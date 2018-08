PlayStation España ha anunciado que los títulos Saber es Poder: Generaciones y Chimparty, que están siendo desarrollados para la gama de juegos sociales PlayLink de PlayStation 4, llegarán a nuestro país el próximo 14 de noviembre, en formato tanto físico como digital. Saber es Poder: Generaciones y Chimparty llegarán a Playstation 4 el próximo 14 de noviembre.

El mismo día también se lanzarán en nuestro país otros títulos de la gama de juegos sociales PlayLink™ en formato digital: el español Melbits World, y los third party Just Deal With It, WordHunters y Ticket to Ride.

La compañía ha anunciado un descuento del 20% como incentivo exclusivo para los usuarios miembros del servicio PlayStation®Plus (PS Plus) que reserven cualquiera de estos títulos de forma anticipada desde hoy mismo a través de PlayStation®Store.

Os dejamos el tráiler de Chimparty.

Los títulos de la gama PlayLink™, que funcionan conectando el smartphone o la tableta a PS4™, son perfectos para jugar en grupo con amigos y familia.

Saber es Poder: Generaciones es un juego de preguntas y respuestas desarrollado por el estudio británico Wish Studios, que pondrá a prueba la cultura general que los jugadores poseen de las décadas de 1980, 1990, 2000 y 2010. Por supuesto, también contará con jugadas de poder, desafíos táctiles y un diseño inspirado en el típico concurso televisivo para todas las edades que ya utilizó el equipo de desarrollo en la primera entrega del juego: Saber es Poder.

En Chimparty, desarrollado por los daneses de NapNok Games (creadores también del disparatado Frantics para PlayLink™), los jugadores competirán a través de 18 divertidos minijuegos donde tendrán que encestar chimpancés en canastas o escapar en una versión frenética del pilla-pilla para proclamarse el rey o la reina de la selva usando sus dispositivos móviles.

La compañía ha anunciado un descuento del 20% como incentivo exclusivo para los usuarios miembros del servicio PlayStation®Plus (PS Plus) que reserven cualquiera de los dos títulos de forma anticipada desde hoy mismo a través de PlayStation®Store. Los miembros de este servicio también pueden descargar de forma totalmente gratuita la primera entrega de Saber es Poder en la tienda online desde el pasado 7 de agosto.

Melbits World, Just Deal With It, WordHunters y Ticket to Ride

Además, el 14 de noviembre también se lanzarán en nuestro país los siguientes títulos de la gama PlayLink™, solo en formato digital:

Melbits World : Un adorable juego de puzles y plataformas en el que el ritmo y la coordinación son las claves del éxito. El jugador tendrá que recoger y guiar a unas pequeñas criaturas digitales por niveles llenos de peligros en los que contará con la ayuda de sus amigos para controlar plataformas, obstáculos y trampas. Y todo mientras esquivan los virus, recogen semillas y propagan las buenas vibraciones a lo largo y ancho de internet. Melbits World está siendo desarrollado por el estudio valenciano Melbot Studios en marco del programa de desarrollo local PlayStation Talents, tras alzarse con el galardón al ‘Mejor Juego de 2017’ en la gala de la IV Edición de los Premios PlayStation.

Se trata de un título de naipes clásicos con el que disfrutar jugando en equipo al póquer, el blackjack, el ocho loco, el rummy o los corazones, en modo online o sin conexión. Los jugadores tendrán que cumplir misiones, ganar premios o sabotear a sus amigos para hacerse con la victoria. WordHunters: Juego de palabras en el que los jugadores se enfrentarán a familiares y amigos en una serie de minijuegos ambientados en distintas ciudades alrededor del mundo. Con un cuidado diseño y un adictivo desarrollo, WordHunters mantendrá a los jugadores pegados a la pantalla durante semanas.

Juego de palabras en el que los jugadores se enfrentarán a familiares y amigos en una serie de minijuegos ambientados en distintas ciudades alrededor del mundo. Con un cuidado diseño y un adictivo desarrollo, WordHunters mantendrá a los jugadores pegados a la pantalla durante semanas. Ticket To Ride: Este nuevo título mezcla estrategia con un estilo de juego sencillo y elegante. El jugador tendrá que obtener tarjetas en las que aparecen varios tipos de trenes y usarlas para hacerse con las rutas de ferrocarril que hay por todo el mapa. Cuanto más largas sean, más puntos ganarán. Además, conseguirán puntos extra si consiguen billetes de destino conectando ciudades muy alejadas y si se convierten en el jugador con la ruta más larga.

Estos cuatro títulos también están disponibles para reservar de forma anticipada desde hoy mismo a través de PlayStation Store, con un 20% de descuento como incentivo exclusivo para los miembros de PS Plus.

PlayLink es la categoría de juegos sociales exclusivos para PlayStation®4: una nueva forma de jugar en la que se utiliza un smartphone o tableta a modo de mando para controlar la consola a través de una app gratuita. De esta forma, PlayLink™ permite una jugabilidad ágil, dinámica, divertida y, al mismo tiempo, intuitiva y fácil de utilizar, dando una nueva e innovadora dimensión a los juegos sociales. Sus títulos están pensados para reunir a los amigos y la familia delante de la consola.

Todos estos juegos se sumarán tras su lanzamiento al catálogo ya disponible de la gama PlayLink™, compuesto por: ¡Has Sido Tú!, Saber Es Poder, Intenciones Ocultas, SingStar Celebration y Frantics.

