El Día de Internet Segura pone el foco en los menores: el 64% de niños entre 2 y 8 años posee dispositivo propio. Originalmente Safer Internet Day, fue propuesto en 2004 por la UE dentro del proyecto SafeBorders y adoptado por la red Insafe.

Para promocionar y ayudar en la difusión de esta celebración, la organización nos invita a utilizar las siguientes etiquetas o tags:#SID2019 #SaferInternetDay #DiaInternetSegura

El 45% de los padres asegura que sus hijos aún no utilizan las redes sociales, aunque se muestran preocupados por ellas. Un 33% considera que sus hijos no disponen de la información necesaria para utilizarlas de forma segura, frente a un 22% que sí confía en estar informado.

De este análisis se desprende que el 66% de los padres considera que Internet no es un lugar seguro para sus hijos, y que un 69% de progenitores supervisa los contenidos a los que acceden los menores, mediante el uso de controles parentales en los dispositivos de sus hijos.

Para evitar ser víctima de ataques de phising, recuerda que “las entidades bancarias nunca van a solicitar contraseñas completas, ni datos personales, por lo que si el banco te demanda este tipo de información es preferible comunicarse directamente con la entidad para confirmarlo”.

Además, hay que desconfiar si el correo electrónico se ha enviado desde un remitente desconocido, hay errores gramaticales en el texto, si el mensaje obliga a a tomar una decisión en unas pocas horas o no está dirigido al usuario de forma personalizada. Por su puesto, nunca se debe responder ni acceder a los enlaces que aparezcan.

USUARIOS ADULTOS DE ‘SMARTPHONES’ Y APLICACIONES

No obstante, la ciberseguridad no afecta solamente a los niños, y el 50,7% de los usuarios adultos reconoce no utilizar ninguna medida para proteger su intimidad en el uso de dispositivos, según una encuesta de S2 Grupo desde su blog Hijosdigitales.es.

Estos riesgos se extienden también a los dispositivos móviles, y el 33,8% de sus usuarios desconoce que los permisos que da a las ‘apps’ pueden poner en peligro su intimidad, un 16,6% asegura que los conoce pero los asume igualmente, y solo el 17,9% asegura revisar los permisos que solicitan las aplicaciones que instala.

CINCO CONSEJOS PARA ‘SMARTPHONES’ ANDROID

Con motivo del Día Internacional de la Internet Segura, el fabricante de ‘smartphones’ Wiko ha compartido cinco consejos para los usuarios de ‘smartphones’ con el sistema operativo Android, encabezados por la importancia para los padres de inculcar la seguridad a los hijos, hablándoles de forma clara de no subir imágenes privadas o comprometidas.

1. Comprueba que Play Proyect está activo

Actualmente, Android incorpora en todos sus terminales esta especie de antivirus, que te ayuda a mantener el móvil a salvo de posibles malwares. Puedes asegurarte de que está activo yendo a la Play Store de tu terminal, accediendo al menú y pulsando sobre la opción Play Protect. Una vez en este submenú, podrás comprobar qué opciones tienes activas dentro de él y si recientemente se han encontrado aplicaciones dañinas o no.

2. No descargues archivos de procedencia desconocida

A menudo suele ocurrir que descargamos archivos o aplicaciones de páginas webs poco fiables o de remitentes a los que no conocemos. Esto puede provocar que los archivos que descarguemos infecten nuestro dispositivo. En caso de que necesites instalar un APK que no se encuentre en la Play Store de Google, intenta acceder a él a través de webs de descarga segura, como Amazon Appstore.

3. Ojo con las redes públicas

En ocasiones, nos conectamos a Internet a través de redes WiFi abiertas, a las que todo el mundo tiene acceso, o utilizando la red de un hotel, una cafetería, etc. Es importante no llevar a cabo acciones comprometidas con este tipo de conexión, tales como realizar compras con la tarjeta bancaria o aportar datos personales privados. Este tipo de redes compartidas a las que tanta gente tiene acceso son mucho más fáciles de hackear.

4. Haz caso a las actualizaciones OTA

Se trata de actualizaciones que los fabricantes de smartphones llevan a cabo para implementar mejoras en el terminal, especialmente las que tienen que ver con la seguridad. Con las llamadas Actualizaciones Over The Air, reducirás el número de posibles malwares que puedan atacar tu móvil. Eso sí, recuerda siempre estar conectado a WiFi para descargarlas y tener cargado el terminal, así evitarás consumir más de lo necesario en tu tarifa de datos y que tu móvil se quede sin batería en mitad del proceso de instalación.

5. Inculca la importancia de la seguridad a tus hijos

Los menores de la casa son los más vulnerables ante la falta de seguridad en Internet. Es por esto que resulta esencial transmitirles de forma clara, aunque sin demasiadas alertas, los posibles peligros que se esconden en la red. Hablarles de no subir determinadas imágenes a las redes sociales o de no compartir información privada y comprometida es siempre una buena forma de promover una navegación más segura por la red.

Para adultos, también resulta recomendable comprobar a través de Google Play que Play Protect, el antivirus de serie de Android, se encuentra activo, así como instalar (siempre con WiFi y el móvil conectado) las actualizaciones ‘Over the air’ (OTA), que mejoran el funcionamiento del dispositivo también en la protección frente a ‘malware’.

Asimismo, Wiko ha recordado la importancia de no descargar archivos de procedencia desconocida que pueden contener virus, y utilizar Google Play o webs seguras como Amazon Appstore. Por último, se recomienda tener cuidado con las redes WiFi públicas y no realizar acciones comprometidas como compras, ya que estas redes son más fáciles de ‘hackear’.