juego Romance of The Three Kingdoms XIV (RTK14). El regreso de una de las franquicias más icónicas de la compañía está previsto para su estreno en Occidente el 28 de febrero de 2020 en el sistema de entretenimiento PlayStation®4 y en formato digital para Windows PC a través de la plataforma Steam® .

Puedes ver un nuevo vídeo con imágenes de juego en el siguiente enlace:

Todo el mapa de China se convierte en un gran campo de batalla en RTK14 sin límites donde las peleas se puedan dar en cualquier lugar. La guerra lo incluye todo, desde asedios con arietes y catapultas, hasta batallas sobre el agua con una gran variedad de diferentes barcos de asalto. Los jugadores podrán incluso encontrar lugares emblemáticos del período de Los Tres Reinos, entre los que se incluye el río Yangtsé y el río Amarillo, con la posibilidad de reclamarlos como parte de su dominio.

En RTK14, reclamar las tierras es vital para derrocar a las fuerzas enemigas y unificar Los Tres Reinos. Una vez que un área es controlada por fuerzas aliadas, un oficial puede ser designado como “Supervisor de área”, encargado de avanzar en el desarrollo de la tierra (en términos comerciales, de agricultura, etc.) para aumentar los ingresos. Durante cada turno este supervisor vigilará el área que le han asignado e incrementará las fuerzas de sus territorio – lo que simplifica la expansión territorial y se puede utilizar tácticamente para cortar las líneas de suministro locales. Elegir cuidadosamente a un oficial con las habilidades y características apropiadas, pueden asegurar que las mejoras que realicen conduzcan a un dominio fuerte y próspero. Por ejemplo: aquellos estadistas de gran encanto o fama y aquellos que son competentes en el servicio doméstico se pueden convertir en una fuerza a tener en cuenta.

Algunos dominios abarcan ciudades y puertas de entrada que son ubicaciones en el mapa extremadamente importantes. Las ciudades son bases para ejércitos y cuando las condiciones son favorables, no solo pueden crecer en cuanto a tamaño sino también aumentan su durabilidad. Este crecimiento trae más oro y suministros, así como tácticas únicas para defender estas localizaciones de las unidades enemigas. Puertas de entrada como Hulao Gate (que protege a Luoyang en el Este) y Yangping Gate (que salvaguarda a Hanzhong de la invasión del Norte) son solo dos puntos en el mapa que resultarán cruciales controlar. Estas robustas ubicaciones pueden ser ocupadas por unidades militares y, como algunas de las ciudades, pueden tener tácticas activadas para repeler rápidamente a los enemigos.

Aunque resulta fundamental para los jugadores desarrollar áreas dentro de su dominio, también es importante utilizar las tierras aliadas para construir una variedad de edificios y obstáculos para defender y atacar a los enemigos entrantes. Las facultades como “Torres de flecha” que atacan a las unidades enemigas en un área automáticamente; los “Campamentos”, que permiten a las fuerzas aliadas consumir menos suministros en las largas campañas; y los “Soldados de Piedra”, que bajan la moral del enemigo y causan un gran desorden en sus filas, son solo algunas de las estrategias únicas que los jugadores pueden utilizar para sacar partido de cara a proteger su tierra. Combinadas con Los obstáculos, que juegan un papel tanto ofensivo como defensivo, pueden tener un gran impacto en el curso de la batalla. Las construcciones estratégicas pueden permitir a los jugadores recrear momentos famosos de la era de Los Tres Reinos: ¡prepara una larga cadena de obstáculos y lleva a cabo un ataque de fuego a gran escala, como hizo Lu Xun en la batalla de Yiling!

Romance of The Three Kingdoms XIV ya está disponible para su reserva anticipada en las cadenas de tiendas adscritas a la promoción. Los que adquieran cualquier versión del juego durante las dos primeras semanas desde su lanzamiento podrán descargarse el escenario adicional “la batalla de Yiling” de forma gratuita.