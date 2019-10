La recepción de la prensa a The Surge 2 en un nuevo tráiler. The Surge 2, el brutal juego de acción RPG ambientado en la caótica ciudad de Jericho, se lanzó el mes pasado con gran éxito de crítica en PlayStation 4, Xbox One y en formato PC, y para celebrarlo, Deck 13 y Focus Home Interactive se complaceLa recepción de la prensa a The Surge 2 en un nuevo tráiler

The Surge 2 te sitúa en las ruinas derruidas de Jericho en medio de una toma de poder de la ciudad en forma de nanotormenta de virus DeFrag y te arroja en manos de los enloquecidos tecnocultistas, nanomáquinas monstruosas y mucho más, mientras tratas de despedazar cuanto se interpone en tu paso en tu huida.

Crea tu propio personaje y pon a prueba tus reacciones y habilidades de desarrollo de personajes RPG. La intense progresión del personaje y personalización te permitirán decidir cómo equiparte y manejar enemigos – con muchos añadidos sobre el juego original y el regreso de las características ejecuciones. Cada pelea es una desesperada decisión calculada valorando el riesgo versus recompensa, donde debes utilizar todas las herramientas de tu arsenal, para sobrevivir, entre las que se incluye un dron de combate personalizable, implantes que cambian con el juego y un nuevo sistema de bloqueos direccionales, y mucho más.

Labrarte tu propio camino en los intrincados caminos interconectados de Jericho ha tocado la fibra sensible tanto de los medios como de los jugadores y el estudio está encantado de que regreses al juego, tal y como un analista comentó “una y otra vez, y otra vez más”.

The Surge 2 ya está disponible en el sistema de entretenimiento PlayStation®4, en Xbox One el sistema de entretenimiento y videojuegos todo en uno de Microsoft y en formato Windows PC.

Un intenso juego de acción y ciencia ficción con tintes roleros

The Surge 2 es la esperada secuela de The Surge, el intenso RPG de acción de ciencia ficción de Deck13, publicado por Focus Home Interactive, que se lanzará en todo el mundo el 24 de septiembre de 2019 en el sistema de entretenimiento PlayStation®4, en Xbox One el sistema de entretenimiento y videojuegos todo en uno de Microsoft y en formato Windows PC.

El juego

En un intento por sobrevivir sobrevivir, explora la extensa y devastada Jericho City. Enfréntate a amenazas atroces en un combate brutal y despiadado, y cercena las extremidades de tus rivales para robarles su equipamiento y hacerte más fuerte con el fin de enfrentarte a los temibles enemigos que acechan en la oscuridad. Con un arsenal más amplio de armas, armaduras, habilidades, implantes y drones para tu personaje, y un mundo más variado y ambicioso, The Surge 2 te reta a sobrevivir y descubrir sus secretos.

De camino a Jericho City, una misteriosa tormenta derriba tu avión, que se estrella a las afueras. Despiertas semanas más tarde en una comisaría en ruinas de la ciudad. Los soldados imponen la ley marcial, los robots están descontrolados y una nanotormenta se cierne sobre la ciudad.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Gran variedad de mecánicas de juego:

Brutales combates cuerpo a cuerpo

Enfréntate a rivales y jefes mortíferos

Cercena las partes del enemigo que quieras saquear

Excelente evolución y personalización del personaje

Vence – Con la ayuda de tu exotraje y tu dron de combate modular, debes luchar para escapar de esta terrorífica ciudad disfuncional. Mejora y personaliza tu exoesqueleto y despedaza a tus enemigos para conseguir nuevo armamento.

Con la ayuda de tu exotraje y tu dron de combate modular, debes luchar para escapar de esta terrorífica ciudad disfuncional. Mejora y personaliza tu exoesqueleto y despedaza a tus enemigos para conseguir nuevo armamento. Mejora: Utiliza el sistema de focalización de extremidades para apuntar a los puntos débiles sin blindaje del enemigo y acabar con ellos de forma rápida y limpia, o ataca las zonas blindadas para arrancarles las armas o la armadura. Espera al momento adecuado para desmembrar brutalmente al enemigo con una ejecución salvaje y así poder quedarte con la pieza de equipo.

Utiliza el sistema de focalización de extremidades para apuntar a los puntos débiles sin blindaje del enemigo y acabar con ellos de forma rápida y limpia, o ataca las zonas blindadas para arrancarles las armas o la armadura. Espera al momento adecuado para desmembrar brutalmente al enemigo con una ejecución salvaje y así poder quedarte con la pieza de equipo. Sobrevive: Un choque misterioso hace que tu avión se estrelle cerca de Jericho City. Semanas más tarde, te despiertas en una metrópolis en ruinas asolada por una letal enfermedad de nanites. Las máquinas deambulan sin control entre los escombros, el ejército lleva a cabo misteriosos planes y los supervivientes han de arreglárselas por sí mismos. Jericho City te necesita.

Un choque misterioso hace que tu avión se estrelle cerca de Jericho City. Semanas más tarde, te despiertas en una metrópolis en ruinas asolada por una letal enfermedad de nanites. Las máquinas deambulan sin control entre los escombros, el ejército lleva a cabo misteriosos planes y los supervivientes han de arreglárselas por sí mismos. Jericho City te necesita. Estilo de combate. El violento futuro del combate. Desmembra . Apunta a los puntos débiles del enemigo para conseguir una muerte rápida y limpia o dañar su armadura y así poder arrancársela y quedártela. ¿Quieres adentrarte en la ciudad con peleas más rápidas o arriesgarte a librar combates más duros para conseguir nuevo equipamiento? Con el sistema técnico de combate de The Surge 2 puedes utilizar numerosas herramientas devastadoras para liquidar a tus oponentes. Lanza a los enemigos por los aires con potentes combos, y bloquea y esquiva para protegerte de los monstruos y los lunáticos que deambulan por la ciudad. Ajusta los niveles de salud, resistencia y energía de tu exotraje y personaliza tus habilidades con implantes. Durante tu viaje cuentas con la ayuda de un dron de combate de confianza al que puedes equipar con armas, explosivos y otras mortíferas tecnologías.

El violento futuro del combate. Construye tu exoesqueleto. Utiliza puntos de módulo para ajustar tus niveles máximos de salud y energía, así como tu medidor de resistencia Equilibra tu equipamiento con la potencia de núcleo para aprovechar una bonificación de conjunto de armadura completo o varias bonificaciones de conjunto de armadura parcial. Cambia tu forma de jugar usando implantes para modificar considerablemente tu estilo de juego.



Campaña de reserva

Los usuarios que reserven con antelación el juego en las cadenas de tiendas adscritas a las promociones recibirán el Pack de Equipamiento URBN en forma de contenido descargable gratuito, que incluye un conjunto de armadura de cuerpo entero, dos armas (la popular cizalla y el hacha del juicio URBN), un dron, un módulo de radar Escaneodebotín.exe y un icono de mensaje online adicional.

Alternativamente, también se puede reservar la Edición Limitada de The Surge 2 que incluye un portada lenticular exclusiva, un cómic de 8 páginas, un enorme poster de doble cara y tres litografías.

Título: The Surge 2

Formatos: PS4 / Xbox One

Desarrollador: Deck 13

Editor: Focus Home Interactive

Género: Acción

Idioma: Manual y textos en castellano

Lanzamiento: 24 de septiembre de 2019

PEGI: +18

PVPr: 59,99€ (estándar y edición limitada)

Web oficial: http://thesurge-game.com/es