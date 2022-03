Hoy vamos a explicarte algunas técnicas para mejorar tu posicionamiento web y que veas que debe ser sostenible en el tiempo. Si ves que no estás cualificado, puede usar agencias de SEO y marketing digital como Eskimoz que te pueden ayudar a mejorar tanto el SEO técnico como el SEO de contenido.

En los últimos años, estamos escuchando mucho la palabra SEO, pero ¿Qué es eso? Para quién no lo sepa, hoy vamos a aprovechar este post para explicaros que es esa palabra tan rara y no os suene a chino.

SEO significa Search Engine Optimization (Optimización para motores de búsqueda). En otras palabras, es un conjunto de técnicas y estrategias de optimización que se hacen en una página web para que aparezca en la primera línea de los buscadores de Internet.

El posicionamiento en buscadores es un conjunto de técnicas que optimizan la forma en la que los buscadores muestran una página web en sus listados de búsqueda. El SEO es una disciplina de marketing actual, cuyo objetivo es mejorar la posición y visibilidad de un sitio web.

¿Cómo aplicar una estrategia de SEO sostenible en el tiempo?

El Search Engine Optimization (SEO) o la optimización de motores de búsqueda es importante para que tu sitio web sea más visible y tenga mayor autoridad en los buscadores web.

Llevar a cabo una estrategia SEO exitosa te ayudará a que más personas encuentren la web de tu empresa y, así atraer a más clientes potenciales.

Dicen que las buenas cosas de la vida toman su tiempo, y así es en SEO, un proceso de trabajo riguroso, profesional y de mucha constancia y que es sinónimo de paciencia, disciplina y persistencia. Os dejamos 10 consejos para responder a ¿Cómo aplicar una estrategia de SEO sostenible en el tiempo?

Debes tener una estrategia SEM y una estrategia SEO

Tu estrategia SEO debe apoyarse inicialmente en una campaña publicitaria.

¿Qué es el SEM? El SEM representa las iniciales de Search Engine Marketing, o también se puede denominar marketing en buscadores. Normalmente, el SEM sirve para designar las campañas de anuncios de pago en buscadores. Para darse a conocer inicialmente, debes pagar para atraer a los primeros usuarios. Pero a largo plazo es complicado mantener el pago todo el tiempo, por lo que debes apoyarte también en una optimización SEO.

Por una parte, el SEO on page (es el SEO técnico donde se cuida que tu página sea visible y correcta para buscadores, microformatos, html, etc y sobre todo buenos contenidos) y por otra, el SEO off page para construir enlaces de contenido y relaciones con otras webs para que Google llegue a nuestra web. El problema es que el SEO es lento y el SEM es rápido, por lo que debe tener las dos estrategias. Siempre piensa que el contenido es el rey.

Cuida la usabilidad (UX) y diseño de tu web

Tu estrategia SEO debe tener un portal rápido que cumpla con el Core Web Vitals de Google (WPO). Debe ser ágil y estar optimizado. Además, que la web sea bonita y usable para tus usuarios te hará llegar lejos. Debes llamar la atención de tu público y tener contenido de calidad.

Pretendemos y queremos que los usuarios no lleguen solo una vez, sino muchas.

Identifica a tus usuarios.

Debes ponerte en la piel de la persona que quieres que entre en tu web. Por lo que preguntarte como te va a buscar e interaccionar en tu página. Eso te servirá para buscar tus palabras clave. Piensa siempre en el usuario, debe ser el centro y no en los algoritmos.

Identifica las palabras clave

Cuando ya tengas a tu usuario identificado, el siguiente paso en tu estrategia es analizar qué tipo de búsquedas hace y cuáles son las mejores palabras para posicionar tu sitio web. Las palabras clave son uno de los pilares del SEO. Puedes apoyarte en la herramienta de Google Trends (https://trends.google.com/trends/), la cual te permite ver lo que la gente está buscando en Google. Si tienes una cuenta de Google Adwords, también puedes usar la herramienta gratuita de Keyword Planner (https://adwords.google.com/home/tools/keyword-planner/), te ayuda a encontrar las palabras o frases que más buscan los usuarios de acuerdo con el idioma y el país.

Optimizar a largo plazo

Las marcas que solo buscan objetivos y oportunidades a corto plazo están perdiendo una pieza clave del rompecabezas. Centrarse en el corto plazo significa tener que priorizar constantemente la adquisición y pagar por el SEM. Los profesionales de marketing deben integrar la optimización de retención y lealtad como componentes clave de una estrategia de venta cruzada sostenible a largo plazo. Con el SEO puedes hacer una estrategia a largo plazo y colocando tus palabras clave en buenos puestos en los resultados de Google y tienes buenos contenidos que aumenten la retención con una buena política de enlaces, tendrás una estrategia a largo plazo buena. Una buena técnica para esto es hacer contenido patrocinado en otros sitios para que apunten al tuyo con las palabras clave.

Adquirir los mejores clientes

En el papel, podría parecer que Google está apuntando a la audiencia ideal. Pero los matices demográficos y psicográficos pueden trazar una línea audaz entre los clientes de alto puntaje, los clientes modelo y los clientes promedio, intermedios. Debes cualificar y segmentar tus anuncios. También cuidar tus contenidos para orientarlos a las personas que quieres, te compren o te lean.

Analiza tu competencia

Parece obvio, pero es básico. Después de identificar cuáles son las palabras clave que quieres que se relacionen con tu sitio web, es importante observar cuáles son las empresas que tienen autoridad en las búsquedas en donde quieres aparecer para competir con ellas.

Una buena herramienta que puedes usar es Screaming Frog, que te puede ayudar a conocer que palabras usa la competencia y como está estructurado el contenido de un sitio web y que contenidos o landing pages tiene y con que palabras. Si quieres comenzar a analizar tu competencia, te recomiendo que aprendas a usar Screaming Frog para facilitar tu vida y poder generar unos Excel que luego puedas usar para comprenderlo y de esa forma mejorar tu estrategia SEO.

Cuida tus imágenes

Todo tu sitio web debe estar pensado para SEO, incluyendo las imágenes. Las imágenes influyen en el tiempo que se carga un sitio web. Deben estar optimizadas de peso para que no tarden en cargar en la web por WPO y si hay muchos, usar técnicas como el lazy load. Si tarda mucho, el usuario puede irse a otro sitio más rápido. Cuando nombres tus fotos, asegúrate de nombrar el archivo de manera correcta. Además, no olvides agregar el atributo alt. Añadir el texto alternativo y que incluya la palabra clave SEO de esa página es una buena práctica.

Los detalles enamoran a Google. El HTML debe ser perfecto

El éxito de tu estrategia SEO es la acumulación de muchos detalles pequeños que, poco a poco, van sumando puntos con Google. Lo cierto es que un sitio web debe tener ciertas configuraciones específicas para llevar a cabo con éxito el posicionamiento en los buscadores web. Aquí te mostramos algunos trucos que debes tener en cuenta:

Metas : Debemos de tener title description y los metas sociales de Facebook y Twitter. Estos textos son los que aparecen en los resultados de búsqueda (SERP).

: Debemos de tener title description y los metas sociales de Facebook y Twitter. Estos textos son los que aparecen en los resultados de búsqueda (SERP). Microformatos: Debemos meter los microformatos de webpage producto o noticia para facilitar la indexación a los buscadores.

Debemos meter los microformatos de webpage producto o noticia para facilitar la indexación a los buscadores. H1 : Ten una etiqueta <h1> en tu página con el título de la página. El título debe tener palabras clave.

: Ten una etiqueta <h1> en tu página con el título de la página. El título debe tener palabras clave. Personaliza tus links : asegúrate de personalizar tus URL de acuerdo con el contenido de cada página. Crea una estructura en árbol, con urls legibles por las personas y que tengan las palabras clave.

: asegúrate de personalizar tus URL de acuerdo con el contenido de cada página. Crea una estructura en árbol, con urls legibles por las personas y que tengan las palabras clave. Sitemaps: Genera tus enlaces en un archivo de sitios (Sitemap) y dalo de alta en la Search Console de Google. Si usas WordPress se puede generar con el plugin Yoast.

Genera tus enlaces en un archivo de sitios (Sitemap) y dalo de alta en la Search Console de Google. Si usas WordPress se puede generar con el plugin Yoast. Genera tu favicon: el “favorite icon”, favicon.ico debe estar en la raíz de tu web. La mayoría de las veces se utiliza el logo de la empresa y cuenta con un tamaño de 16 px por 16 px.

El que persevera, alcanza el éxito

Una estrategia de posicionamiento web requiere de mucha paciencia y dedicación. No puedes esperar grandes resultados si no estás dispuesto a invertir el tiempo que se necesita. Para no perder el ritmo es fundamental que te organices, así que desarrolla un plan de objetivos mensuales.

Ahora que ya sabes que es el SEO, en conclusión, diremos que es una herramienta altamente efectiva que, si es bien trabajada, puede ayudarte a generar mucho tráfico hacia tu cuenta de empresa.

Si quieres resultados rápidos, SEM generaras mayor coste a largo plazo. Hablando claro: el SEM solo funciona mientras pagas. Aunque con el tiempo puedes lograr optimizar tus campañas.

Existen muchos motivos para incorporar el SEM y SEO a tus estrategias de marketing en internet. Por lo que si no sabes hacerlo confía en un profesional. Ahora ya sabes responder a la pregunta ¿Cómo aplicar una estrategia de SEO sostenible en el tiempo? Espero que el artículo te sea de ayuda.