El jugador español Marc Briansó representará a Europa con el equipo de Super Smash Bros. Utimate que viajará al World Challenge Cup que se disputará en Japón

Sirion, Light y Lancelot completarán el cuarteto europeo que se medirá a los mejores jugadores de Japón, Norte América y del resto del mundo en el Nintendo Live de Kyoto del 14 de octubre

La feria de videojuegos gamescom de Colonia, Alemania acogió ayer el emocionante torneo Nintendo Live: Super Smash Bros. Ultimate – gamescom 2019 Invitational en el que ocho de los mejores jugadores de Europa de Super Smash Bros. Ultimate se enfrentaron entre sí para hacerse con una de las cuatro plazas disponibles en el equipo europeo que representará al viejo continente en Japón en el Super Smash Bros. Ultimate World Challenge Cup de Kyoto el 14 de octubre. Sirion, Light, Lancelot y Marc se hicieron con sendas victorias, tras apasionantes enfrentamientos, para formar el equipo de Europa que se enfrentará a los mejores jugadores de Japón, Norte América y un cuarto grupo de luchadores intercontinentales.

Ocho Jugadores procedentes de toda Europa llegaron el pasado martes para medirse en enfrentamientos individuales en el modo Tropa Smash. No era la primera vez que lo hacían puesto que todos ellos participaron previamente en el European Smash Ball Team Cup 2019 que se celebró en Ámsterdam el pasado mes de mayo. Gracias a sus exhibiciones en dicho evento, Leon, Marc, Light y Skipper fueron escogidos por los fans en una votación online, mientras que Lancelot, Yetey, Iberyes y Sirjon fueron seleccionados por sus propios compañeros.

El nuevo equipo europeo que volará a Japón en octubre se decidió gracias a cuatro apasionantes enfrentamientos en los que pudimos volver a disfrutar de las grandes habilidades que ya nos mostraron en el European Smash Ball Team Cup 2019. El jugador alemán Sirion, quien ya se alzó con el segundo puesto junto a su Team Ehre Alemania en el Super Smash Bros. Ultimate: Ultimate World Championship 2019 3v3 en Los Ángeles el pasado junio, se midió con el holandés Skipper en la batalla inaugural. Tras vencer por 2-1 en la tercera ronda, Sirion finalmente derrotó al Charizard de Skipper con Palutena, asegurando su billete para Kyoto en la cuarta ronda.

En el siguiente enfrentamiento, Light, otro veterano del Team Ehre Alemania, se vio las caras conel afamado Leon del Team Guezmer. Sin embargo, Light barrió al francés con un increíble 3-0. Su personaje principal, Palutena, acabó con Link niño en la tercera ronda para unirse al equipo europeo y a su compañero Sirion.

La tercera cita del día tampoco estuvo muy igualada entre el portugués Iberyes y el finés Lancelot. Tras colocarse con un cómo 2-0 en el marcador, Lancelot y su Wario acabaron con el sueño del Bowser de Iberyes para al menos llevarse una victoria de vuelta a casa.

En la última partida del día, Marc se esforzó vigorosamente para derrotar al austríaco Yetey en la cuarta ronda, acabando con el persona principal de Yetey, Pichu, con un rápido movimiento de Lucina. Con el cuarto billete a Kyoto decidido, los jugadores de Alemania, Finlandia y España serán los que finalmente representarán a Europa contra América del Norte, Japón, y un cuarto escuadrón de jugadores internacionales en octubre.

El feria de videojuegos gamescom de Colonia, Alemani no solo ha sido el escenario de emocionantes torneos y actividades, sino que ha mostrado nuevo contenido de numerosos juegos que se lanzarán para Nintendo Switch antes de finalizar 2019 en una serie de vídeos de Nintendo Presents, incluyendo Luigi’s Mansion 3, ASTRAL CHAIN y The Legend of Zelda: Link’s Awakening. Para ponerte al día con todas las novedades mostradas en los vídeos de Nintendo Presents, visita el sitio web de Nintendo of Europe para la gamescom 2019.

Más información:

http://www.nintendo.es