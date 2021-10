Enlaces de calidad para mejorar el posicionamiento SEO de páginas web, por Dofollow.es

En la actualidad, la visibilidad online de una página web, puede marcar la crucial diferencia para una empresa o autónomo entre triunfar en su sector o tener que cerrar su negocio. Y es que los consumidores y usuarios emplean internet como canal principal para informarse y adquirir los productos y servicios que precisan.

Tener una página web no basta para competir en Internet

Los expertos en marketing digital atienden a diario a multitud de clientes, que recurren a ellos para lograr comprender y poner remedio a que el teléfono no suene o que los pedidos nunca se realicen, un síntoma evidente de que algo no funciona bien. Es el momento en el que se dan cuenta de que con tener una bonita web no basta.

Dofollow, expertos en posicionamiento SEO de páginas web, afirman que: ‘un buen diseño no es suficiente para lograr que una página web consiga posicionar la primera en el listado de resultados de motores de búsqueda como Google. Para ello, hay que realizar un minucioso trabajo estableciendo unos buenos cimientos sobre los tres pilares del SEO: la optimización técnica, la relevancia y la popularidad’.

Los tres pilares del posicionamiento SEO

El área técnica se encarga de que una página web sea rápida y fácilmente accesible tanto por sus visitantes, como por los motores de búsqueda, quienes periódicamente visitan la web para detectar cambios y actualizaciones del contenido. Si Google no puede acceder con facilidad a un sitio web, no podrá rastrear la información de manera ágil y determinará que la experiencia de usuario tampoco será positiva si los tiempos de carga se salen de lo razonable. Todo esto hará que no clasifique la web en una buena posición de su índice, lastrando su visibilidad online.

La relevancia de una página web se consigue haciendo que el sitio web satisfaga la intención de búsqueda del visitante, ya sea ésta informarse sobre el producto o servicio, o proceder finalmente a su compra una vez se haya decidido a adquirir aquello que haya estado buscando. Este contenido de relevancia deberá estructurarse en la web de forma clara y eficaz, con una arquitectura de fácil manejo, tanto para el usuario, como para Google, por medio de una codificación bien definida.

En muchos casos, la web no termina de alcanzar las primeras posiciones por problemas de popularidad, el tercer pilar del SEO, un concepto que se puede resumir en la autoridad o valoración que le da Google a una página web en función de las referencias que recibe, siendo estas referencias el número y la calidad de las páginas que lo enlacen. Los enlaces o backlinks pueden obtenerse de manera natural, pueden crearse o pueden comprarse.

Comprar enlaces SEO de calidad

El enlazado de una página web o link building puede delegarse a agencias de SEO o expertos como Dofollow.es, quienes ofrecen servicios de link building o creación de enlaces manuales (aquellos que pueden crearse en blogs, perfiles, foros, wikis, bookmarkings, etc) y enlaces en periódicos digitales. Los enlaces en prensa cada vez son más populares entre las agencias de marketing digital por el número de enlaces que pueden lograrse y la calidad de los mismos.

"En posicionamiento SEO todas las acciones cuentan. El SEO es un proceso iterativo de optimización y mejora continua de un sitio web, donde no conviene descuidar ninguno de sus áreas fundamentales. Sólo así se consigue incrementar la presencia online de una web, con una visibilidad optimizada que atraiga el mayor tráfico de clientes potenciales posible, para lograr un elevado nivel de conversión. En Dofollow, facilitamos a nuestros clientes servicios clave como la creación de backlinks de calidad" concluyen desde https://dofollow.es, especialistas en linkbuilding.