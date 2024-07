NVIDIA SHIELD con descuento en Prime Day

NVIDIA ha anunciado que SHIELD, el reproductor 4K HDR y de contenidos bajo demanda definitivo, estará disponible con precio reducido a lo largo del Amazon Prime Day. Los usuarios que deseen actualizar su televisor o renovar su TV-Box, podrán hacerse con el modelo más puntero del mercado ahorrando hasta 35 euros.

Como parte de la promoción, aquellos que adquieran una NVIDIA SHIELD en Amazon entre el 16 de julio a las 00:01 y el 17 de julio a las 23:59, recibirán como obsequio un acceso gratuito a la membresía Ultimate de GeForce NOW durante un mes.

Los amantes de los videojuegos también tienen la posibilidad de acceder a más de 1.900 títulos en la nube con GeForce NOW , el servicio de juegos en la nube líder en el mundo. GeForce NOW permite jugar a títulos compatibles de Steam, Epic Games Store, XBOX PC Game Pass, Ubisoft Connect y GOG, con un rendimiento y unos gráficos increíbles. Los miembros de GeForce NOW Ultimate pueden disfrutar de las tecnologías más punteras, como los efectos con trazado de rayos y DLSS en juegos compatibles, jugar a 4K, a 120 FPS y obtener acceso prioritario a las sesiones de juego sin esperas.