Microsoft Copilot revoluciona su experiencia con una nueva plataforma web potenciada por Inteligencia Artificial. Bing Chat se renombrará como Microsoft Copilot

No, la inteligencia artificial no está diseñada para reemplazar a las personas en el área de trabajo. La inteligencia artificial está diseñada para hacer que determinadas tareas sean más eficaces, pero no podrá asumir tareas más complejas que requieran criterio humano, toma de decisiones y creatividad. La inteligencia artificial puede ayudar a las empresas a ser más eficientes y productivas, pero no reemplazará la necesidad de contar con personas en el lugar de trabajo.

La inteligencia artificial puede crear borradores de contenido, pero sigue siendo importante tener un humano al corriente para revisar, editar y aprobar el contenido que ha creado la inteligencia artificial.