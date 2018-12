Videojuegos, que se convierten en el regalo perfecto de estas navidades según Activision. Activision incluye en su catálogo navideño cuatro de las sagas más conocidas de la industria, que ofrecen aventuras, emoción y diversión para todos.

Activision presenta, un año más, una selección de títulos para regalar estas Navidades. Sorprende a tus seres queridos, o a ti mismo, con nuevas ediciones de míticas sagas como Call of Duty® y Destiny, la llegada de Crash Bandicoot™ a la plataforma Nintendo Switch, o el regreso de Spyro con su estreno en gráficos HD; videojuegos que se convertirán en el mejor entretenimiento de estas Fiestas. ¡Todos preparados para unas Navidades repletas de diversión!

EL REGRESO DE UNA EXITOSA SERIE

Para los que llevan impreso en su ADN la palabra acción, el regalo ideal para estas Navidades se llama Call of Duty®: Black Ops 4. La saga con más de 200 millones de jugadores regresa, y lo hace con una experiencia de combate completa, intensa y sólida. Black Ops 4 sube el listón con un modo multijugador que aumenta el juego táctico y las posibilidades del usuario, además de ofrecer la mayor oferta Zombies, con tres experiencias completas en el momento de su lanzamiento, y Blackout, donde el universo Black Ops cobra vida en una experiencia Battle Royale multitudinaria con personajes y ubicaciones icónicas de los cuatro títulos Black Ops.

Call of Duty®: Black Ops 4 disponible para PlayStation 4, Xbox One y PC. PVPR desde de 59,99 €.

UNA FINA LÍNEA ENTRE LA JUSTICIA Y LA VENGANZA

Destiny 2: Los Renegados traslada a los jugadores a un épico viaje por las salvajes fronteras de nuestro Sistema solar, donde la línea entre la justicia y la venganza apenas se distingue. Con dos nuevos destinos por explorar, nuevo armamento, armaduras y habilidades por adquirir, esta gran expansión lleva más allá el contenido de Destiny 2. Los Renegados también presenta un modo competitivo y colaborativo, llamado Gambito. Primero de esta temática en Destiny, Gambito es un nuevo modo híbrido 4 vs 4, que combina las experiencias PvE y PvP en una batalla épica.

Destiny 2: Los Renegados Colección Legendaria disponible en las plataformas PlayStation 4, Xbox One y PC. PVPR desde 59,99 €.

RECUPERANDO EL MITO

Crash Bandicoot™ N. Sane Trilogy es el regalo ideal para toda la familia, que podrá disfrutar con el regreso de todo un icono de los videojuegos de los 90. Los jugadores podrán tomar el control de Crash o de su hermana Coco, y hacerles correr, saltar y girar en 30 niveles de intensa acción. Una colección perfecta también para quienes ya disfrutaron de este marsupial en sus títulos originales, ya que esta nueva entrega cuenta con fantásticos gráficos remasterizados en alta definición de los tres juegos originales que lo iniciaron todo.

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy disponible para PlayStation 4, Xbox One, PC y Nintendo Switch. PVPR 39,99 €.

REGRESO A LA DULCE INFANCIA

Para quienes sueñen con volar… ¡Spyro™ Reignited Trilogy! El emblemático dragón morado regresa completamente remasterizado, justo a tiempo para celebrar su 20º aniversario. Esta colección de juegos invita a los jugadores a llegar más alto, desplegar llamaradas más grandes y explorar entornos mejorados. Rediseñado desde cero por los desarrolladores de Toys for Bob, Spyro™ Reignited Trilogy presenta a los jugadores una colección completamente remasterizada de la trilogía original de Spyro™ que forjó el fenómeno: Spyro™ the Dragon, Spyro™ 2: Ripto’s Rage! y Spyro™: Year of the Dragon

Spyro Reignited Trilogy disponible para PlayStation 4 y Xbox One. PVPR 39,99 €.

Esta Navidad, Activision trae regalos para todos los gustos y edades: desde los más peques de la casa hasta los más aventureros. ¡Prepárate para unas Navidades repletas de desafíos y diversión!