PDP presenta los nuevos mandos Call of Duty Victrix Pro BFG Y REMATCH GLOW

Se abren los pedidos para los galardonados mandos Wireless Controller PDP Victrix Pro BFG y REMATCH GLOW Advanced Wired Controller inspirados por la comunidad con Call of Duty Field Op Wireless Controller y Call of Duty Mister Peeks Wired Controller

El fabricante líder de accesorios para juegos Turtle Beach Corporation (Nasdaq: HEAR) y Performance Designed Products LLC (PDP) anunciaron hoy dos controladores temáticos de Call of Duty® con un nuevo diseño, incluido el Victrix™ Pro BFG™ Wireless Controller: Call of Duty – Field Op para consolas PS5®, PS4®, y PC; y el controlador con cable diseñado para Xbox REMATCH™ GLOW Advanced Wired Controller: Call of Duty – Mister Peeks para Xbox Series X|S, Xbox One y PC con Windows® 10/11.

PDP ha trabajado con jugadores profesionales para diseñar equipos de deportes electrónicos de vanguardia desde 2017 y ha creado otra colaboración única con el Controlador Inalámbrico Pro BFG, esta vez celebrando el muy esperado, Call of Duty: Black Ops 6 este año. El mando inalámbrico Pro BFG de PDP: Call of Duty – Field Op está diseñado para la acción al estilo de Call of Duty. Está hecho para ganar. Su galardonado diseño competitivo preferido de los fans ayudará a los jugadores a navegar por el espacio de juego y dominar la competencia a medida que desarrollan sus habilidades con el nuevo sistema de movimiento de última generación del juego, Omnimovement, que permite a los jugadores correr, bucear y deslizarse en cualquier dirección.

El controlador inalámbrico de PDP Victrix Pro BFG Call of Duty – Field Op para consolas PS5, PS4 y PC está disponible para reservar hoy en www.PDP.com , Amazon y tiendas participantes por 199.99 € PVPR y se lanza el 25 de octubre de 2024. Para los jugadores que buscan una ventaja aún más nítida sobre la competencia, todos los controladores Pro BFG se pueden actualizar con Módulos Magnéticos de Efecto Hall solo disponibles en Victrix.com y en Turtle Beach por 39.99 € PVPR.

Los fans de Call of Duty en Xbox pueden celebrar su pasión por el juego con el nuevo Mando con Cable Diseñado para Xbox REMATCH GLOW: Mister Peeks. Compatible con Xbox Series X|S, Xbox One y PC con Windows 10/11, este exclusivo mando con cable inspirado en Call of Duty presenta un divertido diseño que brilla en la oscuridad, se puede personalizar a través de la aplicación PDP Control Hub y proporciona una verdadera funcionalidad de disparo de pelo bidireccional. El Mando con Cable Diseñado para Xbox REMATCH GLOW: Mister Peeks con licencia oficial de Xbox está disponible para reservar hoy en www.PDP.com , Amazon y tiendas participantes por 39.99 € PVPR.

Para más información sobre los últimos productos y accesorios de PDP, visita www.pdp.com y www.victrixpro.com

Leer artículo completo en Frikipandi PDP presenta los nuevos mandos Call of Duty Victrix Pro BFG Y REMATCH GLOW