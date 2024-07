¡Cuidado con las ciber amenazas de la Eurocopa!

Compartir Facebook

Con la selección española avanzando en la competición, serán muchos los fans que viajen para ver el próximo partido in-situ y los que verán el partido delante de una pantalla. Los cibercriminales son conscientes del interés que se genera en este tipo de acontecimientos y están aprovechando la oportunidad.

Los expertos en ciberseguridad de Fortinet comparten una lista de riesgos y consejos para evitarlos:

· Estafas relacionadas con viajes y alojamiento y los sitios web falsos son solo algunas de las amenazas que deben conocer los aficionados si desean disfrutar de la Eurocopa. Por otra parte, uno de los tipos de estafa más comunes en los grandes acontecimientos deportivos y culturales es la venta de entradas falsas.

Por eso, cualquier oferta que parezca demasiado buena para ser cierta debe despertar sospechas, tanto si se encuentra en internet como si se recibe directamente en el correo electrónico.

· Ataques de spam que puedan producirse durante el campeonato. Los emails que regalan entradas o que contienen supuestos mensajes de la UEFA pueden ser una fuente de peligro, sobre todo si contienen archivos adjuntos o enlaces. Al abrir el contenido podemos ser redirigidos a un sitio web malicioso o descargar archivos infectados. De esta manera, el delincuente tiene la oportunidad de robar los datos del usuario engañado o cifrarlos en un ataque de ransomware.

Para protegerse de este tipo de amenazas, conviene equiparse con filtros antispam. También es esencial comprobar que se han instalado las últimas actualizaciones del sistema operativo y del software antivirus.

Casas de apuestas falsas. La creación de sitios falsos se está convirtiendo en una táctica cada vez más popular entre los ciberdelincuentes. Por término medio, cada mes aparecen en Internet alrededor de 1,4 millones de sitios de este tipo. Son confusamente similares a los sitios web reales, lo que puede inducir fácilmente a error a los usuarios. No reaccionar con la suficiente rapidez ante un intento de estafa puede salir muy caro. Estos sitios se crean con la intención, entre otras cosas, de robar datos, algo que se puede producir cuando intente registrarse o iniciar sesión y que pueden ser utilizados para robar su identidad o para que los ciberdelincuentes vendan esa información en la darknet.

Entre las señales de que un sitio no es seguro se encuentra el uso de numerosas ventanas emergentes. Los portales que trabajan honestamente ya no utilizan ese tipo de soluciones. También conviene prestar atención a la URL del sitio web. Si pretende ser visualmente similar a la dirección de un sitio web legítimo, los delincuentes utilizarán un truco para que su nombre real difiera del oficial. Por ejemplo, Office.com (con «O» mayúscula al principio) y 0ffice.com (que empieza por el número «0») son direcciones de dos sitios diferentes. Los expertos de Fortinet recuerdan que se deben visitar siempre sitios conocidos y verificados. Si se encuentra una página web que despierte sospechas, no hay que dudar en informar a INCIBE llamando al 017 o cumplimentando este formulario.

Amenazas fuera del ciberespacio: hoy muchos aficionados viajarán a Alemania para ver en directo el partido España-Francia de semifinales. Este viaje debe planificarse con cuidado y seguridad, ya que cualquier distracción puede ser aprovechada por los ciberdelincuentes. Además de sitios web falsos de casas de apuestas, los ciberdelincuentes también son capaces de crear dominios de compañías aéreas y agencias de viajes inexistentes. Tras recibir una llamada de un cliente interesado, dicen realizar la reserva de vuelos y plazas hoteleras, aunque en realidad, es falso. Sin embargo, las tarifas que cobran sí son reales. Y no solo eso, los consumidores -pensando que están hablando con un comercial real- comparten su información personal, de forma que los malos no sólo obtienen el dinero de la víctima, sino también su información confidencial.

La Eurocopa es un gran acontecimiento deportivo que en cada edición atrae la atención de aficionados de todo el mundo. Sin embargo, la emoción de que la selección española haya pasado a una ronda tan importante como las semifinales, no debe distraer a los aficionados de las posibles ciberamenazas. Conocerlas permite contrarrestar peligros cuyos efectos, como el robo de identidad, pueden perdurar años. Por lo tanto, conocer y transmitir los peligros a nuestros seres queridos es una garantía para poder disfrutar de la Eurocopa 2024 como se merece.

