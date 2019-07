Resumen de todos los anuncios de Quakecon 2019: más Doom Eternal, relanzamiento de juegos clásicos DOOM, Rage 2, torneos, rebajas y más.

Espero que hayas disfrutado de la presentación de QuakeCon: Year of DOOM. Hemos mostrado el modo BATTLEMODE de DOOM Eternal en toda su grandeza, desvelado la llegada de los títulos clásicos de la saga DOOM a consolas y teléfonos móviles, revelado nuestros planes de futuro para RAGE 2 y celebrado el lanzamiento, hoy mismo, de Wolfenstein: Youngblood y Wolfenstein: Cyberpilot. Además, ya han comenzado las rebajas que, como cada año, realizamos con motivo de la QuakeCon, con increíbles ofertas en nuestros juegos.

Si te has perdido el stream, puedes ver el evento completo de la QuakeCon 2019.

Puedes ver el resumen de la Quakecom 2019.

DOOM Eternal

Durante la presentación de QuakeCon: Year of DOOM, el productor ejecutivo Marty Stratton y el director creativo Hugo Martin, de id Software, han ampliado la información sobre la nueva experiencia JcJ de DOOM Eternal, BATTLEMODE. El modo, diseñado por id Software en paralelo a la campaña de DOOM Eternal para un solo jugador, es un nuevo concepto multijugador en el que un equipo formado por dos demonios debe utilizar su astucia (y los refuerzos que les envían desde el infierno) para acabar con su rival, un DOOM Slayer armado hasta los dientes bajo el control de un tercer jugador.

Se han anunciado detalles sobre los escenarios de BATTLEMODE y los diferentes demonios que se podrán utilizar, con sus habilidades especiales. Pásate por slayersclub.com para informarte y reserva DOOM Eternal hoy mismo para conseguir el paquete Rip and Tear, que incluye contenido adicional como el diseño de revenant DOOT para BATTLEMODE.

Juegos clásicos de DOOM

Con motivo del 25.º aniversario de DOOM, vamos a organizar una celebración de dimensiones dignas de la BFG. Durante la presentación se ha anunciado la llegada de DOOM (1993), DOOM II y DOOM 3 a nuevas plataformas. A partir de hoy, ya se pueden descargar DOOM (1993) y DOOM II en PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y dispositivos iOS y Android; por su parte, DOOM 3 está disponible en Nintendo Switch, Xbox One y PlayStation 4.

Mira aquí el trailer de re-lanzamiento:

Lanzamiento y tráiler oficial de Wolfenstein: Youngblood

Las dos hijas del bueno de B. J., las formidables Jess y Soph, se incorporan oficialmente a la batalla contra el nazismo con el lanzamiento de Wolfenstein: Youngblood, disponible desde hoy en PC, PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch. Si todavía no has visto el tráiler de lanzamiento, aquí.

Tráiler de RAGE 2

Tampoco puedes perderte la continua locura que es el último tráiler

de RAGE 2, con toda clase de novedades procedentes de la última actualización, como el modo Nueva partida+, el nivel de dificultad Ultrapesadilla o el paquete de voces de B. J. Blazkowicz, entre otras muchas cosas.

SE ANUNCIAN LAS FECHAS DE LA QUAKECON 2020

Estamos encantados de poder anunciar las fechas de la QuakeCon del año que viene, que volverá a celebrarse en el Gaylord Texan Resort and Convention Center de Grapevine, Texas, entre el 6 y el 9 de agosto. Los jugadores ya pueden ir preparando sus equipos para el evento de este tipo más importante de Norteamérica, en el que también podrán asistir a la presentación de los futuros juegos de Bethesda.

TORNEOS DE ESPORTS EN LA QUAKECON

Sigue en directo estos dos fantásticos torneos de esports en la QuakeCon durante todo el fin de semana:

Masters Series de The Elder Scrolls Legends: la competición arranca el viernes a las 17:00 y la final comienza a la 01:00 del día siguiente (hora peninsular). Puedes ver todo aquí: https://www.twitch.tv/teslegends.

Quake Pro League: las partidas comienzan el jueves a las 17:00 y la final, el domingo a las 22:00 (hora peninsular). Síguelas aquí: https://www.twitch.tv/quake.

Han comenzado las rebajas de la QuakeCon. No las dejes pasar.

A partir del 30 de julio, tendremos rebajas de hasta un 80 % (en PC) y un 50 % (en consolas) en varios juegos de Bethesda en diferentes plataformas y tiendas. Además de juegos completos, los fans de The Elder Scrolls: Online también podrán ahorrar a lo grande en lotes de Crown Packs durante las rebajas de la QuakeCon, para usarlos en la Crown Store de TESO en una gigantesca selección de objetos estéticos, mejoras, monturas ¡y mucho más! Solo en tiendas asociadas, mientras duren las existencias. La duración de las rebajas de la QuakeCon y los juegos y descuentos relacionados podrían variar y están sujetos a cambios.