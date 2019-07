Nintendo presenta Nintendo Switch Lite, un dispositivo enfocado al juego portátil. llega el 20 de septiembre para la vuelta a cole.

Nintendo Switch Lite es la nueva incorporación a la familia Nintendo Switch: se trata de una consola compacta y ligera que se puede llevar a cualquier sitio con facilidad.

Madrid.– Nintendo ha presentado hoy con un vídeo la consola Nintendo Switch Lite, un dispositivo diseñado específicamente para jugar a títulos de Nintendo Switch en modo portátil. Nintendo Switch Lite saldrá a la venta el 20 de septiembre y estará disponible en tres colores diferentes: amarillo, gris y turquesa. También estará disponible un set con una funda y un protector de pantalla de Nintendo Switch Lite. Para ver el video completo en el que se muestra por primera vez la consola Nintendo Switch Lite, se puede visitar el sitio web oficial de Nintendo Switch Lite.

Nintendo Switch, la consola insignia de la familia Nintendo Switch, salió a la venta en marzo de 2017 y ofrece tres modos de juego diferentes: el modo televisor, que permite jugar a pantalla grande colocando la consola en la base de Nintendo Switch; el modo sobremesa, con el que se puede jugar de manera cooperativa o competitiva compartiendo los mandos Joy-Con; y el modo portátil. La consola incluye mandos Joy-Con de color gris o de color azul neón y rojo neón.

Nintendo Switch Lite tiene los controles integrados y es algo más pequeña que la versión insignia de Nintendo Switch. No tiene soporte y, como dispositivo enfocado al juego portátil, no puede conectarse al televisor. Por lo tanto, no incluye ni base ni cable HDMI. Para consultar una lista completa de las diferencias entre Nintendo Switch y Nintendo Switch Lite, se puede visitar el sitio web oficial de Nintendo Switch.

Con el nuevo dispositivo se puede jugar a todos los títulos del extenso catálogo de Nintendo Switch que sean compatibles con el modo portátil*, aunque algunos juegos tendrán restricciones. El reverso de las cajas de los juegos, así como la información de productos recogida en el sitio web oficial de Nintendo, ofrecen información sobre las funciones incluidas y los modos que son compatibles con determinados juegos.

Además de los tres colores en los que estará disponible Nintendo Switch Lite el día del lanzamiento, Nintendo también pondrá a la venta Nintendo Switch Lite (edición Zacian y Zamazenta)** a partir del 8 de noviembre, que incluye botones de color cian y magenta, así como ilustraciones de los dos Pokémon legendarios de los juegos Pokémon Espada y Pokémon Escudo. En Pokémon Espada y Pokémon Escudo, los jugadores se embarcarán en una nueva aventura en la región de Galar, en la que atraparán e intercambiarán Pokémon, y también lucharán con ellos, mientras intentan desvelar el misterio que rodea a los Pokémon legendarios Zacian y Zamazenta. Nintendo Switch Lite (edición Zacian y Zamazenta) estará disponible hasta fin de existencias.

Tanto los propietarios de Nintendo Switch como de Nintendo Switch Lite pueden disfrutar en compañía de juegos multijugador compatibles, como, por ejemplo, Super Mario Maker 2, Mario Kart 8 Deluxe, Splatoon 2 y Super Smash Bros. Ultimate a través de Nintendo Switch Online o del modo multijugador local.

Para obtener más información sobre Nintendo Switch Lite, se puede visitar el sitio web oficial de Nintendo Switch.

