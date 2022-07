Guía definitiva para Core Web Vitals (CLS, LCP, TBT y FID) para mejorar el SEO

La TBT mide la cantidad total de tiempo que una página está bloqueada para que no responda a la entrada del usuario, como los clics del ratón, toques de la pantalla o pulsaciones del teclado. La suma se calcula sumando la parte de bloqueo de todas las tareas largas entre First Contentful Paint (primer despliegue de contenido) y Time to Interactive (tiempo de interacción) . Cualquier tarea que se ejecute durante más de 50 ms es una tarea larga. La cantidad de tiempo después de 50 ms es la parte de bloqueo. Por ejemplo, si Lighthouse detecta una tarea de 70 ms de duración, la porción de bloqueo sería de 20 ms.

ALgunos trucos es cargar el web font con el parámete swap=optinonal o usuar fuentes estandar. Bajar el peso de la iamgene y no usuar lazy load en las imagenes que se vean en el viewport. Por otra parte al que evitar que lo que se carge en la primera pantalla de movil o desktop se cargue por javascript. ¿Dificil verdad? Quien no pone una publicidad ne le primer pantallazo. Si quieres mejorarlo tendras que tener un html y diseño web muy liviano. Otras cosas a evitar son las animaciones CSS.

En respuesta a las causas de un LCP deficiente, hay cinco formas de mejorar su LCP.

1) Optimizar los tiempos de respuesta del servidor

En primer lugar, puede usar el tiempo hasta el primer byte (TTFB) para medir los tiempos de respuesta de su servidor. La sección Oportunidades de su informe Lighthouse informa Tiempo hasta el primer byte, el tiempo que tarda el navegador de un usuario en recibir el primer byte del contenido de la página.

Si su TTFB es demasiado alto, entonces puede mejorar su TTFB de varias maneras diferentes:

Optimiza tu servidor. Si por ejemplo tienes un Wordpres optimiza la base de datos, pon un pligun de Cache

Enrutar a los usuarios a un CDN cercano. Usar una CDN como Cloudflare puede ser una bueba solución

Activarde caché de servidor. Por ejemplo con Varnish

Servir páginas HTML primero en caché

Establezca conexiones de terceros temprano. Por ejemplo de web fonts o do dominios de analytica o publicidad <link rel=»dns-prefetch» href=»//www.googletagmanager.com»/>

<link rel=»dns-prefetch» href=»//www.google-analytics.com»/><link rel=»dns-prefetch» href=»//googleads.g.doubleclick.com»/><link rel=»dns-prefetch» href=»http://pagead2.googlesyndication.com»/><link rel=»preconnect dns-prefetch» href=»https://fonts.gstatic.com/» crossorigin /><link rel=»preconnect dns-prefetch» href=»https://fonts.googleapis.com/» crossorigin />

Usar tráfico HTTPS

2) Reducir el tiempo de bloqueo de CSS

Asegúrese de que solo la cantidad mínima de CSS necesaria esté bloqueando el renderizado en su sitio con lo siguiente:

Minimizar CSS

< link rel = « preload « href = « styles.css « as = « style « onload = « this . onload = null ; this . rel = ‘stylesheet’ « >

< noscript > < link rel = « stylesheet « href = « styles.css « > </ noscript > Aplazar CSS no crítico Es decir poner el css que se vea en pantalla en linea y el resto en

CSS crítico siempre en line aunque aumente el html en línea

Evita el usuo de animaciones por css o javascript. Todo lo que se mueva te va a bajar la puntuación en CLS.

3) Reducir el tiempo de bloqueo de JavaScript

Descargue y sirva la cantidad mínima de JavaScript necesario a los usuarios. Reducir la cantidad de bloqueo de JavaScript da como resultado un procesamiento más rápido y, en consecuencia, un mejor LCP.

Esto se puede lograr optimizando sus scripts de diferentes maneras:

Minificar y comprimir con gzip de servidor los archivos JavaScript

Aplazar JavaScript no utilizado. Aplazar el análisis de JavaScript significa utilizar « defer «O» async «para evitar el bloqueo de procesamiento de una página. Este comando HTML indica al navegador que ejecute / analice los scripts después (diferir) o de forma asíncrona (en paralelo) a la carga de la página. Esto permite que el contenido se muestre sin esperar a que se carguen los scripts . En «O»«para evitar el bloqueo de procesamiento de una página. Este comando HTML indica al navegador que ejecute / analice los scripts después (diferir) o de forma asíncrona (en paralelo) a la carga de la página. Esto permite que el contenido se muestre sin esperar a que se carguen los scripts . En wordpress se puede hacer con:

function defer_parsing_of_javascript ( $url ) {

if ( FALSE === strpos( $url, '.js' ) ) return $url;

if ( strpos( $url, 'jquery.js' ) ) return $url;

return "$url' defer ";

}

add_filter( 'clean_url', 'defer_parsing_of_javascript', 11, 1 );

Minimice los polyfills no utilizados. O use pollifills.io para generarlos dinamicamente

4) Optimizar los tiempos de carga de recursos

El objetivo de LCP es mostrar contenido útil en la pantalla lo más rápido posible. Los elementos como videos e imágenes también tienen un efecto directo en LCP. Hay algunas formas de garantizar que estos archivos se carguen lo más rápido posible:

Optimizar y comprimir imágenes. Usar formatos adecuados.

Precargar recursos importantes

No usuar lezy load en la pantalla que se ve en al dispositivo pero si en el resto de imagenes videos o iframes

Comprimir archivos de texto. Usar compresión gzip en tu servidor

Entregar diferentes activos basados ​​en la conexión de red (servicio adaptativo)

Caché de activos usando un trabajador de servicio para javascript

5) Representación del lado del cliente limitada y optimizada

Al crear un sitio renderizado del lado del cliente, tenga en cuenta las siguientes optimizaciones:

Minimizar JavaScript crítico

Utilice la representación del lado del servidor

Usar renderizado previo

2. Solucionar problemas de retraso de la primera entrada (FID)

Una FID lenta suele ocurrir porque el sitio está esperando que se carguen los elementos de JavaScript y/o CSS. Todo parece funcionar, el contenido se ha cargado, pero la página aún no puede responder a la solicitud del usuario.

La causa principal de un FID deficiente es la ejecución pesada de JavaScript. La optimización de cómo JavaScript analiza, compila y ejecuta en su página web reducirá directamente la FID.

Para mejorar esto:

Divida las tareas largas en tareas asincrónicas más pequeñas.

Genere todo el contenido que pueda de forma estática, del lado del servidor.

Explore la carga bajo demanda de código de terceros.

Si no queremos que nuestro código presente dependencias de terceros o simplemente queremos el control de nuestro propio codigo, podemos implementar nuestra propia función para añadir ficheros JavaScript a una página bajo demanda emulando la funcionalidad de estas bibliotecas o los comandos de otros lenguajes.

function CargaScript(url, callback) { var script = document.createElement('script'); if (script.readyState) { // Internet Explorer script.onreadystatechange = function () { if (script.readyState === 'loaded' || script.readyState === 'complete') { script.onreadystatechange = null; callback(); } }; } else { // Otros Navegadores script.onload = function() { callback(); }; } script.src = url; document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(script); }

Usar un trabajador web (Service Workers)

Aplazar JavaScript no utilizado

Minimice los polyfills no utilizados. Hay servicios que puede meterlo a demanda como https://polyfill.io/v3/

3. Solucionar problemas de cambio de diseño acumulativo (CLS)

Lo mismo, primero debemos saber qué causa los problemas de cambio de diseño antes de solucionarlo.

Según Google , las causas más comunes de CLS alto son:

Imágenes sin dimensiones

Anuncios, incrustaciones e iframes sin dimensiones

Contenido inyectado dinámicamente

Fuentes web que causan FOIT/FOUT

Acciones que esperan una respuesta de la red antes de actualizar el DOM

Y aquí hay formas correspondientes de solucionar problemas de CLS.

1) Incluir atributos de ancho y alto en elementos de imagen y video

Es una práctica simple: siempre incluya atributos de tamaño de ancho y alto en sus imágenes y elementos de video. Si no lo pones con atributos pe por lo menos lo pongas por css con las clases.

Se veía así:

<img src=”ejemplo.jpg” width=”800″ height=”300″ alt=”Imagen de ejemplo”>

Ejemplos: de CSS con tamaños para imagenes img.lazyload{width:1px;height:1px} .thumb img {width: 100%;height: auto;aspect-ratio: attr(width) / attr(height);}

Las imágenes (y el video) podrían cargarse demasiado tarde, en cuyo caso desea agregar los atributos loading="eager" y importance="high" para indicarle al navegador que comience a cargarlos antes.

A las imágenes también les puede faltar una relación de aspecto o atributos de ancho y alto. Cuando agrega estos, el navegador ya puede calcular el espacio que ocupará una imagen antes de que se cargue, por lo que no provocará un cambio de diseño.

También asegúrese de que cualquier imagen de héroe que tenga esté precargada en la parte superior de la página usando <link rel="preload" href="your-file.jpg" />

2) Configuración de dimensiones en anuncios e incrustaciones

Los anuncios son uno de los mayores contribuyentes a los cambios de diseño en la web. Las redes publicitarias y los editores a menudo admiten tamaños de anuncios dinámicos. Debido a tasas de clics más altas y más anuncios que compiten en la subasta, los tamaños de los anuncios mejoran la eficiencia y, por lo tanto, los ingresos. Lamentablemente, debido a que los anuncios empujan el contenido visible que está viendo hacia abajo en la página, esto puede conducir a una experiencia de usuario subóptima.

Puede probar estos pasos para reducir las posibilidades de CLS alto debido a los anuncios:

Reserve espacio de forma estática para el espacio publicitario. Es decir, diseñe el elemento antes de cargar la biblioteca de etiquetas de anuncios.

Al colocar anuncios en el flujo de contenido, asegúrese de que el tamaño del espacio esté asignado para evitar cambios. Si se cargan fuera de la pantalla, esos anuncios no activarán cambios de diseño.

Cuando coloque anuncios no adhesivos cerca de la parte superior de la ventana gráfica, tenga mucho cuidado.

Evite colapsar el espacio asignado si un marcador de posición no muestra ningún anuncio cuando el espacio publicitario está disponible.

Elimine los cambios de diseño reservando el espacio publicitario con la mayor duración posible.

Utilice datos históricos para elegir el tamaño más probable para el espacio publicitario.

Carga lso anuncia con lazyload cuando va a ser vistos

3) Manejar correctamente el contenido inyectado dinámicamente

Nunca inyecte contenido sobre el contenido existente, excepto para la interacción del usuario. Esto asegura la anticipación de cualquier cambio de diseño que ocurra.

Aprobech y ponga display none a los contenido que no deban verse hasta iteración del usuario

4) Uso de fuente: mostrar valores y enlace rel = preload

Si su sitio utiliza fuentes alojadas en línea, pueden ser la causa principal de FOIT (Flashes Of the Invisible Text) y FOUT (Flashes Of the Unstyled Text).

Los elementos de texto que dan como resultado un cambio de diseño generalmente se deben a que la fuente web tarda demasiado en cargarse y los elementos se procesan primero en la fuente alternativa y luego se procesan nuevamente en la fuente web. Si su webfont no es importante, cambie su declaración @font-face de display: swap; a display: optional; . Esto le dará a su fuente web una ventana muy pequeña para cargar (lo suficientemente rápido como para no activar un cambio de diseño) o el navegador mantendrá la fuente alternativa y no se actualizará a la nueva fuente.

También debe asegurarse de precargar sus archivos de fuentes agregándolos como preload enlaces en el encabezado. Esto le dirá a sus navegadores que va a usar esta fuente y el navegador la descargará por adelantado.

Y si la carga de su página depende de un código de terceros, como Google Analytics, puede preconnect y dns-prefetch los dominios en los que se encuentran para obtener una respuesta más rápida:

Cuando el navegador descarga las fuentes del servidor, a menudo muestra un espacio en blanco hasta que se carga la fuente personalizada. Después de descargar y mostrar la fuente, el diseño generalmente se mueve bastante. Se llama FOIT (Destellos del Texto Invisible).

Otro escenario ocurre cuando el navegador muestra una de las fuentes del sistema hasta que se descarga la personalizada. A eso lo llamamos FOUT (Destellos del texto sin estilo). Dado que la fuente del sistema puede diferir de la personalizada, puede ocupar una cantidad diferente de espacio. Debido a eso, el diseño de su sitio puede cambiar significativamente después de que se cargue su fuente personalizada.

Para evitar esto, puede usar font:display valores como auto, swap, block, fallback y opcional. Para obtener un resultado aún mejor, también puede precargar archivos de fuentes usando <link rel=preload> para fuentes clave; de ​​esta forma, se descargarán como un recurso prioritario. Para Core Web vital recomendamos el swap optional

Si usas fuente de Google

<link rel=«preconnect« href=«https://fonts.googleapis.com«>

<link rel=«preconnect« href=«https://fonts.gstatic.com« crossorigin>

<link rel=»preload» as=»style» href=»https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:100,300,400,400i,500,500i,600,700,900|Source+Sans+Pro:100,300,400,500,600,700,900&display=optional» />

<link href=»https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:100,300,400,400i,500,500i,600,700,900|Source+Sans+Pro:100,300,400,500,600,700,900&display=optional» rel=»stylesheet»>

5) Mejorar la respuesta HTTP y la sincronización de elementos

La respuesta HTTP lenta del servidor también puede causar problemas con el diseño del contenido. Cuando está utilizando un CDN, la carga de los elementos sangrados tarda bastantes milisegundos. Eso hace que el contenido salte. Luego, debe crear un espacio en DOM o sincronizar la carga con otros elementos.

6) Mejorar la TBT

Para saber cómo mejorar la TBT en general (para cualquier sitio), consulte las siguientes normas de rendimiento:

Conclusión

Eso es todo por esta guía. Espero que te sirva para mejorar tu web

La implementación de los temas discutidos en este artículo mejorará Core Web Vitals en su sitio web, mejorará la experiencia del usuario, mejorará la clasificación SEO y contribuirá a los objetivos de conversión del sitio.

Asegúrese de consultar el informe Core Web Vitals al menos una vez al mes y. A veces, los problemas pueden aparecer en lugares inesperados y pasar desapercibidos durante mucho tiempo y por cambios que haga Google en su posicionamiento..