Pokémon Espada y Pokémon Escudo, el mejor lanzamiento de Nintendo Switch en España hasta la fecha.

En todo el mundo, las ventas del juego superaron los 6 millones de unidades en su primer fin de semana a la venta.

La saga de videojuegos Pokémon está de enhorabuena. No solo se cumplen 20 años desde su llegada a España este mismo mes de noviembre, sino que la última entrega de su serie principal, Pokémon Espada y Pokémon Escudo, se ha convertido en el mejor lanzamiento de un juego de Nintendo Switch en nuestro país desde que la consola se lanzara en marzo de 2017. Los títulos desarrollados por Game Freak han superado en cifra el lanzamiento de juegazos como The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Super Mario Odyssey, Mario Kart 8 Deluxe o Super Smash Bros. Ultimate.

A nivel mundial, sumando ventas digitales y físicas, Pokémon Espada y Pokémon Escudo logaron vender más de 6 millones de unidades en su primer fin de semana a la venta[1], un nuevo hito para la serie principal de videojuegos Pokémon, que ya acumula más de 240 millones de unidades vendidas en todo el mundo desde su debut en Japón en 1996 con Pokémon Edición Roja y Pokémon Edición Azul para la Game Boy original[2]. Se da la circunstancia, además, de que Pokémon Espada y Pokémon Escudo es la primera entrega de la serie principal que debuta en consola doméstica, de modo que los Entrenadores pueden jugar en el televisor de casa y continuar la partida en la calle, gracias a la naturaleza híbrida de Nintendo Switch.

En Pokémon Espada y Pokémon Escudo, los jugadores se embarcan en un viaje por la región de Galar en el que atraparán, entrenarán e intercambiarán a un montón de Pokémon, conocerán a personajes memorables y desvelarán el misterio que se esconde detrás de los Pokémon legendarios Zacian y Zamazenta. En el área salvaje que se extiende entre las distintas ciudades y pueblos de la región de Galar, los jugadores explorarán una basta extensión de tierra llena de Pokémon con los que combatir y a los que atrapar. Formando equipo con otros tres Entrenadores en modo local[3] o en línea[4] en las nuevas Incursiones Dinamax los jugadores unirán fuerzas para derrotar a un Pokémon Dinamax salvaje, un gigantesco Pokémon mucho más fuerte de lo habitual.

Pokémon Espada y Pokémon Escudo están disponibles, en exclusiva, para Nintendo Switch, desde el pasado viernes, 15 de noviembre.

Más información: http://www.nintendo.es