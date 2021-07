Nubia lanza el nuevo dispositivo de juego REDMAGIC 6 lite junto con Vodafone

Después de que la compañía global de tecnología móvil Nubia presentará el REDMAGIC 5G lite el año pasado, se complace en anunciar la continuación de su asociación comercial con el operador móvil líder en traer la tecnología 5G al mundo, Vodafone. Nubia y Vodafone se han unido para traer a España el último smartphone gaming de REDMAGIC, el REDMAGIC 6 lite.

El REDMAGIC 6 lite pretende desafiar el statu-quo de los móviles, junto con Vodafone, primero en España y ofrecer una experiencia de juego móvil más accesible y mejor que nunca,

REDMAGIC 6 lite: Libertad para jugar

El REDMAGIC 6 lite ofrece imágenes fluidas y claras cuando se juega a videojuegos gracias a una frecuencia de refresco de 144Hz y una tasa de muestreo táctil de 240Hz que soporta su pantalla FHD+ AMOLED de 6,65 pulgadas, lo que permite sentir una mayor capacidad de respuesta en la experiencia de juego. Gracias a los gatillos profesionales integrados en el movíl, los jugadores también pueden disfrutar de una experiencia similar a la de una consola nada más sacarlo de la caja, lo que permite un rendimiento óptimo en cualquier lugar..

El diseño fresco y elegante del REDMAGIC 6 lite combina el ADN de los juegos y la artesanía insignia en el dispositivo con un toque futurista. Se adapta perfectamente a las manos como una consola de juegos, mientras que la tira de luz RGB personalizable permite a los usuarios expresar su personalidad de juego.

Hecho para un rendimiento avanzado

El REDMAGIC 6 lite incluye características que lo convierten en un campeón por encima de otros teléfonos para juegos. El interior de este dispositivo incluye el procesador Qualcomm® Snapdragon™ 765G que cuenta con una CPU Kyro 475 y una GPU Adreno 620. El chipset también tiene un módem 5G de segunda generación y radiofrecuencia para Dual-Mode SA & NSA que es capaz de descargar hasta 3,7 Gbps. Combinado con esto hay 8G de RAM y 256GB de almacenamiento. Con esta tecnología combinada integrada en este dispositivo, se asegura que el lag se convierta en una cosa del pasado, permitiendo a los jugadores jugar sin latencia y disfrutar de los juegos más exigentes gráficamente con facilidad.

Además, gracias a la avanzada investigación y desarrollo de REDMAGIC con su tecnología de refrigeración líquida ICE 2.5, el 6 lite ofrece un rendimiento de primera en todo momento. Esto se consigue transfiriendo el calor a través de una serie de capas de refrigeración y reduciendo al mismo tiempo la temperatura de funcionamiento en hasta 16°C.

La combinación de una batería de gran capacidad de 5100mAh y la carga rápida PD 3.0 de 30W ha hecho que el REDMAGIC 6 lite sea ideal para el uso diario o para horas de juego intensivo, mientras que se carga rápidamente de nuevo en su totalidad durante su tiempo de inactividad.

Además, su configuración de cámara ayudará a grabar todos los mejores momentos fuera de la arena. Disfruta de una calidad de imagen avanzada con su cámara principal Quad HD de 48 MP que cuenta con el CMOS de gama alta IMX582 de Sony. Además, cuenta con un objetivo supergrande de 8MP, un objetivo bokeh de 2MP y un objetivo macro de 2MP para obtener fotografías de nivel de campeón.

Y la guinda del pastel, el REDMAGIC 6 lite estará disponible con su Kit Pro Gaming, que incluye un gamepad, una funda protectora, así como los auriculares bluetooth REDMAGIC Cyberpods TWS más vendidos.

Precios y disponibilidad

El REDMAGIC 6 lite Pro Gaming Kit ya está disponible en los canales online de Vodafone y pronto en los offline. Los precios comienzan a partir de 11,25€/mes.

Sobre nubia Technology Co. Ltd

Fundada en octubre de 2012, nubia tiene como objetivo ofrecer smartphones innovadores y de alta gama a los usuarios que desean una nueva y única experiencia móvil. Alienta a las personas alrededor del mundo bajo su lema "Be Yourself" (Se tú mismo), nubia es conocida por sus teléfonos móviles inteligentes de características innovadoras como el nubia Z20 con su pantalla dual o el nubia Alpha, un teléfono inteligente innovador y portátil lanzado en el Mobile World Congress de Barcelona en 2019.

Sobre REDMAGIC

Lanzado en octubre de 2017, REDMAGIC tiene como objetivo diseñar experiencias de juego inigualables, permitiendo a los jóvenes jugar sin límites. La marca busca aprovechar su pasión y habilidades en el diseño de smartphones y combinarlas con la determinación del jugador para lograr un desempeño de alto rendimiento. Los resultados finales son dispositivos que logran un equilibrio perfecto entre un elegante y sofisticado hardware y un software completamente optimizado. Los móviles inteligentes para juegos REDMAGIC son potentes, duraderos y cómodos al tacto.

Sobre el Grupo Vodafone

El Grupo Vodafone es una de las compañías de telecomunicaciones y de servicios de tecnología más grandes del mundo y proporciona servicios de conectividad, convergencia y de Internet de las Cosas, así como servicios de pago móvil y de transformación digital en mercados emergentes. Vodafone proporciona servicios móviles en 25 países -y tiene acuerdos con otros 41 países- y servicios de banda ancha fija en 19 países. Al 31 de marzo de 2019,

Vodafone cuenta con más de 650 millones de clientes de telefonía móvil,19 millones de clientes de banda ancha fija y 14 millones de clientes de TV, incluyendo los clientes de operadores asociados. Los 11,4 millones de clientes de telefonía móvil y los 3,2 millones de banda ancha fija y 1,3 millones de clientes de TV de Vodafone en España se benefician de la experiencia y capacidad de esta empresa líder mundial, que ayuda a sus clientes –individuos, negocios y comunidades- a estar mejor conectados.

Más información en www.vodafone.es

Contacto de prensa y comunicación:

Para obtener más información, por favor contactar con el equipo de comunicación de REDMAGIC al siguiente correo electrónico: [email protected].