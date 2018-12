Análisis SEO del Sorteo de Navidad. El Sorteo Extraordinario de Navidad esta a punto de llegar. Os vamos a dejar nuestro análisis SEO del Sorteo de navidad. Los empleados de los grandes medios de comunicación dedicados al SEO en estos días tienen mucho trabajo.

El día del de navidad es un día muy especial. No me refiero solo a la emoción del sorteo. Es un día especial también para todos los medios de comunicación y sobre todo para el departamento de SEO. Ya nadie busca la pedrea en papel o el el Teletexto, sino que usamos los buscadores de premios del Sorteo de Navidad.

El 76% de los residentes mayores de edad en España juegan a los juegos de Loterías y Apuestas del Estado. El número de personas que están pendientes del sorteo es tan grande que resulta, que es uno de los días de mayor tráfico en Internet. De hecho supera a eventos como los partidos deportivos como el Real Madrid – Barcelona y las elecciones.

Soy Juan Cascón y después de haber hecho varios años el SEO y Growth hacking de la lotería de Navidad para ABC.es diario de Vocento, se de lo que hablo. Ya que ese día se puede multiplicar por 5 el número de visitas de un día normal. Ya en el 2014 escribimos un artículo del SEO de la lotería de Navidad.

“Ni un atentado, ni una final de Champions, ni la muerte de un famoso, ni unas elecciones o un Madrid Barsa,… Nada, no hay nada que se pueda equiparar. En tráfico conseguido, es el mayor día del año para las webs en Internet” según Juan Cascón director técnico de la webs de grupo COPE.

Necesitamos comprobar todos sus números, eso en la tele no puede hacerlo, por eso tienen que entrar en herramientas como las que usamos los medios.

En Internet para encontrar la información deseada el papel que juegan los buscadores como Google y Bing es fundamental. Es en este punto donde los medios en Internet juegan la mayoría de sus cartas.

¿La misión del SEO? Aparecer de los primeros en los resultados de búsqueda, sobre todo para combinaciones como “lotería de navidad”, “el gordo de navidad”, “sorteo de navidad”y otras variaciones como los números del sorteo.

Aquí hay tres formas de hacerlo bien.

La primera forma es hacer una buena estrategia SEM y comprar anuncios en Google.

Esto tiene un pequeño problema, que cuesta bastante dinero por el volumen de búsquedas, pero si tiene un patrocinador o una buena campaña de publicidad puede ser rentables.

Los resultados patrocinados en Google. Para “lotería navidad” otros años medios como EL PAIS y RTVE.es han pasado por caja. Estos dos medios ya tenían ( previo pago) las dos primeras posiciones aseguradas.

La segunda forma es apostar por Google News.

Aunque en España esta cerrada en Google en las búsquedas nos salen un conjunto de noticias destacadas de los grandes medios de comunicación. Otros años La Vanguardia y ABC lo han hecho muy bien. Esta forma ha quitado peso en los últmos años a la tercera opción. Esta opción necesitamos preparativos previos incluyen trabajo editorial y trabajo de código en la web.

Se debe calendarizar los artículos que se irán publicando y se va preparando contenido relacionado. Hay que publicar todo el contenido posible derivado de la lotería, eso Google lo tiene en cuenta a la hora de posicionar tu landing principal.

La estrategia comienza semanas antes, para que los buscadores empiecen a indexar y posicionar. Se generan noticias relativas a años anteriores y otras con las noticias actuales sobre el sorteo.

Curiosidades de la lotería, de trucos que usa la gente, supersticiones, de qué pasó con los ganadores de años anteriores, las administraciones de loterías que más vende, incluso de consejos de expertos para administrar el primer premio. Todo va a ayudar.

El objetivo de figurar en News el mayor tiempo posible es una de las principales causas por las que los medios emiten seguimientos en directo minuto a minuto del sorteo, como en los partidos de fútbol. Una noticia así, en constante actualización, es más propensa a ser seleccionada por el algoritmo de Google para llegar a News.

El volumen de contenido y la importancia del medio para Google influye. Por lo que si no eres un gran medio de comunicación estás perdido.

La tercera opción es la búsqueda orgánica.

Todos compiten por aparecer entre los 10 primeros puestos, la primera página del buscador.

Esto es la forma habitual. Medios no tan potentes como Prensa Ibérica compraron un dominio bueno laloterianavidad.com y todos su portales de Internet tiene enlaces a esa Web. Al final es una estrategia de estrategia linkbuilding, junto con un buen contenido, hacen que este muy bien posicionado sin ser Vocento, Unidad editorial y Prisa. También usan estrategias como hacer notas de presa que publiquen otros medios amigos para colocarse en los primeros puestos. La única pega de esta estrategia es que en comScore solo te contará en Sites.

Por ejemplo puedes dar widget a otras webs

Widget buscador de premios para el día de la lotería de Navidad 2018

<iframe width=”100%” height=”270″ layout=”responsive” sandbox=”allow-same-origin allow-scripts allow-top-navigation allow-top-navigation-by-user-activation allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox” frameborder=”0″ scrolling=”no” src=”https://iframes.cope.es/iframe-buscador-loteria-navidad.html”></iframe><br/><a href=”https://www.cope.es/actualidad/vivir/loteria-de-navidad/resultados/comprobar-loteria-navidad/” target=”_blank”>Buscador de premios Lotería de Navidad</a>

El resultado es:



¿Qué resulta de todo este despliegue de SEO?

Ssi quieres posicionarte bien tienes que dominar las noticias, resultados de pago, presencia en redes sociales y posicionamiento de elementos multimedia. Sólo así tendrás oportunidades reales de aparecer en la primera página del buscador y competir con los grandes de Internet

Así que ahora solo queda buscar buenas keywords y ayudar a tu redacción ha hacer noticias. Herramientas como https://trends.google.com/trends/?geo=ES te puede ayudar. Hay que cuidar mucho tu redacción, si queremos lotería de navidad no vale titular con sorteo de navidad y si queremos posicionar premio gordo repartido no podemos titular nuestra noticia como el gordo cae por toda España. Si tenemos multimedias de lotería de navidad no podemos llamarlos fotos en el sorteo o vídeos de día de la lotería o directo de la lotería

Debemos jugar con las keywords y enlaces que utilizamos en todo momento y si es posible conseguir enlaces desde otros medios

Una vez terminado el sorteo de lotería comienza la lucha por aquellos que quieren posicionar comprobar décimos de lotería o donde se vende un décimo de la lotería. Pero eso es por la tarde una vez acabo el sorteo.

¿Qué no hacer para evitar penalizaciones?. Vaciar la caché de la web, cambiar las fechas y horas de los artículos publicados para que parezcan recién publicados, o hacer que contenidos muy populares que nunca quedan obsoletos y consiguen tráfico incluso años después como consejos u titulares que redirijan automáticamente a la página con un 302 o pero aún con un 301 dedicada al sorteo durante unas horas son otros trucos que no deberías hacer, porque si te pillan estás perdido. Además ese día Google estará muy atento.

Suerte como SEO en el Sorteo. Y si no tienes un buscador te dejamos como tenerlo ¿Cómo poner un buscador de lotería de Navidad en tu Web? Widget Lotería de Navidad 2018.

Además por si os interesa, os dejamos el código del localizador para saber donde se ha vendido un décimo en la Lotería de navidad 2018.

<iframe width=”100%” height=”135″ layout=”responsive” sandbox=”allow-same-origin allow-scripts allow-top-navigation allow-top-navigation-by-user-activation allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox” frameborder=”0″ scrolling=”no” src=”https://iframes.cope.es/iframe-localizador-loteria-navidad.html”></iframe><br/><a href=”https://www.cope.es/actualidad/vivir/loteria-de-navidad/resultados/localizador-loteria-navidad/” target=”_blank”>¿Dónde se vende tu décimo favorito de la lotería de Navidad?</a>

El resultado es:



Mucha suerte.