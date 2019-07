Rebajas de Verano de PlayStation Store: los mejores videojuegos de PS4 a un precio inmejorable. Los últimos títulos del catálogo de PlayStation 4 a un precio inmejorable y por tiempo limitado. Juegos del catálogo de PlayStation 4 Hits también se han incluido en la promoción. Descuentos adicionales para los suscriptores del servicio PlayStation Plus.

Sony presenta una selección de gangas, ofertas y descuentos en los mejores juegos y exlcusivos de PS4, válidas hasta el 7 de agosto.

Sony Interactive Entertainment Europe (SIEE) anuncia la llegada de las Rebajas de Verano a PlayStation®Store, gracias a las cuales los usuarios podrán beneficiarse de grandes descuentos en títulos principales del catálogo de PlayStation4 (PS4™), incluyendo juegos de PlayStation®VR. Esta serie de descuentos tendrá una duración limitada, estando vigente hasta el 7 de agosto (exceptuando aquellos títulos en que se indique expresamente otra fecha en las notas al pie).

Days Gone™, el último gran lanzamiento de Sony Interactive Entertainment Europe, recibirá una rebaja de más de un 30% en sus diferentes ediciones y pasará de costar 79,99€ en su formato Digital Deluxe Edition a 54,99€ y de 69,99€ a 44,99€ en su formato estándar. Marvel’s Spider-Man, otro de los grandes y títulos para PS4™ que se incluyen en la promoción, recibirá descuentos de hasta un 57% en sus diferentes ediciones, pudiendo encontrarse a un precio de 29,99€ en su edición estándar y por 39,99€ en el formato Digital Deluxe Edition. God of War™, otro de los títulos más aclamados de PS4™ también forma parte de esta promoción, en su formato Digital Deluxe Edition, que podrá encontrarse a un precio de 29,99€.

Pero estos no son los únicos juegos reconocidos que reciben un descuento en estas Rebajas de Verano: Red Dead Redemption 2 pasará a costar

39,99€ en su edición estándar (*) [i] y 44,99€ en su Special Edition; FIFA19 podrá encontrarse por tan solo 19,59€ (*) o el Pack de Fundadores de Lujo de Fortnite, que pasa a costar 29,99€.

Por su parte, aquellos usuarios que deseen completar su biblioteca de títulos PS4™ y jugar a los “imprescindibles” del catálogo están de enhorabuena, pues las Rebajas de Verano también incluyen los grandes hitos de la generación a un precio inmejorable: 14,99€, habiéndose aplicado descuentos de hasta un 70% en algunos de los siguientes juegos para llegar a ese precio: Horizon Zero Dawn™ Complete Edition PlayStation®Hits, The Last Guardian™, The Heavy Rain™ & BEYOND: Two Souls™ Collection, DARK SOULS™ III, Grand Theft Auto V Premium Online Edition (*).

Por si no fuera poco, las Rebajas de Verano incluyen descuentos extra para aquellos suscriptores del servicio PlayStation®Plus (PS Plus™), como por ejemplo, y en la línea de estos grandes hitos por 14,99€, un 10% de descuento adicional sobre los siguientes títulos: The Last of Us™ Remastered PlayStation®Hits, UNCHARTED™ 4: A Thief’s End Digital Edition PlayStation®Hits, Uncharted™: The Nathan Drake Collection PlayStation®Hits, Bloodborne™ PlayStation®Hits (*), Bravo Team (*), Ratchet & Clank™ PlayStation®Hits (*).

Por su parte el catálogo de juegos de PlayStation®VR también recibe interesantes descuentos en multitud de títulos: ASTRO BOT Rescue Mission™ (19,99€), Batman™: Arkham VR (12,99€), Everybody’s Golf™ VR (19,99€), Arizona Sunshine (*) (14,99€) o Firewall Zero Hour™ (19,99€).

A continuación encontrarás un listado con todos los títulos mencionados y su detalle, aunque podrás consultar el listado completo en PlayStation®Store:

TÍTULO PRECIO ANTERIOR REBAJAS DE VERAN0 FECHA FIN DESCUENTO Days Gone™ 69,99 € 44,99 € 7 de agosto Days Gone™ Digital Deluxe Edition 79,99 € 54,99 € 7 de agosto Marvel’s Spider-Man 69,99 € 29,99 € 7 de agosto Marvel’s Spider-Man Digital Deluxe Edition 79,99 € 39,99 € 7 de agosto God of War™ Digital Deluxe Edition 69,99 € 29,99 € 7 de agosto 5% descuento adicional para suscriptores PS Plus™ Red Dead Redemption 2 69,99 € 39,99 € 21 de agosto Red Dead Redemption 2 Special Edition 84,99 € 44,99 € 7 de agosto FIFA19 69,99 € 19,59 € 21 de agosto Fortnite Pack de Fundadores de Lujo 59,99 € 29,99 € 7 de agosto Horizon Zero Dawn™ Complete Edition 19,99 € 14,99 € 7 de agosto The Last Guardian™ 34,99 € 14,99 € 7 de agosto The Heavy Rain™ & BEYOND: Two Souls™ Collection 39,99 € 14,99 € 7 de agosto DARK SOULS™ III 49,99 € 14,99 € 7 de agosto Grand Theft Auto V Premium Online Edition 34,99 € 14,99 € 21 de agosto The Last of Us™ Remastered 19,99 € 14,99 € 7 de agosto 10% descuento adicional para suscriptores PS Plus™ UNCHARTED™ 4: A Thief’s End Digital Edition 19,99 € 14,99 € 7 de agosto 10% descuento adicional para suscriptores PS Plus™ Uncharted™: The Nathan Drake Collection 19,99 € 14,99 € 7 de agosto 10% descuento adicional para suscriptores PS Plus™ Bloodborne™ 19,99 € 14,99 € 21 de agosto 10% descuento adicional para suscriptores PS Plus™ Bravo Team 29,99 € 14,99 € 21 de agosto 10% descuento adicional para suscriptores PS Plus™ Ratchet & Clank™ 19,99 € 14,99 € 21 de agosto 10% descuento adicional para suscriptores PS Plus™ ASTRO BOT Rescue Mission™ 39,99 € 19,99 € 7 de agosto 10% descuento adicional para suscriptores PS Plus™ Batman™: Arkham VR 19,99 € 12,99 € 7 de agosto Everybody’s Golf™ VR 29,99 € 19,99 € 7 de agosto Arizona Sunshine 39,99 € 14,99 € 21 de agosto 10% descuento adicional para suscriptores PS Plus™ Firewall Zero Hour™ 29,99 € 19,99 € 7 de agosto 10% descuento adicional para suscriptores PS Plus™

Para más información, consulta el Blog oficial de PlayStation ®

[i] Para todos aquellos juegos que tengan un asterisco junto a su título (*) la promoción terminará el día 21 de agosto en lugar del día 7 del mismo mes.